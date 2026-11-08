Ferran Adrià, celebrul chef al și mai celebrului restaurant El Bulli, a fost distins cu premiul de Icon al Gastronomiei, în 2026. Specialistul ân gastronomie spune că nu-i place McDonald’s, dar respectă ceea ce reușește să ofere pentru doar 4 euro. Amintește și de cartofii prăjiți de la lanțul de fast-food, spunând că pot fi mai buni decât cei din unele localuri care îi prepară proaspeți, dar nu știu să-i gătească așa cum ar trebui.

De ce Ferran Adria are respect pentru McDonald’s

Iată ce a răspuns într-un podcast unde a fost întrebat: Îți place McDonald’s?

„Nu-mi place, dar am foarte mult respect pentru ei. De ce? Pentru că eu, la 4 euro, nu aș ști să fac ceva mai bun. Dacă folosești carne de wagyu, e foarte ușor să faci un hamburger de 20 de euro. Șmecherii care critică să încerce să facă unul la 4 euro, bineînțeles, pentru că e foarte ușor.

În Spania, nu știu cum e în Argentina, dar în Spania 95% dintre oameni nu reușesc să ajungă bine la sfârșitul lunii (n.r. – nu-și pot permite un produs de 20 de euro și îl iau pe cel de la McDonald’s).

După cum îți imaginezi, eu nu mănânc. Poate l-am încercat de două ori în viață, pentru că trebuie să-l încerci. Iar cartofii prăjiți, mă înțelegi, sunt mai buni decât în multe alte locuri. Știu că sunt congelați, dar sunt mult mai buni decât uneori în localurile unde îi fac proaspeți. (Acolo – n.r.) sunt uleioși. Eu chiar am foarte mult respect pentru ei, sincer”.

Cheful recunoaște că, evident, hamburgherii de la McDonald’s sunt congelați și nici provenineța cărnii nu este explicată transparent, dar de asemenea spune: „carnea proaspătă trebuie congelată. Dați-mi mie 20 de euro ca să pot vinde un hamburger și vă fac unul din ce carne doriți”. La 4 euro este evident că nu va fi aceeași calitate.

Cine este Ferran Adria

Ferran Adria a fost proprietar și chef al El Bulli, din Spania, de cinci ori cel mai bun restaurant al lumii, cu peste 2 milioane de cereri de rezervare pe an și un meniu de degustare de peste 40 de preparate. Când a închis restaurantul a deschis o fundație care promovează tehnici inovatoare în gastronomie, ceea ce făcea și la El Bulli. Este considerat un geniu al gastronomiei și cel care a inventat bucătăria moleculară.