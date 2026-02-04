Ceaiul de ghimbir este adesea asociat cu digestia mai bună și cu efecte benefice asupra metabolismului, arată verywellhealth.com. Deși cercetările nu indică încă un moment clar, universal valabil, în care consumul acestuia ar avea cel mai puternic impact metabolic, datele existente sugerează că interacțiunea dintre compușii activi din ghimbir și alimente poate influența procese esențiale pentru sănătatea metabolică.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ceaiul de ghimbir, înainte sau în timpul mesei

Mai multe studii indică faptul că ceaiul de ghimbir ar putea avea un efect mai pronunțat asupra metabolismului atunci când este consumat înainte de masă sau odată cu mâncarea. Efectul este pus pe seama gingerolilor și shogaolilor, compuși bioactivi specifici ghimbirului.

Un studiu randomizat de tip crossover a arătat că participanții care au băut ceai de ghimbir la micul dejun au ars ușor mai multe calorii după masă, comparativ cu cei care au consumat o băutură de control. Aceasta sugerează o stimulare modestă a metabolismului în timpul digestiei.

Cercetările mai vechi au arătat că administrarea ghimbirului înainte de micul dejun a crescut termogeneza și a redus senzația de sațietate la bărbați. Rezultatele nu au fost însă confirmate în mod similar într-un studiu realizat pe femei sănătoase. Ceea ce indică necesitatea unor cercetări suplimentare.

Efectele ghimbirului asupra metabolismului

Chiar dacă nu există suficiente studii care să stabilească momentul optim de consum, cercetările arată că ghimbirul poate influența metabolismul în mai multe moduri, indiferent de oră.

Suplimentarea cu ghimbir a fost asociată cu un control mai bun al glicemiei, prin scăderea nivelului de zahăr din sânge à jeun și a hemoglobinei glicozilate. Alte studii au arătat îmbunătățiri ale profilului lipidic și ale rezistenței la insulină la persoanele cu sindrom metabolic.

De asemenea, consumul de extract de ghimbir a fost corelat cu un răspuns glicemic mai bun după masă. Este un indicator important al modului în care organismul procesează nutrienții. Studii pe animale sugerează și un posibil efect pozitiv asupra metabolismului grăsimilor.

Cum să-l consumi pentru beneficii maxime

Specialiștii recomandă ceaiul preparat din rădăcină proaspătă de ghimbir, care conține concentrații mai mari de compuși activi. Ghimbirul ar trebui infuzat în apă clocotită timp de până la 10 minute.

Consumul trebuie să fie moderat. Excesul poate provoca disconfort digestiv, diaree sau iritații ale gurii și gâtului. Persoanele cu afecțiuni digestive, tulburări de coagulare sau care urmează tratamente medicamentoase ar trebui să consulte un medic înainte de a consuma ceai de ghimbir în mod regulat.

Ceaiul de ghimbir poate susține metabolismul, dar nu este o soluție miraculoasă. Efectele sale sunt mai degrabă complementare unui stil de viață echilibrat, care include alimentație corectă și mișcare regulată.