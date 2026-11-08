Momentul în care adormim ar putea avea un rol în procesul de slăbire, chiar dacă numărul de ore de somn rămâne același. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din New York, pe 196 de adulți cu prediabet, a identificat o asociere între devansarea orei de culcare și o pierdere mai mare în greutate. Potrivit rezultatelor, fiecare oră cu care participanții au început să adoarmă mai devreme a fost asociată cu o scădere în greutate de aproximativ 590 de grame.

Dacă încerci să slăbești, probabil că acorzi atenție în primul rând alimentației și activității fizice. Somnul este însă un alt factor care ar putea influența greutatea corporală. Un nou studiu realizat de cercetătorii de la NYU Rory Meyers College of Nursing sugerează că ora la care adormim ar putea conta în procesul de slăbire, scrie Fox News, citat de G4Media.

Cercetarea a urmărit adulți cu prediabet care dormeau în mod obișnuit mai puțin de șase ore și jumătate pe noapte. Rezultatele au indicat că persoanele care și-au devansat ora de adormire au avut tendința de a pierde mai mult în greutate pe parcursul celor opt săptămâni de monitorizare.

Potrivit cercetătorilor, fiecare oră cu care participanții au început să adoarmă mai devreme a fost asociată cu o pierdere în greutate de aproximativ 590 de grame.

Autorii subliniază însă că rezultatele indică o asociere și nu demonstrează că schimbarea orei de culcare determină în mod direct scăderea în greutate.

„Momentul în care adormim, nu doar cât de mult dormim, pare să fie un factor important și adesea trecut cu vederea în pierderea în greutate și sănătatea metabolică”, a explicat Susan Kohl Malone, profesor asistent la NYU Rory Meyers College of Nursing și autoarea principală a studiului.

Cum s-a desfășurat studiul

Cercetarea, publicată în revista științifică Nursing Research, a analizat datele a 196 de adulți diagnosticați cu prediabet. Toți participanții aveau în comun un program de somn insuficient, dormind în mod obișnuit mai puțin de șase ore și jumătate pe noapte.

Aceștia au fost împărțiți în două grupuri.

Primul grup a participat timp de opt săptămâni la un program educațional privind stilul de viață, care a inclus recomandări despre alimentație, activitate fizică și gestionarea stresului.

Cel de-al doilea grup a urmat același program, dar a beneficiat suplimentar de consiliere comportamentală pentru îmbunătățirea somnului. Obiectivul a fost ca participanții să își devanseze treptat ora de culcare.

Pe parcursul cercetării, oamenii de știință au monitorizat glicemia, somnul și nivelul de activitate fizică. Pentru colectarea datelor au fost utilizate dispozitive de monitorizare, senzori și jurnale de somn completate de participanți.

Scopul inițial a fost să determine dacă prelungirea duratei somnului ar putea contribui la îmbunătățirea glicemiei și la pierderea în greutate în cazul persoanelor cu prediabet.

Ce au descoperit cercetătorii

Rezultatele nu au confirmat toate ipotezele inițiale.

Niciunul dintre cele două grupuri nu a înregistrat îmbunătățiri semnificative ale nivelului glicemiei. De asemenea, deși participanții din ambele grupuri au pierdut în greutate, persoanele care au beneficiat de consiliere pentru somn nu au slăbit semnificativ mai mult decât cele care au urmat doar programul educațional privind stilul de viață.

„Ne așteptam ca prelungirea somnului să îmbunătățească nivelul glucozei și pierderea în greutate la adulții cu prediabet care dorm puțin, însă acest lucru nu s-a întâmplat în studiul nostru”, a explicat Susan Kohl Malone.

Cu toate acestea, participanții care au primit consiliere pentru somn au raportat o calitate mai bună a odihnei și o reducere a somnolenței din timpul zilei. Aceștia au început, de asemenea, să meargă treptat la culcare mai devreme.

