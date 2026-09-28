FOTO-VIDEO | Ștrudel cu mere pe care îl prepari în 5 minute. Iată secretul acestei rețete tradiționale și ce ingrediente să utilizezi pentru a nu pierde mult timp în bucătărie

28 sept. 2026, Rețetele Juanitei
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Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru ștrudel cu mere rapid
  2. Preparare pas cu pas

Am pregătit zilele trecute niște hallumi în foi de plăcintă, dintr-un pachet de foi din comerț am folosit doar câteva, așa că am zis din restul să fac niște ștrudele cu mere. Și pentru că nu aveam timp de curățat și tocat mere, ia uitați ce soluție rapidă am găsit pentru aceste plăcințele care se fac în 5 minute!

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Ingrediente pentru ștrudel cu mere rapid

  • Înlocuim umplutura din mere cu piure de mere din magazin, cam 75-100 g pentru un ștrudel rulat din 2 foi de plăcintă (poate fi și din cel pentru bebeluși, care nu are nici zahăr)
  • Foi de plăcintă subțiri din comerț (nu foietaj)
  • Scorțișoară, după gust
  • 1-2 linguri ulei sau unt topit.

Preparare pas cu pas

  1. În piureul de mere punem scorțișoară macinată, după gust. Dacă vreți mai dulce și puțin zahăr vanilat.
  2. Stropim foaia de plăcintă cu ulei sau unt topit. La fel procedăm cu a doua foaie și le suprapunem.
  3. Apoi ungem foaia cu piure de mere.
  4. Rulăm cu grijă să nu se rupă, apoi punem ruloul în tava de cuptor unsă cu ulei sau tapetată cu hârtie de copt.
  5. La final, ungem ștrudelele cu un ou bătut cu două linguri de lapte sau cu puțină apă.
  6. Băgăm tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 30 de minute sau până când sunt rumenite deasupra. Eu am pus în friteuză și am lăsat 25 de minte la 180 de grade.
  7. La final tăiem rulourile în bucăți mai lungi și pudrăm totul cu zahăr.
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Poftă bună!

 

 

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