Medicamentele pentru slăbit bazate pe GLP-1, precum semaglutida și tirzepatida, ar putea reduce riscul de apariție a diabetului de tip 2 la persoanele cu obezitate și prediabet. Un studiu realizat pe peste 256.000 de adulți a identificat un risc cu 31% mai mic de dezvoltare a bolii și o reducere cu 41% a riscului de deces din orice cauză, comparativ cu tratamentul cu metformină, transmite Fox News.

Medicamentele utilizate pentru pierderea în greutate ar putea avea beneficii care depășesc controlul greutății corporale. O nouă cercetare sugerează că tratamentele bazate pe GLP-1 ar putea contribui la prevenirea diabetului de tip 2 și la reducerea riscului unor afecțiuni cardiovasculare.

Potrivit rezultatelor, adulții diagnosticați cu prediabet și obezitate care au utilizat aceste medicamente au avut un risc cu 31% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 decât persoanele tratate cu metformină, arată G4Media.

În plus, administrarea medicamentelor GLP-1 a fost asociată cu o reducere de 41% a riscului de deces din orice cauză.

Metformina este un medicament administrat oral, utilizat în principal pentru tratarea diabetului de tip 2. Este considerată unul dintre tratamentele de primă linie, alături de modificările stilului de viață. În anumite situații, medicii o prescriu și persoanelor cu prediabet, pentru a întârzia sau preveni evoluția către diabet.

Rezultatele cercetării urmează să fie prezentate la conferința Scientific Sessions 2026 a American Heart Association, organizată la Chicago. Studiul este observațional, iar concluziile sunt preliminare, urmând să treacă prin procesul de evaluare științifică independentă.

Peste 256.000 de persoane au fost incluse în cercetare

Studiul a analizat dosarele medicale a 256.492 de adulți diagnosticați cu prediabet și obezitate. Vârsta medie a participanților a fost de 52 de ani.

Aproximativ jumătate dintre aceștia au primit tratamente bazate pe GLP-1, printre care semaglutida, tirzepatida, liraglutida și dulaglutida. Cealaltă jumătate a fost tratată cu metformină.

Cercetătorii au urmărit evoluția participanților timp de trei ani, analizând riscul de apariție a diabetului de tip 2, incidența evenimentelor cardiovasculare și mortalitatea.

Pe lângă reducerea cu 31% a riscului de diabet de tip 2 și cu 41% a riscului de deces din orice cauză, rezultatele au indicat:

– Risc cu 20% mai mic de accident vascular cerebral.

– Risc cu 15% mai mic de infarct miocardic.

– Risc cu 25% mai mic de insuficiență cardiacă.

Procentele reprezintă reduceri relative ale riscului, nu diferențe absolute între numărul persoanelor afectate din cele două grupuri.

Reducerea riscului de deces, rezultatul care i-a surprins pe cercetători

Medicul Vinicius de Sousa Barzon Serra, cercetător în cadrul Departamentului de Medicină Cardiovasculară al Mayo Clinic din Scottsdale, Arizona, și autor al studiului, a declarat pentru Fox News Digital că diferența privind mortalitatea a fost rezultatul care l-a surprins cel mai mult.

„Reducerea cu 41% a riscului de deces din orice cauză m-a surprins cel mai mult”, a afirmat specialistul.

Acesta a explicat că se aștepta ca medicamentele GLP-1 să ofere rezultate mai bune decât metformina în privința controlului glicemiei și a riscului de diabet, având în vedere efectele lor mai importante asupra pierderii în greutate.

Totuși, cercetătorul a fost impresionat de beneficiile observate și în cazul mai multor afecțiuni cardiovasculare, inclusiv infarct, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și fibrilație atrială.

De ce este importantă tratarea prediabetului

Prediabetul este o afecțiune în care nivelul glicemiei este mai ridicat decât valorile normale, dar nu suficient de mare pentru stabilirea diagnosticului de diabet.

Potrivit statisticilor American Heart Association, aproape 40% dintre adulții americani au prediabet. Dintre aceștia, până la 10% pot dezvolta diabet de tip 2 în fiecare an.

Afecțiunea este importantă nu doar prin riscul de evoluție către diabet, ci și prin asocierea cu alte probleme metabolice și cardiovasculare.

Potrivit autorului cercetării, majoritatea studiilor anterioare privind medicamentele GLP-1 s-au concentrat asupra persoanelor care aveau deja diabet. Noua analiză sugerează că intervenția medicamentoasă ar putea fi utilă și într-o etapă anterioară.

„Studiul nostru sugerează că etapa de prediabet ar putea fi un moment important pentru a lua în considerare aceste tratamente, în loc să așteptăm până când pacienții dezvoltă diabet de tip 2”, a explicat Serra.

