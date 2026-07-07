Cumpărăturile online au devenit o parte obișnuită a vieții de zi cu zi pentru milioane de europeni. Iar schimbarea nu mai privește doar hainele, electronicele sau produsele pentru casă. Tot mai mulți consumatori comandă pe internet inclusiv fructe, legume, carne, lactate și alte produse alimentare.

Pandemia de COVID-19 a accelerat puternic această transformare. Pentru mulți europeni, cumpărarea alimentelor online a început ca o soluție temporară, într-o perioadă marcată de restricții și preocupări privind contactul direct, arată NewsEdge. Ulterior, o parte dintre noile obiceiuri s-au păstrat. Acum, comerțul alimentar online, cunoscut și sub denumirea de e-grocery, este considerat unul dintre segmentele cu potențial important de dezvoltare în retailul european. Un raport publicat în 2022 de Strategy&, divizia de strategie a PwC, estima că vânzările online de produse alimentare din Europa se vor dubla până în 2030.

Creșterea ar urma să fie susținută de investițiile retailerilor în logistică și digitalizare. Extinderea serviciilor de livrare și schimbarea comportamentului consumatorilor sunt alți factori importanți.

Pandemia a schimbat obiceiurile de cumpărare

Alimentele au fost mult timp una dintre cele mai dificile categorii pentru comerțul online. Motivele sunt ușor de înțeles. Marjele de profit sunt reduse, transportul este costisitor, iar produsele proaspete și refrigerate necesită condiții speciale.

Pentru carne, lactate sau produse congelate trebuie menținut lanțul frigorific. Fructele și legumele ridică alte probleme. Consumatorii vor produse proaspete și de bună calitate, iar mulți preferă să le aleagă personal. Din acest motiv, dezvoltarea comerțului alimentar online a fost mai lentă decât în cazul altor categorii de produse. Pandemia a schimbat însă radical situația. Restricțiile de circulație au determinat milioane de europeni să comande pentru prima dată alimente pe internet. După ridicarea restricțiilor, o parte dintre clienți s-au întors în magazine. Totuși, cumpărăturile online au rămas în rutina multor familii.

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European E-commerce Report 2025, publicat de Ecommerce Europe și Amsterdam University of Applied Sciences, arată că sectorul comerțului electronic continuă să crească în majoritatea statelor europene. Dezvoltarea serviciilor digitale, extinderea plăților electronice și creșterea încrederii consumatorilor susțin această evoluție.

Retailerii investesc în depozite, livrări și inteligență artificială

Pentru marile companii din retail, comerțul online nu mai reprezintă doar un serviciu suplimentar. El devine parte a strategiei de dezvoltare. Această tendință este evidențiată și de studiul State of Grocery Retail Europe 2025, realizat de McKinsey & Company și EuroCommerce.

După anii marcați de inflație și costuri ridicate, retailerii europeni caută soluții pentru eficientizarea operațiunilor. Digitalizarea ocupă un loc important în aceste strategii. Investițiile vizează automatizarea depozitelor și optimizarea livrărilor. Inteligența artificială este folosită pentru prognozarea cererii. Companiile dezvoltă și oferte personalizate, construite în funcție de comportamentul consumatorilor.

În paralel, se extind serviciile de tip click & collect. Clientul plasează comanda online, dar ridică produsele dintr-un punct fizic. Acest model poate reduce unele costuri de livrare și oferă mai multă flexibilitate cumpărătorilor.

Digitalizarea ar putea contribui și la îmbunătățirea profitabilității. Aceasta este una dintre marile provocări ale comerțului alimentar online, unde costurile logistice pot fi ridicate.

Cât ar putea ajunge să reprezinte cumpărăturile online de alimente

Diferențele dintre piețele europene sunt considerabile. În statele unde serviciile de livrare sunt bine dezvoltate, comerțul alimentar online are perspective mai bune de extindere. Estimările publicate de PwC în 2022 indicau ponderi importante pentru anul 2030.

În Marea Britanie, cumpărăturile online de produse alimentare ar putea ajunge la aproximativ 26%. În Olanda, ponderea estimată era de 25%, iar în Franța de 23%.

Pentru Germania, estimarea era de aproximativ 11%. În Turcia, ponderea ar putea ajunge la 10%.

Aceste diferențe reflectă particularitățile fiecărei piețe. Infrastructura logistică, densitatea populației, comportamentul consumatorilor și strategiile marilor retaileri influențează viteza de dezvoltare.

Magazinele fizice nu vor dispărea

Extinderea cumpărăturilor online nu înseamnă automat dispariția magazinelor clasice. Din contră, una dintre cele mai importante tendințe este integrarea celor două modele. Viitorul retailului este văzut tot mai mult prin prisma sistemelor omnichannel. Într-un astfel de model, magazinul fizic și platforma digitală nu funcționează separat. Ele se completează.

Un client poate verifica online dacă un produs este disponibil. Poate plasa comanda din aplicație și o poate ridica ulterior din magazin. Poate primi oferte personalizate sau poate folosi programe digitale de fidelizare.