Într-o analiză separată, care a inclus participanții din ambele grupuri, cercetătorii au observat că persoanele care și-au devansat ora de adormire au avut tendința de a pierde mai mult în greutate.

Această observație a atras atenția asupra unui aspect mai puțin discutat al somnului: sincronizarea acestuia cu ritmul biologic al organismului.

De ce ar putea ajuta culcatul mai devreme la pierderea în greutate

Una dintre explicațiile propuse de cercetători este legată de ritmul circadian, cunoscut și sub denumirea de ceas biologic intern.

Acesta reglează numeroase procese ale organismului, inclusiv ciclul somn-veghe, secreția anumitor hormoni și metabolismul.

Atunci când rămânem treji până târziu, suntem expuși mai mult timp la lumina artificială, care poate influența ritmul circadian și răspunsul organismului la stres. Aceste modificări pot afecta inclusiv hormonii implicați în reglarea senzației de foame și sațietate.

În plus, sensibilitatea organismului la insulină este în mod natural mai redusă în timpul nopții. Prin urmare, organismul poate procesa diferit glucoza în funcție de momentul zilei în care consumăm alimente.

Un alt factor ar putea fi alimentația nocturnă. Persoanele care rămân treze până târziu au mai multe ocazii să consume gustări suplimentare, uneori fără să le fie cu adevărat foame.

„În schimb, adormirea mai devreme poate limita alimentația nocturnă și poate sincroniza mai bine consumul de alimente cu intervalul metabolic optim al organismului”, a explicat Malone.

Astfel, ora de culcare ar putea influența indirect greutatea corporală, prin modificarea obiceiurilor alimentare și a proceselor metabolice.

Este suficient să mergem mai devreme la culcare pentru a slăbi?

Deși rezultatele sunt interesante, cercetătorii atrag atenția asupra mai multor limite ale studiului.

În primul rând, cercetarea a durat doar opt săptămâni. Nu se știe dacă participanții ar fi reușit să își mențină noile obiceiuri de somn pe termen lung sau dacă pierderea în greutate ar fi continuat.

În al doilea rând, deși au fost utilizate dispozitive de monitorizare purtate la încheietura mâinii, anumite informații, precum calitatea somnului și somnolența din timpul zilei, s-au bazat în mare parte pe declarațiile participanților.

Un alt detaliu important este că persoanele care au primit consiliere pentru somn au început să adoarmă, în medie, cu doar 12 minute mai devreme. Această modificare nu a produs îmbunătățiri măsurabile ale glicemiei.

Mai mult, asocierea dintre adormirea mai devreme și pierderea în greutate nu demonstrează existența unei relații directe de cauzalitate.

Prin urmare, rezultatele nu înseamnă că simpla schimbare a orei de culcare va duce automat la pierderea kilogramelor.

Ce putem învăța din acest studiu

Cercetarea aduce în discuție rolul momentului în care adormim în menținerea unei greutăți sănătoase.

Recomandările privind odihna se concentrează în general pe durata somnului, adulților fiindu-le recomandate între șapte și nouă ore pe noapte. Noile rezultate sugerează că și sincronizarea somnului cu ritmul biologic ar putea conta pentru sănătatea metabolică.

Asta nu înseamnă că trebuie să ne schimbăm radical programul sau că există o oră universală la care toată lumea ar trebui să adoarmă.

Pentru persoanele care obișnuiesc să stea treze până foarte târziu, devansarea treptată a orei de culcare ar putea fi o schimbare utilă, mai ales dacă ajută și la reducerea gustărilor nocturne.

Somnul rămâne însă o componentă a unui stil de viață sănătos, alături de alimentația echilibrată, activitatea fizică și gestionarea stresului.

Studiul a fost finanțat de National Institute of Nursing Research, parte a National Institutes of Health din Statele Unite, și realizat în colaborare cu cercetători de la Universitatea din Delaware.