Alegerea unei sticle de vin din supermarket poate fi dificilă chiar și pentru consumatorii care au deja câteva preferințe clare. Informațiile despre tipul vinului, soi, origine sau preț sunt răspândite pe etichetă, contraetichetă și raft, iar uneori trebuie căutate cu atenție.

Mențiunile „sec”, „demisec”, „demidulce” sau „dulce” sunt adesea tipărite cu caractere mici. În cazul unor sticle, consumatorul trebuie să le întoarcă pentru a găsi informațiile de pe contraetichetă. Nici organizarea rafturilor nu este întotdeauna intuitivă, mai ales atunci când vinurile nu sunt grupate clar în funcție de culoare, regiune sau țara de origine.

O posibilă soluție vine din zona tehnologiei. Un model de interfață pentru o aplicație destinată telefoanelor mobile și tabletelor ar putea reuni principalele informații despre vin într-un singur ecran.

Consumatorul ar putea vedea rapid categoria vinului, caracteristicile sale, originea și prețul, fără să fie nevoit să caute fiecare informație separat pe sticlă sau pe raft.

Ideea pornește de la o problemă simplă, dar frecventă: cum alegi vinul potrivit atunci când ai în față zeci sau chiar sute de sticle și nu știi exact ce se află în fiecare?

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O astfel de interfață ar putea transforma alegerea vinului într-un proces mai simplu și mai rapid. Dacă va fi o schimbare importantă în modul în care cumpărăm vin sau doar o evoluție firească într-o piață tot mai digitalizată rămâne de văzut.