Peste 100 de producători din Moldova vor fi prezenți la „Zilele Recoltei” din Iași, organizate la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”

29 sept. 2026, Articole / Reportaje
Peste 100 de producători din Moldova vor fi prezenți la „Zilele Recoltei" din Iași, organizate la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad"
foto: radioiasi.ro
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Cuprins
  1. Ce vor găsi vizitatorii la târg
  2. Activități pentru întreaga familie, vizite la muzee și zonă gastronomică

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași marchează venirea toamnei prin cea de-a V-a ediție a târgului „Zilele Recoltei”. În weekendul 3-4 octombrie, Arena USV Iași (situată în campusul universității, cu acces din Rond Copou) devine punctul de întâlnire pentru peste 100 de producători din întreaga regiune a Moldovei, anunță Agerpres.

Evenimentul reunește fermieri cu tradiție, tineri antreprenori, dar și absolvenți ai universității care au dezvoltat branduri de succes pe piața locală.

Ce vor găsi vizitatorii la târg

Gama de produse expusă este una extrem de variată, punând accent pe calitate, tradiție și sustenabilitate. Vizitatorii vor găsi bunătăți de sezon: legume, fructe, salate, compoturi, ciuperci pleurotus și preparate din carne, dar și specialități locale: sortimente de zacuscă, miere și produse apicole certificate BIO, produse lactate, morărit, panificație și patiserie.

Vor fi la vânzare băuturi artizanale, bere artizanală, must proaspăt, vinuri alese, ulei de floarea-soarelui presat la rece și nectar din cătină.

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Facultățile USV Iași vor prezenta produse inovative realizate de studenți și cadre didactice în cadrul proiectelor de cercetare.

Activități pentru întreaga familie, vizite la muzee și zonă gastronomică

Conceput ca un eveniment dedicat tuturor vârstelor, târgul include și o paletă bogată de activități recreative, ateliere pentru copii unde se vor crea aranjamente în dovleci și ateliere practice de gătit; tururi educaționale, cu acces la Baza Hipică a USV Iași și la Muzeul de Anatomie; zonă gastronomică dedicată, preparate tradiționale gătite pe loc, în imediata apropiere a Arenei USV.

„Ne dorim ca această ediție să fie un prilej de întâlnire între producători și consumatori, dar și o oportunitate pentru familii de a petrece timp împreună într-un cadru plăcut. Prin acest eveniment, universitatea își propune să susțină producătorii locali și să aducă mai aproape de comunitate rezultatele activității studenților, cadrelor didactice și absolvenților noștri”, a subliniat Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale la USV Iași.

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