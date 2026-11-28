Aproximativ 45% din pâinea produsă în Europa provine din fluxuri industriale, unde enzimele și amelioratorii pot scurta timpul de fermentare și pot prelungi termenul de valabilitate. Dar ce diferență este, din punct de vedere nutritiv, între pâinea albă și cea integrală și cine are, cu adevărat, motive să evite glutenul? Într-un material realizat de ARTE Évasion, medicul Stefan Kabisch, de la Charité din Berlin, explică ce se pierde prin rafinarea făinii și de ce pâinea integrală poate fi o alegere mai bună. „Pâinea albă conține mulți nutrienți, dar nu neapărat pe cei pe care ar trebui să îi consumăm”, atrage atenția specialistul.

Materialul explorează și tradițiile vechi ale preparării pâinii, dar prezintă și două rețete prin care feliile rămase pot fi transformate în chipsuri crocante sau într-un desert.

Pâinea exista înaintea agriculturii. Cum a cucerit Europa

Istoria pâinii începe cu mult înainte ca oamenii să cultive pământul: vânătorii-culegători măcinau deja cereale sălbatice și coceau turte pe pietre încinse. Astăzi, fiecare cultură are propria semnătură în cuptor — de la bagheta franțuzească și pide-ul turcesc decorat în romburi, până la injera din făină de teff în Etiopia, naan-ul copt în cuptorul de lut tandoor în India sau tortilla mexicană.

Recordul absolut de diversitate în Europa aparține însă Germaniei, unde cultura pâinii — înscrisă în 2014 în patrimoniul cultural imaterial UNESCO — numără aproximativ 3.200 de sortimente, o moștenire a vechii fragmentări teritoriale a țării.

Gunther Hirschfelder, antropolog cultural, explică felul în care istoria Germaniei a contribuit la apariția acestei diversități:

„La sfârșitul Antichității și în Evul Mediu existau relativ puține sortimente de pâine. Dar, odată cu fragmentarea Germaniei, începând din secolul al XIII-lea, diversitatea teritorială și faptul că existau peste 300 de orașe mici, fiecare cu propriile legi, bresle și regulamente meșteșugărești, au dus la apariția unor variante diferite de pâine. Așa am ajuns astăzi la această diversitate uriașă”, explică Gunther Hirschfelder în materialul ARTE Évasion.

Bagheta franțuzească are reguli scrise în lege

În Franța, brutăriile artizanale scot din cuptoare aproximativ șase miliarde de baghete pe an, însă nu orice pâine alungită are dreptul să poarte numele de „baghetă tradițională”. Din 1993, legea franceză interzice orice aditiv sau conservant și limitează rețeta la doar patru ingrediente: făină de grâu, apă, sare și drojdie sau maia.

„Bagheta tradițională are o lungime de 65 de centimetri și cântărește 250 de grame. Dacă nu respectă aceste dimensiuni, nu poate fi numită baghetă tradițională”, se explică în material.

Coaja crocantă — obținută cu ajutorul aburului în cuptor — și miezul aerat au transformat-o într-un simbol național, inclus în 2022 în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Pentru francezi, ritualul începe chiar pe drumul spre casă, când capetele calde ale baghetei sunt rupte și mâncate pe loc.

Satul din Alpi unde se coace pâine de secară o singură dată pe an

În satul francez Villard-d’Arène, cu mai puțin de 300 de locuitori, aprinderea cuptorului comun o dată pe an pentru coacerea pâinii de secară este cel mai important eveniment al comunității. Gaby Merlin, responsabilul cuptorului, spune că munca în comun șterge tensiunile acumulate peste an:

„Este ceva festiv. Adună familiile, oamenii stau de vorbă între ei și ajung să se vadă după toate tensiunile care s-au acumulat de-a lungul anului. În felul acesta, devin din nou prieteni. Tradiția îi adună pe oamenii din sat și îi apropie. Îi face să fie din nou uniți.”

Localnicii lucrează în echipe de câte patru persoane, iar fiecare echipă pregătește circa o sută de pâini din aproximativ 120 de kilograme de făină. Apa este amestecată treptat cu făina folosind bețe de lemn până când compoziția capătă o culoare brună, apoi maiaua fermentează acoperită timp de 12 ore. Urmează frământarea, la care pun umărul circa 30 de femei, bărbați și copii până târziu în noapte.

„Pentru a avea pâine, trebuie să muncești. Nu apare pur și simplu. Iar dacă vrei să fie bună, trebuie să fie frământată așa cum trebuie”, spune unul dintre participanți.

Cuptorul găzduiește până la 100 de pâini odată. După coacere, acestea sunt urcate în podul brutăriei să se răcească peste noapte, înainte de a fi împărțite familiilor. Seara se încheie cu un obicei vechi numit „faire gauchette”: adulții înmoaie pâinea proaspătă în apă-de-vie și îi dau foc, iar copiii își încălzesc feliile la flacăra lumânării.

