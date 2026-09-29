Donald Trump blochează importurile de whisky din Canada, după ce canadienii au început să boicoteze produsele americane

29 sept. 2026, Articole / Reportaje
Donald Trump blochează importurile de whisky din Canada, după ce canadienii au început să boicoteze produsele americane
Sticle de whisky canadian, Foto: Wikipedia
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Cuprins
  1. De ce whisky-ul canadian nu dispare complet
  2. Baza legală ar putea fi contestată
  3. Impact dezastruos pentru producătorii canadieni

Războiul comercial dintre Statele Unite și Canada atinge un nou nivel de escaladare. Președintele american Donald Trump a interzis oficial importurile de băuturi alcoolice provenite din țara vecină, o măsură ce vizează produse în valoare de peste 800 de milioane de dolari anual, anunță Mediafax.

Decizia vine ca reacție la acțiunile mai multor provincii canadiene, care au retras de pe rafturi vinurile și băuturile spirtoase americane după primele amenințări de la Washington privind majorarea tarifelor vamale.

De ce whisky-ul canadian nu dispare complet

Măsura de blocaj include însă o excepție importantă: whisky-ul și lichiorurile canadiene pot fi importate în continuare în SUA fără tarife suplimentare, cu condiția să fie transportate în recipiente de mari dimensiuni (peste 4 litri).

Această condiție obligă producătorii să schimbe lanțul logistic și să expedieze alcoolul în vrac, urmând ca îmbutelierea să se facă pe teritoriul american.

Branduri mari precum Crown Royal sunt într-o poziție avantajoasă după această decizie, livrând de mult timp whisky în vrac către centrele de îmbuteliere din SUA.

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Producătorii mici, care nu au infrastructura necesară pentru transportul în recipienti mari, vor suferi creșteri majore de costuri, costuri ce s-ar putea reflecta direct în prețul final plătit de consumatori.

Baza legală ar putea fi contestată

Pentru a impune această interdicție, Administrația Trump a invocat Secțiunea 338 din Actul Tarifar Smoot-Hawley din 1930, o lege istorică ce permite președintelui să impună tarife de până la 50% sau să blocheze importurile din țările care discriminează comerțul american. Utilizarea acestei prevederi este însă o premieră juridică în epoca modernă, ceea ce ar putea declanșa bătălii lungi în instanță.

Interdicția aplicată alcoolului face parte dintr-un pachet mai larg de sancțiuni comerciale care vizează și alte categorii de mărfuri canadiene, precum lactatele și motocicletele, valoarea totală a produselor afectate ridicându-se la aproape un miliard de dolari.

Impact dezastruos pentru producătorii canadieni

Miza economică este uriașă, iar dependența Canadei de piața americană este critică: 93% din băuturile spirtoase produse în Canada au fost exportate anul trecut către Statele Unite.

În sens invers, exporturile de băuturi spirtoase din SUA către Canada au scăzut deja cu 70% în ultimele luni, pe fondul boicotului din magazinele canadiene.

„Măsura va fi absolut devastatoare pentru Canada și pentru producătorii canadieni de băuturi spirtoase”, a avertizat Chris Swonger, președintele Distilled Spirits Council of the United States.

Deși Donald Trump susține că această presiune va forța Ottawa să revină la masa negocierilor cu o propunere favorabilă, comercianții americani din zonele de frontieră se tem că își vor pierde clienții canadieni, iar premierul canadian Mark Carney nu a dat niciun semn că intenționează să cedeze presiunilor.

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