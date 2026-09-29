Producătorul de carne de pui Cocorico ar putea fi preluat de unul dintre cei mai mari jucători integrați din agribusinessul românesc

AAylex ONE, compania care deține brandul Cocorico și unul dintre cei mai importanți producători români de carne de pasăre, ar urma să intre în portofoliul Grupului Carmistin, potrivit informațiilor publicate pe surse de Șansa News. Informația a fost preluată ulterior de Profit.ro.

Informația este vehiculată neoficial și nu a fost confirmată până în acest moment de cele două companii. Profit.ro notează că reprezentanții Carmistin nu au dorit să comenteze informația, iar producătorul Cocorico nu a confirmat, la rândul său, existența unei tranzacții.

Dacă scenariul se confirmă, tranzacția ar aduce sub aceeași umbrelă două grupuri importante din industria agroalimentară românească, într-un moment în care AAylex ONE traversează o perioadă financiară dificilă, iar Carmistin își extinde accelerat operațiunile.

Cocorico, într-un moment complicat financiar

Posibila tranzacție apare într-un context dificil pentru AAylex ONE.

Compania a intrat în 2026 în procedura de concordat preventiv, mecanism juridic destinat companiilor aflate în dificultate financiară, dar care încearcă să își restructureze activitatea și să evite insolvența. Profit.ro relata în februarie că Tribunalul admisese cererea companiei pentru deschiderea procedurii.

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La finalul anului 2024, AAylex ONE avea datorii totale de 976 de milioane de lei. Compania raportase o cifră de afaceri de 1,094 miliarde de lei și o pierdere de 46,38 milioane de lei.

În 2025, cifra de afaceri a fost de aproximativ 1,1 miliarde de lei, însă pierderea a urcat la 110,9 milioane de lei, în timp ce numărul angajaților a ajuns la 1.686, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

AAylex ONE este un business integrat vertical, cu stații de incubație, fabrici de furaje, ferme de creștere a păsărilor, abator și unități de procesare. Compania deține fabrici cu o capacitate anuală de peste 100.000 de tone de carne.

Ce se întâmplă cu angajații

Potrivit surselor citate de Șansa News, o eventuală reorganizare ar putea viza personalul TESA, în timp ce angajații din producție nu ar urma să fie afectați.

Presa locală a relatat, de asemenea, despre problemele întâmpinate de companie în ceea ce privește plata salariilor și despre apelarea la Fondul de Garantare pentru plata unor drepturi salariale restante.

Carmistin s-a extins puternic în Buzău

Profit.ro notează că grupul și-a dezvoltat în Buzău activități în zona creșterii porcilor, a producției de carne de pasăre și a fabricării furajelor. În decembrie 2024, Carmistin The Food Company a adăugat în portofoliu o fermă de reproducție pentru scroafe, construită în comuna Săhăteni.

Grupul a investit, de asemenea, în producția de carne de pasăre și într-o nouă capacitate de producție a furajelor în zona Buzăului.

Strategia este una de integrare pe verticală, de la producția de cereale și furaje până la creșterea animalelor, procesare și comercializarea produselor.

Carmistin are peste 50 de companii în grup

Carmistin, grup controlat de familia Paraschiv, este unul dintre cei mai mari jucători integrați din agribusinessul românesc.

Grupul reunește peste 50 de companii active în producția de carne de pasăre și ouă, cultivarea cerealelor, creșterea porcilor și bovinelor și producția de furaje.

Carmistin deține brandul La Provincia și a continuat în ultimii ani să își extindă operațiunile prin investiții și achiziții.

Potrivit Profit.ro, grupul a avut în 2025 o cifră de afaceri consolidată de 2,1 miliarde de lei. Capacitatea sa actuală de producție a furajelor depășește 735.000 de tone anual, iar obiectivul anunțat este atingerea unei producții de un milion de tone până în 2030.

În 2025, Carmistin a făcut mai multe mișcări pe piață, printre care preluarea diviziei de nutriție animală din România a Cargill și tranzacțiile pentru companiile Provimi Romania și Vivendi Food, autorizate de Consiliul Concurenței.

AAylex ONE are peste 40 de ani de istorie în industria avicolă

Povestea AAylex începe în 1982, în județul Buzău, cu o fermă avicolă. Compania s-a dezvoltat ulterior prin investiții, achiziții și construirea unor noi unități de producție.

În 2021 a fost creată corporația agroalimentară AAylex ONE, care include mai multe companii cu activități complementare.

Brandul Cocorico este prezent atât pe piața românească, cât și în străinătate, prin intermediul AAylex Group LTD, companie care comercializează produsele pe piața din Marea Britanie.

În vara lui 2025, AAylex ONE a semnat cu CEC Bank și Exim Banca Românească o facilitate de credit sindicalizată în valoare de 14,1 milioane de euro pentru finanțarea dezvoltării companiei.