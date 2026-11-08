Actorul Noah Wyle, cunoscut pentru rolul din serialul „The Pitt” și desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” în 2026, spune că are o împărțire clară a responsabilităților casnice cu soția sa. Spălatul vaselor este treaba lui preferată, activitate pe care o consideră chiar terapeutică, conform revistei People.

Într-un interviu acordat revistei People, actorul în vârstă de 55 de ani a povestit cum sunt împărțite treburile gospodărești în familia sa. Wyle spune că se implică în aproape toate activitățile casnice, însă are un domeniu pe care îl consideră al lui: chiuveta din bucătărie.

„Îmi place să cred că mă implic în aproape toate activitățile casnice. Eu sunt maestrul vaselor. Chiuveta este domeniul meu”, a declarat actorul.

Wyle are și o explicație pentru preferința sa. Spune că spălatul vaselor îi oferă ocazia să se deconecteze de la agitația zilnică și să-și pună gândurile în ordine.

„Le-aș recomanda mai multor bărbați să se apuce de spălat vase, pentru că este foarte terapeutic. Poți să te deconectezi și să te gândești la orice în timp ce speli vasele”, a povestit el.

Actorul a glumit că, în acest timp, ceilalți membri ai familiei au impresia că participă activ la treburile gospodărești, deși el profită de moment pentru a sta singur în bucătărie și a-și vedea de gânduri.

Gătește jumătate din mese și se ocupă de micul dejun

Împărțirea responsabilităților în familia Wyle nu se limitează la spălatul vaselor. Actorul spune că gătește aproximativ jumătate dintre mese, împarte responsabilitățile legate de îngrijirea câinelui și încearcă să contribuie în mod egal la creșterea copiilor.

El și soția sa, Sara Wells, au împreună o fiică de 11 ani, Frances. Actorul mai are doi copii, Owen, de 24 de ani, și Auden, de 21 de ani, dintr-o relație anterioară cu Tracy Warbin.

Wyle recunoaște că soția sa se descurcă mai bine cu spălatul rufelor, deși spune că el este priceput la împăturirea hainelor. În schimb, când vine vorba despre strânsul excrementelor câinelui, cei doi au opinii diferite. Actorul admite că soția sa se ocupă mai des de această sarcină.

Micul dejun este o altă responsabilitate pe care și-a asumat-o. Noah Wyle spune că îi place să pregătească mâncarea pentru întreaga familie dimineața și să lase bucătăria curată pentru restul zilei.

„Există ceva care te centrează în a pregăti mâncare pentru toată lumea dimineața și în a pune bucătăria în ordine pentru începutul zilei”, a explicat actorul.

El spune că îi place să-i privească pe ceilalți membri ai familiei mâncând ceea ce a pregătit și să știe că le oferă un început de zi cu o bază nutrițională bună.