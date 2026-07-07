Dacă ai văzut filmul de animație Ratatouille, probabil asociezi preparatul cu legume feliate perfect și coapte la cuptor. În realitate, francezii gătesc acest fel de mâncare cu totul altfel.

Ratatouille este una dintre cele mai cunoscute rețete tradiționale din Provence, regiunea din sudul Franței, și apare în bucătăriile francezilor în special vara, atunci când dovleceii, vinetele și roșiile sunt în plin sezon.

Spre deosebire de varianta popularizată de filmul Disney, rețeta autentică este o tocăniță rustică de legume, pregătită într-o singură oală și lăsată să fiarbă încet până când aromele se îmbină perfect, potrivit Masalahearbs.

O mâncare simplă, născută din ingredientele verii

Ratatouille este considerată o mâncare tradițională țărănească, pregătită din legumele disponibile în grădină în timpul verii.

Ingredientele de bază sunt puține și nu lipsesc aproape niciodată:

vinete;

dovlecei;

roșii;

ceapă;

usturoi;

ulei de măsline.

Acestea sunt completate cu ierburi aromatice specifice sudului Franței și sunt gătite lent până când capătă o consistență cremoasă, dar păstrează încă bucăți vizibile de legume.

Cum se prepară ratatouille

Pentru aproximativ patru porții sunt necesare:

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o vânătă mare;

trei roșii;

trei dovlecei mici;

doi ardei grași;

o ceapă;

2-3 căței de usturoi;

un nap (opțional);

două linguri de ulei de măsline;

două linguri de Herbes de Provence;

una-două foi de dafin;

aproximativ 300 ml supă de legume;

sare și piper.

Mod de preparare

Spală toate legumele și taie-le în cuburi potrivite. Ceapa se feliază, iar usturoiul se toacă mărunt.

Încinge uleiul de măsline într-o oală încăpătoare și călește ceapa și usturoiul până devin translucide.

Adaugă vinetele, dovleceii, roșiile, ardeii și, dacă folosești, napul.

Condimentează cu sare, piper, Ierburi de Provance și foile de dafin.

Amestecă timp de unul-două minute, apoi toarnă supa de legume.

Lasă preparatul să dea în clocot, apoi redu focul și fierbe-l încet aproximativ 50 de minute, cu capacul pus, până când legumele devin foarte fragede.

La final, îndepărtează foile de dafin și amestecă ușor.

Preparatul trebuie să rămână cremos, dar legumele să nu fie complet sfărâmate.

Secretul gustului autentic

Există numeroase variante ale rețetei.

În multe familii franceze toate legumele sunt gătite împreună, într-o singură oală.

Totuși, rețeta clasică din Provence recomandă ca fiecare legumă să fie sotată separat înainte de a fi combinată la final. Procedura durează mai mult, însă permite fiecărei legume să își păstreze textura și aroma.

Ce ingrediente mai pot fi adăugate

Deși baza rețetei rămâne aceeași, multe familii personalizează ratatouille în funcție de regiune.

Se mai pot adăuga:

măsline negre;

diferite tipuri de dovleac;

cartofi;

napi;

cârnați sau untură, pentru o variantă care nu este vegană.

În nordul Franței este frecventă adăugarea napului, în timp ce în sud multe rețete includ măsline negre.

Ierburile aromatice fac diferența

Pe lângă sare și piper, ingredientul care definește gustul preparatului este amestecul Herbes de Provence.

Acesta conține, în general:

cimbru;

rozmarin;

oregano;

cimbru de grădină (savory);

busuioc uscat.

Pentru un plus de aromă se mai pot adăuga pătrunjel, măghiran, cimbru proaspăt sau câteva boabe de ienupăr.

Cum se servește

Ratatouille poate fi servită atât ca fel principal, cât și drept garnitură.

Francezii o consumă adesea:

cu orez simplu;

cu couscous;

cu mămăligă italiană (polenta);

alături de o baghetă proaspătă;

lângă pește sau carne.

Preparatul este la fel de gustos cald sau rece, motiv pentru care este foarte apreciat în zilele caniculare.

Cum se păstrează

Ratatouille rezistă câteva zile la frigider și, de multe ori, este chiar mai gustoasă a doua zi, după ce aromele au avut timp să se combine.

Poate fi congelată timp de două-trei luni și reîncălzită ulterior pe aragaz sau la cuptorul cu microunde.