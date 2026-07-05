România oferă unele dintre cele mai diverse destinații turistice din Europa, de la litoralul Mării Negre și Delta Dunării până la cetățile medievale din Transilvania, satele din Maramureș sau mănăstirile din Bucovina. Chiar dacă turismul intern a înregistrat un declin în ultimii ani, fiecare regiune păstrează atracții pentru toate gusturile și toate bugetele.

Pe lângă obiectivele turistice, fiecare zonă are propriile specialități culinare, iar costurile pentru un sejur de câteva zile pot porni de la aproximativ 450 de lei de persoană și pot depăși 2.000 de lei, în funcție de destinație, sezon și categoria unității de cazare.

Muntenia, de la city-break în Capitală la trasee montane

Muntenia rămâne una dintre cele mai vizitate regiuni datorită Bucureștiului și stațiunilor de pe Valea Prahovei, precum Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal.

În Capitală, turiștii pot combina vizitele la muzee și spectacole cu restaurante, cafenele și viața de noapte. În apropiere se află Castelul Peleș, Castelul Cantacuzino, Curtea de Argeș și Transfăgărășanul.

Pentru cei care caută locuri mai puțin aglomerate, recomandările includ Valea Doftanei, Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului, cu Vulcanii Noroioși, sau satul Nucșoara, aflat la poalele Munților Făgăraș.

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Potrivit lui Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), un circuit de trei-patru zile poate include București, Sinaia, Bușteni și Brașov.

Un sejur de trei zile pornește de la aproximativ 900-1.000 de lei de persoană, iar o vacanță de o săptămână poate ajunge la circa 4.000 de lei.

Dobrogea, între mare, Deltă și gastronomie pescărească

Dobrogea rămâne principala alegere pentru vacanțele la mare, însă regiunea oferă mult mai mult decât stațiunile de pe litoral.

Jurilovca, Gura Portiței, Cetatea Enisala, Munții Măcinului sau Sulina sunt alternative pentru cei care preferă zone mai liniștite.

În interiorul regiunii merită vizitate Cetatea Capidava, Muzeul de Artă „Dinu și Sevasta Vintilă” din Topalu, Muzeul Axiopolis din Cernavodă și satul lipovenesc Ghindărești.

La capitolul gastronomie, preparatele tradiționale includ storceagul, borșul lipovenesc și plăcinta dobrogeană.

Tarifele pentru un sejur de trei nopți pornesc de la aproximativ 475 de lei de persoană, cu mic dejun inclus.

Moldova, patrimoniu cultural și peisaje naturale

Iașiul rămâne principalul centru turistic al Moldovei, cu obiective precum Palatul Culturii, Teatrul Național și Catedrala Mitropolitană.

În județul Neamț pot fi vizitate Cetatea Neamț, mănăstirile Agapia și Văratec, precum și Masivul Ceahlău.

Printre locurile mai puțin cunoscute se află Ținutul Zimbrului, Pădurea de Argint și satele tradiționale din Vrancea.

Preparatele specifice regiunii sunt papanașii moldovenești, pârjoalele, plăcintele și borșul acru.

Un sejur de trei nopți în Iași poate costa în jur de 600 de lei de persoană.

Bucovina, mănăstiri UNESCO și bucătărie tradițională

Bucovina este una dintre cele mai importante destinații pentru turismul cultural și religios.

Mănăstirile Voroneț, Sucevița și Moldovița, incluse în patrimoniul UNESCO, atrag anual mii de vizitatori.

Zona oferă și trasee montane în jurul Vatra Dornei, dar și sate precum Ciocănești, Fundu Moldovei sau Pojorâta, renumite pentru casele decorate cu motive tradiționale.

În restaurantele locale pot fi degustate preparate din păstrăv, hribi și ciorbe tradiționale.

Un sejur de trei nopți începe de la aproximativ 475 de lei de persoană.

Transilvania, cea mai cunoscută regiune turistică a României

Brașov, Sibiu, Sighișoara, Cluj-Napoca și Alba Iulia rămân principalele puncte de atracție ale Transilvaniei.

Tot mai mulți turiști aleg însă și localități precum Rimetea, Biertan, Valea Viilor sau Colțești.

Printre preparatele tradiționale se numără ciorba ardelenească de tarhon, gulașul și bulzul.

În funcție de traseu și categoria cazării, un circuit poate costa între 1.000 și 5.000 de lei de persoană.

Oltenia, tradiții și stațiuni balneare

Oltenia este asociată cu operele lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu și cu stațiunile balneare din județul Vâlcea.

Tot mai căutate sunt și localitățile Polovragi, Vaideeni și Măldărești, iar Mănăstirea Horezu, inclusă în patrimoniul UNESCO, rămâne unul dintre cele mai importante obiective culturale.

Specificul gastronomic include preparate cu praz, ciorba de raci și prăjitura cu bulion.

Un sejur de trei nopți pornește de la aproximativ 780 de lei de persoană.

Banatul, de la Timișoara la Cazanele Dunării

Timișoara continuă să atragă turiști după titlul de Capitală Europeană a Culturii, iar Băile Herculane rămân una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din Europa.

Printre cele mai spectaculoase zone naturale se numără Cazanele Dunării, Cheile Nerei, Semenic și împrejurimile localităților Anina și Sasca Montană.

Preparatele reprezentative sunt zupa de găină, majleves și papricașul de pui.

Un sejur de trei nopți la Băile Herculane poate costa în jur de 514 lei de persoană.

Maramureș, sate tradiționale și patrimoniu UNESCO

Maramureșul rămâne una dintre cele mai autentice regiuni turistice din România.

Vizitatorii aleg frecvent Cimitirul Vesel de la Săpânța, Mocănița de pe Valea Vaserului, Memorialul Victimelor Comunismului din Sighetu Marmației și bisericile de lemn incluse în patrimoniul UNESCO.

Satele Breb, Botiza, Desești și Poienile Izei au devenit în ultimii ani unele dintre cele mai căutate destinații pentru turismul rural.

Bucătăria locală este reprezentată de pancove, zama și preparatele tradiționale din carne.

Pentru un sejur de trei nopți, tarifele pornesc de la aproximativ 550 de lei de persoană, cu mic dejun inclus.