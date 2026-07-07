Par inofensive, dar eticheta spune altceva / Ce conțin jeleurile pe care le consumă copiii

Jeleurile se numără printre dulciurile preferate ale copiilor, însă un studiu realizat pe 44 de produse disponibile pe piața din România ridică semne de întrebare privind compoziția acestora, relatează MEDIAFAX.

Analiza arată că produsele conțin cantități ridicate de zahăr, numeroși aditivi alimentari, arome artificiale și, în aproape jumătate dintre cazuri, coloranți sintetici. De asemenea, toate cele 44 de produse analizate depășesc limita de zahăr recomandată pentru alimentele destinate copiilor.

Până la 14 lingurițe de zahăr în doar 100 de grame de jeleuri

Potrivit studiului, conținutul de zahăr din jeleuri variază între 43 și 85 de grame la 100 de grame de produs, echivalentul a 7-14 lingurițe de zahăr.

Toate cele 44 de produse analizate depășesc pragul de 15 grame de zahăr la 100 de grame, recomandat prin Ordinul nr. 1563/2008 privind alimentele nerecomandate preșcolarilor și școlarilor.

În același timp, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca aportul de zaharuri libere să nu depășească 25 de grame pe zi, atât în cazul adulților, cât și al copiilor. Cu alte cuvinte, 100 de grame de jeleuri pot conține de aproape trei ori cantitatea maximă recomandată pentru întreaga zi.

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Conținutul ridicat de zahăr explică și valoarea energetică mare a produselor, care variază între 307 și 382 kcal la 100 de grame.

Siropul de glucoză și zahărul, principalele ingrediente

Analiza etichetelor arată că jeleurile sunt fabricate în principal din zahăr și sirop de glucoză.

Mai exact, la 64% dintre produse primul ingredient este siropul de glucoză, iar la 36% primul ingredient este zahărul.

În cazul celui de-al doilea ingredient, 59% dintre produse conțin zahăr, 25% conțin sirop de glucoză, 12% făină de grâu și 4% apă.

Ca al treilea ingredient apar cel mai frecvent apa (36%), gelatina (27%), siropul de glucoză (11%), pectinele (9%), sucul de fructe (7%), dextroza (5%) și amidonul de porumb (5%).

Practic, în majoritatea cazurilor, primele poziții din lista ingredientelor sunt ocupate aproape exclusiv de diferite forme de zahăr.

Aproape toate conțin arome artificiale

Un alt rezultat al studiului arată că 91% dintre jeleurile analizate conțin arome artificiale.

În plus, cercetătorii au identificat 34 de aditivi alimentari diferiți în cele 44 de produse analizate.

Aproape jumătate conțin coloranți sintetici

Potrivit analizei, 47% dintre produse conțin coloranți sintetici, printre care caramel cu sulfit de amoniu, albastru patent V, albastru briliant FCF, roșu Allura și Sunset Yellow.

Autorii studiului avertizează că acești coloranți au fost asociați, în funcție de substanță și de sensibilitatea individuală, cu reacții alergice și dermatite, iar unele cercetări au ridicat semne de întrebare și privind efectele asupra comportamentului unor copii sensibili.

Ce se întâmplă în organism după consumul de jeleuri

Din punct de vedere nutrițional, jeleurile sunt considerate un aliment cu densitate energetică mare și valoare nutritivă redusă.

Cantitatea mare de zahăr determină o creștere rapidă a glicemiei, urmată de o secreție importantă de insulină.

Consumul repetat al unor astfel de produse poate favoriza apariția cariilor dentare, excesul ponderal și obezitatea, rezistența la insulină, precum și creșterea riscului de diabet zaharat de tip 2, atunci când face parte dintr-o alimentație bogată în zahăr.

Specialiștii atrag atenția că zahărul lichid sau sub formă de sirop de glucoză este absorbit rapid, ceea ce poate întârzia apariția senzației de sațietate și favoriza consumul unor cantități mai mari.

Ce spun studiile despre coloranții artificiali

În ultimii ani, coloranții sintetici au fost analizați intens de comunitatea științifică.

O parte dintre cercetări arată că, la unii copii, anumite amestecuri de coloranți alimentari pot fi asociate cu accentuarea hiperactivității și a problemelor de atenție, chiar dacă dovezile nu indică faptul că acești aditivi provoacă ADHD. Efectele par să apară mai ales la copiii predispuși sau sensibili.

Tocmai din cauza acestor preocupări, în ultimii ani mai multe autorități și companii alimentare au început să reducă utilizarea unor coloranți sintetici, iar în Statele Unite, Food and Drug Administration (FDA) a anunțat un plan de eliminare treptată a mai multor coloranți artificiali din alimente.