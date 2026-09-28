România are locuri care atrag vizitatori prin gastronomie, dar promovarea lor are nevoie de colaborare și continuitate, spune chef Alexandru Dumitru. El susține un plan comun al mediului privat și al instituțiilor publice, desfășurat pe mai mulți ani.

Invitatul a discutat subiectul la „Disputandum”, podcastul realizat de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir, colaborator G4Food. „Este pe alocuri o destinație gastronomică”, afirmă bucătarul despre România. Cosmin Dragomir introduce o distincție: un turist poate descoperi mâncarea bună după ce ajunge într-un loc. Altceva este să aleagă de la început destinația pentru experiența gastronomică.

Restaurantele au nevoie de o direcție comună de promovare

Alex Dumitru spune că, din perspectiva sa de bucătar, lucrează de aproximativ zece ani în această direcție. Consideră că există deja o ofertă și observă interes din partea turiștilor români.

El vorbește despre clienți care vin pentru asemenea experiențe și apreciază dezvoltarea turismului intern. Pentru a construi însă o poziție mai vizibilă, vede necesară o colaborare mai amplă. Invitatul menționează instituțiile și mediul privat. Când moderatorul rezumă ideea printr-o strategie de țară, bucătarul o completează cu necesitatea unei strategii de turism.

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„În primul rând, noi trebuie să ne atragem niște turiști”, spune Alex Dumitru. În opinia sa, punctul de plecare este valorificarea lucrurilor care există deja.

Organizațiile profesionale și imaginea României

Bucătarul consideră că organizațiile patronale pot contribui la o poziție comună și la propuneri pentru autorități. Precizează că el nu face parte din organizațiile despre care vorbește. Cosmin Dragomir amintește o conversație anterioară cu o reprezentantă a unei organizații din ospitalitate. Potrivit relatării moderatorului, aceasta descria atât demersurile către autorități, cât și dificultatea de a obține implicarea membrilor industriei.

Discuția ajunge și la felul în care este prezentată România turiștilor. Cosmin Dragomir susține că imaginea țării trebuie să includă diversitatea experiențelor, de la tradițiile rurale până la gastronomia contemporană. „România nu e doar călușari și pâine cu sare”, afirmă jurnalistul. El argumentează că prezentarea exclusivă a unei singure forme de tradiție lasă în afară alte experiențe disponibile.

Alex Dumitru se declară de acord și revine la nevoia de încredere și planificare. Își dorește un plan mai bine stabilit, care să fie urmărit pe parcursul mai multor ani.