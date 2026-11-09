Șase fructe pe care spaniolii le folosesc pentru a combate pofta de mâncare, în loc de Ozempic / Cum ajută la slăbit și ce legătură au cu hormonul GLP-1

09 nov. 2026, Nutriție
Șase fructe pe care spaniolii le folosesc pentru a combate pofta de mâncare, în loc de Ozempic / Cum ajută la slăbit și ce legătură au cu hormonul GLP-1
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Șase fructe obișnuite, ieftine și ușor de găsit pot contribui la reducerea poftei de mâncare și la controlul greutății. Medicul cardiolog spaniol Aurelio Rojas explică rolul lor în stimularea naturală a hormonului GLP-1, implicat în reglarea apetitului și a metabolismului, potrivit Mediafax Spania.

Fructele sunt alimente importante într-o dietă echilibrată, deoarece furnizează nutrienți esențiali pentru buna funcționare a organismului. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă consumul a cel puțin 400 de grame de fructe și legume zilnic, echivalentul a aproximativ cinci porții, pentru a asigura aportul necesar de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți.

Deși toate fructele au beneficii pentru sănătate, efectele lor diferă în funcție de compoziția nutrițională. Portocalele și kiwi sunt surse importante de vitamina C, în timp ce bananele sunt cunoscute pentru conținutul de potasiu, necesar funcționării sistemului nervos. Unele fructe pot contribui și la controlul greutății.

Stimularea naturală a hormonului GLP-1 și efectul asociat cu Ozempic

Dr. Aurelio Rojas, medic specialist în cardiologie, vorbește despre șase fructe bogate în acid elagic, un compus vegetal care stimulează producția naturală de GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1).

GLP-1 este un hormon secretat de tractul digestiv, cu un rol important în reglarea metabolismului.

„Acest hormon îmbunătățește sensibilitatea la insulină, reduce pofta de mâncare și crește oxidarea grăsimilor. Efectul său a fost replicat sintetic în cunoscutele medicamente de slăbit, însă producția sa poate fi stimulată în mod natural prin alimente specifice”, precizează dr. Aurelio Rojas.

Creșterea nivelului de GLP-1 susține nu doar pierderea în greutate, ci poate contribui și la sănătatea cardiovasculară, digestivă și hormonală.

Cele șase fructe recomandate pentru controlul greutății

Pentru a beneficia de efectele asupra apetitului și reglării glicemiei, medicul cardiolog recomandă includerea în dietă a următoarelor fructe:

  • Kiwi – excelent pentru digestie și susținerea metabolismului.
  • Rodie – sursă concentrată de acid elagic și antioxidanți.
  • Căpșuni – au un indice glicemic scăzut și un conținut ridicat de apă.
  • Zmeură – bogată în fibre care încetinesc evacuarea gastrică.
  • Afine – contribuie la protejarea sănătății vasculare și la reglarea nivelului de glucoză.
  • Mure – contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp.

Includerea regulată a acestor fructe în alimentație poate fi un sprijin pentru gestionarea senzației de foame și menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

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