Medicamentele pentru slăbit ar putea avea un rol în prevenirea bolilor cardiovasculare

Medicul Bradley Serwer, cardiolog intervenționist și director medical al VitalSolution, companie din cadrul Ingenovis Health, consideră că rezultatele deschid noi perspective privind utilizarea medicamentelor GLP-1 în prevenția primară a bolilor cardiovasculare.

Specialistul, care nu a participat la cercetare, a explicat că prevenția cardiovasculară s-a concentrat mult timp pe controlul tensiunii arteriale și al colesterolului, precum și pe renunțarea la fumat.

Tratarea obezității și a disfuncțiilor metabolice ar putea avea însă un rol la fel de important.

„Cunoaștem de mult timp beneficiile controlului tensiunii arteriale și colesterolului, precum și ale renunțării la fumat, dar acum ar trebui să luăm în considerare și tratarea mai intensă a obezității și a disfuncțiilor metabolice”, a declarat Serwer pentru Fox News Digital.

Potrivit acestuia, identificarea pacienților care prezintă mai mulți factori de risc cardiovascular ar putea permite intervenții mai timpurii.

Care sunt limitele studiului

Deși rezultatele indică beneficii importante asociate medicamentelor GLP-1, cercetătorii subliniază că studiul nu demonstrează o relație directă de cauzalitate.

Cu alte cuvinte, nu se poate afirma cu certitudine că medicamentele au fost responsabile pentru toate diferențele observate între cele două grupuri.

Cercetarea este observațională, ceea ce înseamnă că participanții nu au fost repartizați aleatoriu pentru a primi unul dintre tratamente.

Autorii au încercat să reducă diferențele dintre grupuri prin compararea pacienților în funcție de vârstă, afecțiuni și alte caracteristici relevante. Cu toate acestea, este posibil să fi existat și alți factori care au influențat rezultatele.

Un alt aspect important este că cercetătorii au analizat împreună mai multe medicamente bazate pe GLP-1. Prin urmare, studiul nu a putut stabili dacă semaglutida, tirzepatida, liraglutida și dulaglutida au efecte diferite asupra riscului de diabet sau asupra sănătății cardiovasculare.

Analiza s-a bazat pe dosare medicale electronice, care pot conține informații incomplete sau incorecte. De asemenea, factori precum doza administrată, respectarea tratamentului sau alte caracteristici care nu au fost măsurate ar fi putut influența rezultatele.

Concluziile rămân preliminare până la publicarea cercetării într-o revistă științifică evaluată independent.

Sunt medicamentele GLP-1 potrivite pentru toate persoanele cu prediabet?

Specialiștii avertizează că rezultatele nu înseamnă că toate persoanele diagnosticate cu prediabet ar trebui să înceapă un tratament cu medicamente bazate pe GLP-1.

Alegerea terapiei trebuie făcută individual, în funcție de starea generală de sănătate, greutatea corporală, factorii de risc, afecțiunile asociate și accesul la tratament.

Medicul Vinicius de Sousa Barzon Serra subliniază că metformina rămâne o opțiune terapeutică importantă, cu un profil de siguranță bine cunoscut și un cost relativ redus.

„Metformina este o opțiune sigură, accesibilă și utilizată de mult timp, iar schimbările stilului de viață, precum alimentația sănătoasă, activitatea fizică regulată și controlul greutății, rămân baza tratamentului”, a explicat cercetătorul.

Pentru anumite persoane, medicamentele GLP-1 ar putea reprezenta o alternativă care merită discutată cu medicul, în funcție de starea generală de sănătate, alte afecțiuni, cost și accesibilitate.

La rândul său, Bradley Serwer a subliniat că tratamentele mai intensive ar trebui direcționate către persoanele care au cele mai mari șanse să beneficieze de ele.

„Nu toate persoanele cu prediabet au nevoie de un medicament GLP-1”, a declarat specialistul.

Ce înseamnă rezultatele pentru viitorul tratamentelor împotriva obezității

Noua cercetare aduce date suplimentare în discuția despre rolul medicamentelor bazate pe GLP-1 în prevenirea bolilor metabolice și cardiovasculare.

Deși aceste tratamente au devenit cunoscute în special pentru efectele asupra greutății corporale, interesul cercetătorilor se extinde către posibilele beneficii asupra sănătății pe termen lung.

Rezultatele sugerează că persoanele cu obezitate și prediabet ar putea reprezenta o categorie pentru care intervenția medicamentoasă timpurie merită investigată suplimentar.

Sunt însă necesare studii clinice suplimentare pentru confirmarea beneficiilor și pentru identificarea pacienților care ar putea obține cele mai bune rezultate.

Până atunci, specialiștii recomandă ca persoanele cu prediabet să nu întrerupă și să nu modifice tratamentele existente fără recomandarea medicului. Alimentația echilibrată, activitatea fizică și controlul greutății rămân componente esențiale ale prevenirii diabetului de tip 2.