Prețul castraveților s-a prăbușit în plin sezon, iar mulți legumicultori spun că vând în pierdere sau aleg să nu mai recolteze deloc. Producătorii cer măsuri urgente pentru sprijinirea valorificării producției, în condițiile în care costurile de producție și de recoltare depășesc în multe cazuri veniturile obținute din vânzări, relatează Revista Ferma.

Legumicultorii din mai multe bazine agricole reclamă o situație dificilă după ce prețul castraveților pe piața angro a coborât la aproximativ 50 de bani pe kilogram. Potrivit agricultorilor, la acest nivel al prețului nu mai pot acoperi nici cheltuielile cu forța de muncă, iar o parte dintre ei au renunțat să mai recolteze culturile.

Un exemplu este cel al Florinei Miu, legumicultor din localitatea Olari, județul Prahova, care cultivă aproximativ 2.500 de metri pătrați de solarii cu peste 6.000 de plante de castraveți. Fermiera spune că are de recoltat încă zeci de tone de producție până la sfârșitul lunii august, însă cererea este foarte scăzută.

Potrivit acesteia, o cantitate de aproximativ două tone de castraveți valorificată în Piața Rahova din București a adus încasări de circa 2.300 de lei, din care aproape jumătate au reprezentat plata zilierilor implicați în recoltare. La aceste costuri se adaugă transportul, taxele din piață, combustibilul, fertilizanții și tratamentele fitosanitare.

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„Soțul meu a avut două tone de castraveți în Piața Rahova din București. A venit acasă cu 2.300 de lei. Din ei, 1.050 de lei s-au dus doar pe zilieri. Nu mai punem munca noastră, taxa la intrare în en-gros, motorina, fertilizanții, tratamentele”, explică Florina Miu.

În aceste condiții, fermierii susțin că activitatea a devenit nerentabilă. În unele zone legumicole, producătorii spun că au decis să desființeze culturile înainte de finalul sezonului, deoarece costurile recoltării depășesc valoarea producției obținute.

Producătorii afirmă că dificultățile sunt amplificate și de lipsa unor canale de desfacere stabile. O parte dintre agricultori încearcă să doneze legumele către spitale, aziluri sau cantine sociale, însă spun că nici aceste soluții nu funcționează întotdeauna, din cauza costurilor de recoltare și transport.

Pe lângă problemele generate de prăbușirea prețurilor, Florina Miu spune că încă suportă efectele ninsorilor din iarnă, care i-au distrus un solar. Familia a solicitat despăgubiri pentru pagubele produse, însă susține că răspunsul primit din partea autorităților nu a oferit o soluție concretă de sprijin financiar, ci a indicat procedurile privind constatarea fenomenelor care au produs pagubele.

Legumicultorii cer autorităților măsuri pentru sprijinirea sectorului și pentru facilitarea valorificării producției românești, avertizând că, fără intervenții, tot mai multe exploatații riscă să înregistreze pierderi importante în acest sezon.