Denumirea de „cârnați oltenești” este folosită astăzi de numeroși producători, însă produsele nu au neapărat aceeași rețetă. Aurel Simion a explicat, în cadrul producției G4Food „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”, faptul că dispariția vechilor standarde a dus la apariția unor variante diferite ale produsului.

Potrivit fondatorului „Ca altădată”, înainte de 1990 existau standarde de produs care stabileau caracteristicile rețetelor. După 1990, acestea au fost eliminate, iar companiile au început să își stabilească propriile standarde.

În cazul cârnaților oltenești, rezultatul este o piață în care aceeași denumire poate desemna produse diferite. „Fiecare firmă, fiecare antreprenor a venit cu standardul de firmă”, a explicat Simion.

El spune că rețetele consacrate pot contribui la refacerea unei identități mai clare a unor produse. Producătorii care aleg să înregistreze un produs după o astfel de rețetă trebuie să respecte vechiul standard.

În acest fel, susține Simion, denumirea ar putea căpăta din nou o anumită uniformitate, în loc să fie asociată doar cu forma produsului.

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Discuția a atins și cârnații trandafiri, un alt produs asociat gastronomiei oltenești, care se găsește astăzi mai ales în târguri și expoziții artizanale și mai greu în comerțul tradițional.

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