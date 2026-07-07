Salariile din restaurante rămân printre cele mai mici din România / Cât câștigau angajații din HoReCa în aprilie 2026

07 iul. 2026, Articole / Reportaje
Salariile din restaurante rămân printre cele mai mici din România / Cât câștigau angajații din HoReCa în aprilie 2026
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Energia, IT-ul și asigurările aduc cele mai mari salarii medii din România, conform datelor statistice oficiale consultate de Economedia. Diferențele sunt semnificative față de restul pieței: spre exemplu, veniturile în sectorul de petrol și gaze sunt de aproape trei ori mai mari decât salariul mediu. În ceea ce privește evoluția de la un an la altul, statistica arată că IT-ul continuă să fie un motor important pe piața muncii, în ciuda reducerilor de personal: cea mai puternică creștere a salariilor medii în intervalul aprilie 2025 – aprilie 2026 s-a înregistrat în domeniul telecomunicațiilor, programării și consultanței IT, precum și în alte servicii informaționale. Pe de altă parte, s-au înregistrat scăderi de salarii în sectorul public, în special în administrație și educație. Vă prezentăm o radiografie a salariilor, conform celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Citește continuarea pe Economedia. 

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