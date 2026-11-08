Fasolea consumată regulat poate contribui la scăderea colesterolului total și a colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”. Efectul pare să fie mai evident atunci când este consumată zilnic și în cantități apropiate de o cană, potrivit datelor prezentate de Verywell Health și susținute de studii clinice. Un studiu randomizat realizat pe adulți cu LDL crescut a arătat că o cană de fasole conservată pe zi, timp de patru săptămâni, a fost asociată cu o scădere de aproximativ 8% a LDL-ului și de 5,5% a colesterolului total. În schimb, o jumătate de cană pe zi a produs modificări mai mici.

Fasolea este bogată în fibre, iar acestea pot contribui la controlul colesterolului prin reducerea absorbției acestuia în intestin. O jumătate de cană de fasole poate furniza între aproximativ 5 și 8 grame de fibre, în funcție de soi. Fasolea roșie deschisă, de exemplu, are aproximativ 7,9 grame, iar fasolea neagră aproximativ 6,1 grame la aceeași cantitate.

Fibrele mai ajută la menținerea sațietății și pot sprijini controlul greutății, un alt factor important pentru sănătatea cardiovasculară.

Nu doar fibrele ar putea explica efectul

Studiile sugerează că beneficiile fasolei nu provin exclusiv din fibre. Într-un studiu pe adulți cu hipercolesterolemie ușoară, consumul a aproximativ 120 de grame de fasole pe zi, timp de șase săptămâni, a redus LDL-ul comparativ cu un aliment de control pe bază de orez. Cercetătorii au observat însă că modificarea LDL-ului nu s-a corelat direct cu cantitatea de fibre consumată. Asta sugerează că și alți compuși din fasole, precum amidonul rezistent, sterolii vegetali și diferite substanțe fitochimice, ar putea contribui la efect.

Amidonul rezistent ajunge în intestinul gros și este fermentat de microbiota intestinală, iar sterolii vegetali pot reduce absorbția colesterolului.

Verywell Health arată că o cană pe zi ar fi cantitatea asociată cel mai frecvent cu cele mai clare beneficii asupra colesterolului. O jumătate de cană pe zi poate aduce în continuare avantaje, iar consumul de leguminoase de cel puțin patru ori pe săptămână a fost asociat în studii observaționale cu un risc cardiovascular mai mic.

O meta-analiză mai recentă, care a inclus 24 de studii randomizate și aproape 2.000 de participanți, a arătat că un aport mai mare de leguminoase a redus în medie LDL-ul și colesterolul total. O altă analiză, publicată în 2026, a găsit o relație doză-răspuns pentru fasole până la aproximativ o cană pe zi, cu reduceri progresive ale LDL-ului.

Fasolea nu pare să crească HDL-ul

Efectul asupra colesterolului HDL, considerat „bun”, este mult mai modest. Meta-analizele disponibile nu au identificat o creștere semnificativă a HDL-ului după consumul de leguminoase. Beneficiul pare să provină în special din reducerea LDL-ului și a colesterolului total. Nici trigliceridele nu scad în mod constant în toate studiile, deși unele subgrupuri au prezentat îmbunătățiri.

Unul dintre motivele pentru care unele persoane evită fasolea este disconfortul digestiv. Verywell Health recomandă creșterea treptată a cantității de fibre, consumul suficient de apă și gătirea completă a boabelor. În cazul fasolei conservate, scurgerea și clătirea pot ajuta la reducerea unor compuși care favorizează balonarea. Pentru cei care nu consumă frecvent leguminoase, introducerea bruscă a unei căni de fasole pe zi poate provoca gaze și disconfort. O creștere progresivă este mai ușor tolerată.

Fasolea oferă proteine vegetale și poate înlocui parțial alimente mai bogate în grăsimi saturate. Dacă este folosită în locul unor porții frecvente de carne grasă sau produse procesate, beneficiul asupra profilului lipidic poate fi mai mare decât simpla adăugare a fasolei peste o dietă neschimbată. Cercetările nu arată însă că fasolea poate înlocui tratamentul prescris pentru colesterolul crescut.

Efectul observat este suficient pentru a conta într-o dietă cardioprotectoare, dar rămâne moderat și trebuie privit ca parte a unui model alimentar mai larg.