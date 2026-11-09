Vremea călduroasă și lipsa precipitațiilor au favorizat o cultură exotică, tot mai bine adaptată la condițiile din sudul țării. În județul Dolj, curmalele chinezești s-au dezvoltat atât de bine încât producția din acest an a depășit toate așteptările, scrie Observator News.

Arbuștii exotici plini de fructe au găsit condiții bune de dezvoltare în zona Dăbuleni, cunoscută pentru terenurile nisipoase și temperaturile ridicate din timpul verii.

„În dreapta mea este un pom, un jujub în vârstă de 8 ani, este un soi pentru consum în stare proaspătă. Fructele, putem să le recoltăm încă din stadiul în care se colorează ușor”, a explicat un producător.

Adaptarea este confirmată și de specialiștii Stațiunii de Cercetare de la Dăbuleni: „Este specia care s-a adaptat cel mai bine dintre toate speciile exotice pe care le studiem”, a explicat Ștefan Nanu, directorul stațiunii Dăbuleni.

„Pe măsură ce înaintăm în vârstă, în vârsta pomilor, producția crește automat, dar contează foarte mult tehnologia de cultură”, a declarat cercetătorul Ana Maria Stoenescu.

Până la 50 de kilograme de fructe pe arbust

În contextul schimbărilor climatice, culturile exotice au început să se adapteze și în sudul țării. Un singur arbust de curmal chinezesc poate produce într-o singură vară între 15 și 50 de kilograme de fructe.

Curmalele chinezești pot fi consumate proaspete, când au o textură crocantă și un gust dulce-acrișor, sau pot fi uscate pentru a fi păstrate mai mult timp.

„Este o plantă nutraceutică cu conținut biochimic foarte bogat în vitamina C. Ca întrebuințare, din lemnul său se poate face mobilă”, a explicat Irina Titirică, inginer.

Cât costă un pom și cum se întreține

Curiozitatea pentru această cultură exotică a crescut în ultimii ani, iar tot mai mulți oameni au început să planteze pomi în propriile curți. Unul dintre avantajele menționate de producători este întreținerea relativ ușoară a pomilor.

„Spre deosebire de alți pomi fructiferi, curmalul chinezesc nu are nevoie de tratamente specifice, tăierile sunt extrem de ușoare”, spune un producător.

Un pom de curmal chinezesc costă 60 de lei, iar dacă este îngrijit corespunzător, poate rodi chiar și 200 de ani.