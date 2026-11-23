Un studiu realizat de cercetătorii de la Virginia Tech arată că numai două săptămâni de alimentație bogată în produse ultraprocesate pot modifica activitatea unei regiuni cerebrale implicate în evaluarea recompenselor alimentare și în controlul comportamentului alimentar. Efectele au fost observate la adulții tineri cu vârste între 18 și 21 de ani, în timp ce participanții cu vârste între 22 și 25 de ani nu au prezentat modificări semnificative, conform Sci Tech Daily.

Cercetarea, publicată în noiembrie 2026 în revista științifică Obesity, aduce noi informații despre modul în care alimentele ultraprocesate pot influența creierul și comportamentul alimentar, în special în perioada în care acesta este încă în dezvoltare.

Ce se întâmplă în creier după două săptămâni de alimentație bogată în produse ultraprocesate

Cercetătorii au identificat o reducere a activității cortexului orbitofrontal, o regiune a creierului implicată în evaluarea recompenselor, luarea deciziilor și reglarea comportamentului alimentar.

Modificarea a fost observată la participanții cu vârste între 18 și 21 de ani, după două săptămâni în care au consumat o dietă bogată în alimente ultraprocesate. Pentru a evalua reacția creierului la mâncare, participanților li s-a administrat un milkshake în timpul investigațiilor prin imagistică prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI).

„În rândul participanților mai tineri, consumul unei diete bogate în alimente ultraprocesate timp de numai două săptămâni a fost asociat cu o reducere a răspunsului cerebral la un aliment recompensator, un milkshake, în cortexul orbitofrontal”, a explicat Emma Leslie, autoarea principală a studiului.

În cazul participanților cu vârste între 22 și 25 de ani, cercetătorii nu au identificat modificări semnificative ale activității acestei regiuni cerebrale.

De ce ar putea fi tinerii mai vulnerabili la alimentele ultraprocesate

Cortexul orbitofrontal este una dintre regiunile creierului care ajung mai târziu la maturitate, procesul de dezvoltare continuând până la mijlocul sau chiar spre finalul decadei de 20 de ani.

Alex DiFeliceantonio, cercetător în neuroștiințe la Virginia Tech, explică faptul că această regiune este încă în dezvoltare la toate persoanele incluse în studiu, însă procesul este mai rapid la participanții mai tineri.

Cortexul orbitofrontal este implicat în evaluarea recompenselor și în deciziile care influențează comportamentul alimentar, inclusiv capacitatea de a decide când să te oprești din mâncat.

Rezultatele completează o cercetare anterioară realizată de aceeași echipă. Aceasta arătase că participanții cu vârste între 18 și 21 de ani au consumat mai multe calorii după dieta bogată în alimente ultraprocesate, inclusiv atunci când nu le era foame. Același comportament nu a fost observat la participanții mai mari.

Cum a fost realizat experimentul

Studiul a inclus 22 de adulți cu vârste între 18 și 25 de ani, dintre care șapte aveau cel mult 21 de ani. Fiecare participant a urmat două regimuri alimentare, timp de câte două săptămâni, separate de o pauză de patru săptămâni.

Primul regim nu conținea alimente ultraprocesate, în timp ce al doilea avea 81% din aportul caloric provenit din astfel de produse.

Cercetătorii au urmărit să izoleze efectul procesării industriale asupra organismului. Cele două diete au fost concepute astfel încât să aibă aceeași proporție de macronutrienți: 50% carbohidrați, 35% grăsimi și 15% proteine.

Au fost echilibrate și alte caracteristici nutriționale, precum cantitatea de fibre, zaharuri adăugate, grăsimi saturate, sodiu, densitatea energetică și calitatea nutrițională generală.

Aportul caloric a fost ajustat pentru menținerea greutății participanților, astfel încât cercetătorii să poată analiza efectele gradului de procesare fără ca diferențele de greutate sau de compoziție nutrițională să influențeze major rezultatele.

Înainte și după fiecare perioadă alimentară, participanții au fost supuși unor investigații fMRI. În timpul scanărilor, au primit fie un milkshake foarte procesat, fie o soluție fără gust, printr-un dispozitiv special.

La participanții mai tineri, răspunsul cortexului orbitofrontal la milkshake a scăzut după dieta bogată în produse ultraprocesate. În schimb, după dieta fără astfel de alimente, activitatea regiunii a crescut.

Ce anume din alimentele ultraprocesate ar putea modifica activitatea creierului

Cercetătorii nu au identificat încă mecanismul exact care stă la baza modificărilor observate.

Deoarece cele două diete au fost echilibrate din punct de vedere nutrițional, diferențele nu pot fi explicate ușor prin aportul de carbohidrați, grăsimi, proteine sau micronutrienți.

Alex DiFeliceantonio spune că este posibil ca efectele să fie legate de aditivi, de substanțe chimice rezultate în timpul procesării industriale sau de o combinație a mai multor factori. Aceste ipoteze necesită însă investigații suplimentare.

Alimentele ultraprocesate conțin frecvent ingrediente fabricate industrial și aditivi care nu sunt utilizați în mod obișnuit în bucătăriile casnice.

În Statele Unite, aceste produse reprezintă mai mult de jumătate din alimentația adulților tineri, potrivit informațiilor prezentate de echipa de cercetare. Consumul lor a fost asociat și cu sindromul metabolic, probleme cardiovasculare și alte afecțiuni, însă aceste asocieri nu demonstrează că procesarea industrială este, în sine, cauza directă a problemelor de sănătate.

Cercetătorii avertizează: studiul are limite importante

Rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Studiul a inclus numai 22 de participanți, iar grupul mai tânăr, în care au fost observate modificările, a avut doar șapte persoane.

Cercetătorii precizează că rezultatele referitoare la diferențele dintre grupele de vârstă sunt exploratorii și trebuie confirmate prin studii mai ample.

De asemenea, nu se știe dacă modificările activității cerebrale persistă după revenirea la alimentația obișnuită, dacă sunt reversibile sau dacă influențează comportamentul alimentar pe termen lung.

Echipa nu a identificat nici o legătură directă între modificările răspunsului cerebral și cantitatea de alimente consumată. Cu alte cuvinte, deși participanții mai tineri au prezentat atât modificări ale activității cerebrale, cât și un consum caloric mai mare în experimentul anterior, studiul nu demonstrează că prima modificare a provocat-o pe cea de-a doua.

Cercetătorii Virginia Tech vor să extindă investigațiile și asupra adolescenților sub 18 ani, ale căror creiere se află într-o etapă și mai intensă de dezvoltare.

Brenda Davy, cercetătoare în nutriție la Virginia Tech, atrage atenția că adolescenții din Statele Unite au o calitate generală a alimentației mai scăzută și consumă mai multe produse ultraprocesate decât celelalte categorii de vârstă.

Potrivit acesteia, obiceiurile alimentare se formează devreme și tind să se mențină la vârsta adultă. Înțelegerea efectelor alimentelor ultraprocesate asupra tinerilor ar putea contribui la fundamentarea recomandărilor nutriționale și a politicilor de sănătate publică.