Ghidul Top Pizza Europa 2026, una dintre cele mai respectate clasificări din domeniu, a desemnat cele mai bune pizzerii din Europa, în afara Italiei. Pentru al treilea an consecutiv, primul loc îi revine unui restaurant dintr-un oraș care poate surprinde mulți iubitori ai pizzei, relatează Euronews, citat de MEDIAFAX.

Londra, pe primul loc pentru al treilea an consecutiv

Cea mai bună pizzerie din Europa, în afara Italiei, este Napoli on the Road, din cartierul Soho, Londra. Restaurantul fondat de Michele Pascarella ocupă prima poziție în clasament pentru al treilea an consecutiv.

Povestea afacerii a început modest, cu un cuptor pe lemne montat pe un vehicul cu trei roți, din care erau servite pizza în piețele și târgurile londoneze. Între timp, conceptul s-a extins la trei restaurante în capitala britanică.

Potrivit organizatorilor, secretul succesului constă în aluatul apreciat pentru textura sa aerată și ușoară, dar și în echilibrul dintre ingredientele tradiționale și combinațiile moderne.

Spania și Franța completează podiumul

Locul al doilea este ocupat de Baldoria, din Madrid, un restaurant inspirat de bucătăria italiană autentică și care folosește numeroase ingrediente importate din Italia.

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Pe poziția a treia se află IMperfetto, din Puteaux, în apropiere de Paris, apreciat pentru pizza în stil napolitan și pentru utilizarea ingredientelor proaspete.

Clasamentul arată că pizza de calitate nu mai este de mult un fenomen exclusiv italian, iar marile capitale europene au devenit destinații culinare importante pentru iubitorii acestui preparat.

Spania are cele mai multe pizzerii premiate

Ghidul Top Pizza Europa 2026 include în acest an 200 de pizzerii din 35 de țări, cea mai amplă ediție de până acum.

Spania conduce clasamentul, cu 29 de restaurante, urmată de Franța, cu 24, și de Regatul Unit, cu 22.

La nivel de orașe, Paris ocupă primul loc, cu 17 restaurante premiate, urmat de Londra, cu 15, și Madrid, cu nouă.

Potrivit organizatorilor, extinderea clasamentului reflectă dezvoltarea spectaculoasă a scenei europene dedicate pizzei în ultimii ani.

Cine se află în Top 20

Pe lângă restaurantele din Londra, Madrid și Paris, în primele 20 de locuri se regăsesc localuri din Germania, Olanda, Slovacia, Portugalia, Austria, Danemarca, Belgia, Polonia, Macedonia de Nord și Croația.

Prezența unor orașe precum Bratislava, Viena, Amsterdam sau Zagreb confirmă că pizza artizanală de înaltă calitate poate fi găsită astăzi în tot mai multe destinații europene.

Primele 20 de pizzerii din clasament se califică automat pentru competiția 100 Best Pizzerias in the World, al cărei clasament final va fi anunțat pe 15 septembrie, la Napoli.

Turismul gastronomic, influențat tot mai mult de clasamentele culinare

Clasamentele gastronomice influențează din ce în ce mai mult alegerea destinațiilor de vacanță. Potrivit experților din industria turismului, tot mai mulți călători își organizează city-break-urile și concediile în funcție de experiențele culinare, iar restaurantele premiate devin adevărate atracții turistice.

Fenomenul este vizibil și în Europa, unde orașe precum Londra, Madrid sau Paris atrag anual mii de turiști interesați să descopere localurile incluse în cele mai importante ghiduri culinare internaționale.

Deși Italia rămâne reperul pentru pizza autentică, ediția din 2026 a ghidului Top Pizza Europa arată că unele dintre cele mai apreciate preparate pot fi savurate și dincolo de granițele țării în care au apărut.