Magazinele fizice își păstrează însă avantaje importante. Consumatorii pot vedea și alege direct produsele. În cazul alimentelor proaspete, acest lucru rămâne important pentru numeroși cumpărători. Prin urmare, transformarea nu presupune neapărat înlocuirea magazinului tradițional. Mai probabilă este integrarea sa într-un ecosistem digital mai larg.

De ce aleg europenii să cumpere alimente online

Motivele pentru care consumatorii comandă alimente pe internet s-au schimbat față de perioada pandemiei. Atunci, evitarea contactului direct era un argument important. Acum, confortul și economia de timp au devenit esențiale. Comenzile pot fi plasate în orice moment al zilei. Livrarea poate fi programată în funcție de programul familiei. Prețurile pot fi comparate mai ușor, iar promoțiile sunt accesibile direct din aplicație. Platformele digitale permit și consultarea istoricului comenzilor. Pentru produsele cumpărate frecvent, acest lucru poate simplifica semnificativ procesul.

Un alt avantaj este accesul la produse care nu se găsesc în magazinele apropiate. Consumatorii pot comanda alimente tradiționale, produse ecologice sau produse provenite de la furnizori locali.

O oportunitate pentru fermieri și micii procesatori

Dezvoltarea comerțului online poate crea oportunități și pentru producătorii agricoli. Platformele digitale permit, cel puțin teoretic, o legătură mai directă între fermieri și consumatori.

Acest model este important în contextul lanțurilor scurte de aprovizionare. Produsele pot ajunge la cumpărător cu mai puțini intermediari, iar consumatorul poate avea acces la mai multe informații despre origine. Pentru un mic producător, comerțul electronic poate extinde piața dincolo de localitatea în care își desfășoară activitatea. O fermă sau un procesator poate ajunge astfel la clienți din marile orașe.

Există însă și dificultăți. Vânzarea online presupune ambalare adecvată, logistică și respectarea condițiilor de transport. Pentru produsele perisabile, provocările sunt și mai mari. În plus, vizibilitatea online nu este gratuită. Micii producători trebuie să investească în platforme, promovare și relația cu clienții. Din acest motiv, digitalizarea poate deschide piețe noi, dar nu elimină automat costurile și barierele de acces.

România este încă la început

În România, segmentul comerțului online cu produse agroalimentare locale se află încă într-o etapă de dezvoltare. În ultimii ani au apărut însă magazine online, platforme pentru produse locale și cooperative care folosesc comerțul electronic pentru a ajunge la consumatori. Tendința poate fi importantă mai ales pentru producătorii care nu au acces direct la marile rețele comerciale.

Comerțul online poate crea o cale alternativă către piață. Un producător local poate vinde direct sau prin intermediul unei platforme specializate. În acest fel, poate ajunge la clienți aflați la distanță mai mare.

Pentru consumatori, avantajul poate fi accesul la o ofertă mai diversă. Originea produselor poate deveni, de asemenea, mai ușor de urmărit atunci când platformele oferă informații clare despre fermă sau procesator. Totuși, dezvoltarea segmentului depinde de infrastructură, costurile de transport și capacitatea producătorilor de a respecta cerințele logistice.

Inteligența artificială va avea un rol tot mai important

Următoarea etapă de dezvoltare a comerțului alimentar online va fi strâns legată de tehnologie. Retailerii investesc deja în analiza datelor și inteligență artificială. Unul dintre obiective este anticiparea mai exactă a cererii. Pentru sectorul alimentar, acest lucru este foarte important. Produsele au termene de valabilitate limitate, iar estimarea greșită a cererii poate genera pierderi. Dacă un retailer comandă prea mult, riscă să rămână cu produse nevândute. Dacă stocurile sunt prea mici, pierde vânzări și clienți.

Sistemele digitale pot analiza istoricul cumpărăturilor, sezonalitatea, promoțiile și schimbările de comportament. Astfel, companiile încearcă să reducă pierderile și să optimizeze stocurile.

Piața va continua să crească, dar provocările rămân

Perspectivele pentru comerțul alimentar online sunt favorabile. Ritmul de creștere este însă mai moderat decât în perioada pandemiei. Dezvoltarea viitoare va fi susținută de extinderea livrărilor rapide și de investițiile în centre logistice automatizate. Utilizarea inteligenței artificiale și a analizei datelor va deveni tot mai importantă.

Aplicațiile mobile, plățile digitale și serviciile click & collect vor continua, de asemenea, să se extindă. Ofertele personalizate și programele de fidelizare vor lega tot mai strâns magazinele fizice de platformele online.

Pentru consumatori, diferența dintre cele două canale ar putea deveni tot mai puțin vizibilă. Oamenii vor putea începe cumpărăturile într-o aplicație și le vor putea finaliza într-un magazin sau invers.

Pentru producători și retaileri, schimbarea aduce oportunități, dar și costuri. Logistica, transportul frigorific și gestionarea produselor perisabile rămân provocări importante. Direcția este însă clară. Comerțul online cu produse agroalimentare nu mai reprezintă doar o soluție apărută în timpul pandemiei. El devine o componentă permanentă a pieței europene și ar putea schimba semnificativ modul în care alimentele ajung de la producător la consumator până la sfârșitul acestui deceniu.