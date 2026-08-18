Dacă ai intoleranță la lactoză, nu înseamnă neapărat că trebuie să renunți complet la brânză. Unele sortimente conțin cantități mult mai mici de lactoză decât laptele, iar procesul de fabricare și, mai ales, perioada de maturare pot reduce și mai mult cantitatea de zahăr din produs.

Lactoza este zahărul prezent în majoritatea produselor lactate, iar persoanele cu intoleranță pot avea simptome digestive atunci când consumă cantități prea mari. Totuși, există mai multe tipuri de brânză care pot fi tolerate mai ușor, mai ales atunci când sunt consumate cu moderație, potrivit Thetakeout.

1. Brânza de capră

Laptele de capră conține în mod natural mai puțină lactoză decât laptele de vacă. În aproximativ 100 de grame de lapte de capră se găsesc în medie 4,2 grame de lactoză, față de aproximativ 5 grame în aceeași cantitate de lapte de vacă integral sau degresat.

În timpul producerii brânzei, zerul, care conține o parte din lactoză, este separat. Astfel, brânza de capră ajunge să aibă cu aproximativ 20%-30% mai puțină lactoză decât brânzeturile obișnuite.

Și aici maturarea contează. Cu cât brânza este maturată mai mult, cu atât cantitatea de lactoză scade. Prin urmare, persoanele cu intoleranță pot opta pentru brânză de capră maturată, în timp ce sortimentele proaspete, precum chèvre, conțin mai multă lactoză.

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2. Parmezan

Parmezanul este una dintre brânzeturile cu foarte puțină lactoză. O bucată maturată timp de 12 luni conține aproximativ 0,1 grame de lactoză la 100 de grame.

Nivelul scăzut este legat inclusiv de bacteriile lactice folosite în procesul de fabricare. În timpul maturării, acestea transformă lactoza în acid lactic.

Potrivit articolului, cercetări recente arată că majoritatea persoanelor cu intoleranță la lactoză pot tolera aproximativ 12 grame de lactoză pe zi, ceea ce face ca parmezanul să fie o opțiune cu un conținut foarte redus de lactoză.

3. Brânza elvețiană

Brânzeturile elvețiene conțin, de asemenea, cantități foarte mici de lactoză. Culturile bacteriene folosite la fabricarea lor transformă lactoza în acid lactic pe măsură ce brânza se maturează.

Deși numele poate crea confuzie, nu toate sortimentele comercializate drept „Swiss cheese” provin din Elveția. Emmentaler este varianta tradițională elvețiană, în timp ce „Swiss cheese” este o versiune dezvoltată în Statele Unite.

4. Stilton

Stilton este o brânză albastră britanică cu denumire protejată și poate avea un conținut de lactoză cuprins între aproape 0% și 0,5%.

Brânzeturile albastre sunt, în general, considerate opțiuni mai ușor de tolerat de persoanele cu intoleranță la lactoză. Bacteriile lactice implicate în producție contribuie și aici la reducerea lactozei.

5. Cheddar maturat

Cheddarul trece printr-un proces de maturare care reduce cantitatea de lactoză. Dacă vrei să alegi varianta cu cea mai puțină lactoză, este important să fii atent la perioada de maturare.

Un cheddar „blând” poate fi maturat doar trei luni, în timp ce un cheddar „vechi” este maturat mai mult de 12 luni. Cu cât perioada de maturare este mai lungă, cu atât cantitatea de lactoză este mai mică.

Culoarea nu schimbă cantitatea de lactoză. Cheddarul alb este culoarea naturală a brânzei, iar sortimentele portocalii au, în schimb, un colorant adăugat.

6. Asiago

Asiago este o brânză tare originară din nordul Italiei și există în mai multe variante, în funcție de perioada de maturare.

Asiago Mezzano este maturat între patru și șase luni, Asiago Vecchio aproximativ 10 luni, iar Asiago Stravecchio mai mult de 15 luni.

Pentru un conținut cât mai redus de lactoză, este recomandată varianta maturată mai mult. Asiago maturat poate fi folosit în multe dintre preparatele în care ai folosi parmezan: paste, risotto, supe, salate sau legume coapte.

7. Gorgonzola

Gorgonzola este una dintre puținele brânzeturi moi incluse pe lista opțiunilor pentru persoanele cu intoleranță la lactoză.

Un centru de cercetare a raportat un conținut de sub 0,1 grame de lactoză la 100 de grame, ceea ce o face, în mod natural, aproape lipsită de lactoză.

Există două variante principale: Gorgonzola dolce, mai dulce și mai blândă, și Gorgonzola piccante, cu o aromă mai puternică. Diferența este legată și de perioada de maturare.

8. Feta

Feta tradițională grecească este făcută dintr-un amestec de lapte de oaie și lapte de capră, deși există și variante produse din lapte de vacă.

În 100 de grame de feta se găsesc, în general, aproximativ 1-2 grame de lactoză. Cantitatea poate varia în funcție de perioada de maturare și de tipul de lapte folosit.

Feta poate fi maturată între două și 12 luni, astfel că sortimentele maturate mai mult tind să aibă mai puțină lactoză.

9. Brie

Brânza Brie conține mai puțin de 1 gram de lactoză la 100 de grame.

În procesul de fabricare, o mare parte din lactoză este eliminată odată cu zerul. Potrivit sursei, aproximativ 97% din lactoză este eliminată în acest proces.

Brie poate fi folosită în produse de patiserie, alături de gem sau fructe, dar și în preparate precum ramen.

10. Grana Padano

Grana Padano este o brânză italiană produsă în mod tradițional în valea râului Po și este considerată practic lipsită de lactoză.

Procesul de fabricare separă zerul care conține lactoză, iar perioada lungă de maturare, între nouă și 24 de luni, permite bacteriilor să consume și cantitățile rămase.

Deși poate fi folosită în mod similar, Grana Padano nu este același lucru cu parmezanul. Are un gust mai degrabă de nucă, în timp ce parmezanul are o aromă mai pronunțată de umami.

11. Pecorino Romano

Pecorino Romano este produs din lapte de oaie, nu din lapte de vacă, și are un conținut foarte scăzut de lactoză.

Un studiu publicat în revista Foods, care a analizat conținutul rezidual de lactoză din mai multe brânzeturi cu denumire de origine protejată, a găsit în cazul Pecorino Romano un nivel de lactoză mai mic de 10 miligrame pe kilogram. Cercetătorii au analizat patru probe de Pecorino Romano, iar valoarea a fost sub limita de cuantificare de 10 mg/kg

Există, de asemenea, unele dovezi că laptele de oaie poate fi mai ușor de digerat decât cel de vacă, datorită compoziției sale de grăsimi și proteine.

Pecorino Romano este folosit în preparate precum carbonara sau cacio e pepe, dar poate fi consumat și simplu, ca parte a unui platou de brânzeturi.

Câtă brânză poți mânca dacă ai intoleranță la lactoză?

Intoleranța la lactoză nu înseamnă automat că trebuie eliminate toate produsele lactate. Cantitatea tolerată diferă de la o persoană la alta, iar brânzeturile maturate tind să conțină mai puțină lactoză decât cele proaspete.

Printre opțiunile cu un conținut redus se numără parmezanul, Grana Padano, Pecorino Romano, cheddarul maturat, Asiago maturat, brânzeturile elvețiene, Stilton și Gorgonzola. Chiar și în cazul acestora, este important să ții cont de toleranța proprie și de cantitatea consumată.