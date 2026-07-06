Capsaicina, substanța care dă gustul iute al ardeilor chili, ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului, sugerează o amplă analiză publicată în revista științifică Molecules. Cercetătorii au trecut în revistă zeci de studii realizate în ultimii ani și au observat rezultate promițătoare în cazul unor afecțiuni precum Alzheimer, Parkinson, depresia sau recuperarea după accident vascular cerebral.

Specialiștii atrag însă atenția că majoritatea cercetărilor au fost realizate pe animale sau în laborator, iar pentru confirmarea beneficiilor la oameni sunt necesare studii clinice mai ample.

Cum acționează capsaicina în organism

Capsaicina acționează în principal asupra receptorilor TRPV1, implicați în percepția durerii și a temperaturii, dar care se găsesc și în celulele nervoase și în alte tipuri de celule din organism. Potrivit autorilor analizei, influențarea acestor receptori poate modifica procese precum inflamația, stresul oxidativ și răspunsul imun la nivel cerebral.

„Multe publicații recente arată efectele pozitive ale capsaicinei în modele animale ale unor afecțiuni cerebrale”, notează cercetătorii în analiza publicată în Molecules.

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Rezultate promițătoare în boala Alzheimer

Una dintre cele mai studiate direcții este boala Alzheimer. Potrivit review-ului, mai multe cercetări pe animale au arătat că administrarea capsaicinei a redus acumularea de beta-amiloid, proteina implicată în dezvoltarea bolii, și a îmbunătățit memoria și capacitatea de învățare.

Un studiu inclus în analiză a constatat că șoarecii care au primit capsaicină în alimentație au prezentat mai puține depozite de beta-amiloid și o reducere a deteriorării cognitive comparativ cu animalele din grupul de control.

De asemenea, o cercetare realizată în China a asociat consumul regulat de alimente bogate în capsaicină cu niveluri mai mici de beta-amiloid în sânge și cu performanțe cognitive mai bune la adulții sănătoși, ceea ce ar putea indica un risc redus de Alzheimer.

Posibile beneficii și în boala Parkinson

Analiza mai arată că, în modele experimentale de Parkinson, capsaicina a redus inflamația și stresul oxidativ, doi factori implicați în distrugerea neuronilor dopaminergici.

Mai multe studii pe animale au raportat o reducere a deteriorării neuronale și o ameliorare a tulburărilor motorii după administrarea acestei substanțe. Cercetătorii cred că unul dintre mecanismele importante este diminuarea producției de molecule inflamatorii și de radicali liberi la nivel cerebral.

Ar putea ajuta și după un accident vascular cerebral

Rezultate interesante au fost observate și în cazul accidentului vascular cerebral (AVC). În experimentele pe animale, capsaicina a redus dimensiunea zonelor afectate de ischemie și a îmbunătățit recuperarea neurologică.

În plus, câteva studii clinice mici au sugerat că substanța ar putea contribui la ameliorarea disfagiei – dificultatea de înghițire care apare frecvent după un AVC. În unele cazuri, pacienții care au primit capsaicină au avut rezultate mai bune decât cei tratați prin metode convenționale de stimulare senzorială.

Efecte posibile asupra depresiei și migrenelor

Cercetările analizate indică și efecte antidepresive în studiile pe animale. Unele experimente au arătat că o dietă bogată în capsaicină poate influența microbiota intestinală și nivelul serotoninei, reducând comportamentele asociate depresiei.

De asemenea, studii clinice de mici dimensiuni au raportat că aplicarea locală sau intranazală a capsaicinei ar putea reduce intensitatea migrenelor și a cefaleei de tip cluster, probabil prin influențarea unor substanțe implicate în transmiterea durerii.

Atenție: rezultatele sunt contradictorii în epilepsie

Nu toate concluziile sunt însă pozitive. În cazul epilepsiei, cercetătorii au identificat rezultate contradictorii. Unele studii au indicat efecte anticonvulsivante, în timp ce altele au sugerat că activarea anumitor receptori ar putea favoriza apariția crizelor epileptice.

Din acest motiv, autorii recomandă prudență și subliniază că persoanele care suferă de epilepsie ar trebui să discute cu medicul înainte de a consuma cantități mari de produse foarte bogate în capsaicină.

Cercetătorii: sunt necesare studii mai ample pe oameni

Concluzia autorilor este că efectele capsaicinei asupra sănătății neurologice sunt, în general, promițătoare, însă dovezile disponibile provin în mare parte din experimente pe animale și din studii clinice restrânse.

„Sunt necesare mai multe cercetări care să implice grupuri mai mari de pacienți pentru a evalua întregul potențial terapeutic al capsaicinei în afecțiunile cerebrale”, au concluzionat autorii review-ului.

Până atunci, ardeiul iute rămâne un aliment valoros din punct de vedere nutrițional, dar nu poate fi considerat un tratament pentru bolile neurologice.