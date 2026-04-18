Curățatul cartofilor este una dintre cele mai neplăcute și consumatoare de timp activități din bucătărie. Deși este un gest banal, pentru multe gospodării devine o adevărată rutină obositoare. Specialiștii în gastronomie spun însă că există un truc simplu, folosit de bucătari experimentați, care poate elimina aproape complet această etapă, arată Fakt.

Potrivit recomandărilor, soluția nu constă în folosirea unor ustensile speciale, ci într-o metodă diferită de preparare. Cartofii nu trebuie curățați înainte de gătire, ci fierți direct în coajă, o tehnică cunoscută și sub denumirea de „gătire în coajă”. Această metodă are mai multe avantaje. În primul rând, coaja protejează interiorul cartofului, contribuind la păstrarea vitaminelor și mineralelor. Cartofii sunt o sursă importantă de vitamina C, dar și de vitamine din grupul B, potasiu, magneziu și fier, nutrienți care se pot pierde în timpul preparării clasice.

Ce să faci înainte și după fierbere

Trucul propriu-zis este extrem de simplu. Înainte de a pune cartofii la fiert, aceștia trebuie spălați bine, apoi fiecare cartof este crestat ușor, circular, în jurul mijlocului. Nu este nevoie de o tăietură adâncă, ci doar de o incizie superficială. După acest pas, cartofii se fierb întregi, în apă ușor sărată, timp de aproximativ 20–25 de minute, în funcție de dimensiune și soi.

După ce sunt gata, cartofii se scurg de apă și se trec rapid printr-un jet de apă rece sau se lasă în apă rece pentru câteva secunde. Diferența de temperatură face ca coaja să se desprindă foarte ușor.

- articolul continuă mai jos -

Practic, aceasta poate fi îndepărtată fără cuțit, doar cu ajutorul degetelor, printr-o simplă mișcare.

Pe lângă economia de timp, metoda are și beneficii practice. Mâinile nu mai sunt expuse la murdărie sau la risc de tăiere, iar cartofii își păstrează forma și textura mai bine. În plus, această tehnică ajută la conservarea unei cantități mai mari de nutrienți. Asta deoarece substanțele valoroase se află chiar sub coajă, iar curățarea clasică le elimină în mare parte.

Un obicei vechi, readus în actualitate

Deși poate părea o descoperire recentă, metoda nu este nouă. În trecut, cartofii erau adesea gătiți în coajă, tocmai pentru a păstra gustul și valoarea nutritivă. În prezent, trucul este redescoperit și promovat ca o soluție rapidă și eficientă pentru bucătăria de zi cu zi.

Astfel, un gest simplu – o tăietură înainte de fierbere – poate transforma complet modul în care sunt pregătiți cartofii. Rezultatul este același, dar efortul este mult redus, iar timpul câștigat poate fi folosit pentru alte preparate.