Pâine integrală sau pâine albă? Ce pierzi prin rafinare

Dincolo de gust și tradiție, tipul de făină decide valoarea nutritivă a feliei din farfurie. Stefan Kabisch, medic la Charité din Berlin, explică diferențele dintre pâinea integrală și cea albă prin modul în care este prelucrat bobul de cereală:

„Pâinea poate fi un aliment sănătos dacă este integrală, adică dacă bobul a fost măcinat întreg și dacă mineralele, fibrele și o mare parte dintre proteine nu au fost eliminate prin procesul de rafinare. Prin urmare, pâinea albă este mai puțin bună din punct de vedere nutritiv, în timp ce pâinea integrală poate fi un aliment sănătos.”

Chiar și în Germania, țară celebră pentru pâinea neagră cu semințe, consumatorii cumpără cel mai des pâine albă, deși rafinarea elimină exact fibrele și mineralele de care organismul are nevoie.

„Pâinea albă conține mulți nutrienți, dar nu neapărat pe cei pe care ar trebui să îi consumăm. Are mulți carbohidrați, însă este vorba despre carbohidrați simpli. Amidonul, de exemplu, este parțial degradat. Fibrele alimentare au fost adesea eliminate, pentru că majoritatea oamenilor consumă pâine albă, făcută din făină rafinată. O mare parte dintre minerale și proteine s-a pierdut, ceea ce o transformă într-o sursă importantă de amidon.”

De ce rămâne totuși prima alegere în coșul de cumpărături? Răspunsul ține de obișnuință și de portofel:

„Dacă atât de mulți oameni o consumă, este din motive de gust, dar și de preț. Mulți nu își permit decât această variantă”, explică Stefan Kabisch.

De ce se folosește apă minerală la maia și cum arată pâinea industrială

În timp ce aproximativ 45% din pâinea produsă în Europa provine din fluxuri industriale — inclusiv chifle și aluaturi precocute, unde enzimele și amelioratorii scurtează fermentarea și prelungesc termenul de valabilitate —, brutarii artizanali revin la soiuri vechi de cereale și la maiaua naturală.

Un brutar din sud-vestul Germaniei arată că o maia se pornește simplu, la temperatura camerei, evitând apa de la robinet:

„Pentru a face maia, începem prin a amesteca 50 de grame de făină de secară cu 50 de grame de apă minerală, pentru că bacteriile nu iubesc clorul. În zilele următoare, luăm jumătate din această maia și o hrănim adăugând aceleași cantități de făină și apă.”

După o săptămână de hrănire zilnică, maiaua devine activă, face bule și capătă un parfum ușor acrișor, oferind pâinii gust mai bogat și o prospețime de durată:

„După aproximativ o săptămână obținem o maia activă. O recunoaștem după bulele care se formează și după mirosul ușor acrișor. Gustul pâinii este mult mai bun, iar pâinea se păstrează mai mult timp. Sunt numai avantaje. În plus, este foarte plăcut să vezi cum aluatul face bule și se transformă treptat.”

După odihnă, aluatul este modelat din nou prin tehnica numită „bouler”, apoi crestat înainte de a intra în cuptorul cu aburi, ca să crească uniform:

„Îl frământ încă o dată. În acest fel îi încorporez energie, astfel încât să crească mai bine și să capete stabilitate datorită tensiunii create prin modelare.”

Mitul glutenului: cine trebuie să îl evite cu adevărat

Deși produsele fără gluten au devenit un trend global, Stefan Kabisch subliniază că, pentru marea majoritate a oamenilor, glutenul este o proteină ca oricare alta:

„Glutenul este o proteină vegetală prezentă în numeroase cereale. Organismul nostru îl metabolizează în același fel ca pe celelalte proteine. Totuși, aproximativ 1% din populație reacționează la gluten. Tubul lor digestiv nu îl tolerează, iar organismul dezvoltă o reacție autoimună care atacă mucoasa intestinală.”

Două rețete rapide pentru pâinea veche de ieri

Pentru că pâinea este unul dintre cele mai risipite alimente din Europa, chefa Lucie Fischer-Chapalain propune două moduri simple prin care feliile uscate sau produsele de patiserie rămase devin preparate noi.

1. Chipsuri crocante de pâine la cuptor (în 10 minute)

Secretul stă în grosimea feliei: pâinea trebuie tăiată foarte subțire, altfel devine tare ca piatra după coacere.

„Este mai bine ca feliile să fie subțiri, pentru că după coacere se întăresc destul de mult. Dacă sunt prea groase, vor fi foarte tari când le mâncăm. Dacă sunt subțiri, vor deveni crocante”, explică Lucie Fischer-Chapalain.

Feliile se așază direct pe grătarul cuptorului, ca să circule aerul și să nu fie nevoie să le întorci. Se ung cu ulei de măsline amestecat cu condimente — chefa folosește pudră de ciuperci și ierburi aromatice, dar merg la fel de bine usturoiul pudră sau boiaua — și se coc 5-10 minute la 190°C, până devin aurii.

„Este partea frumoasă a acestei rețete: putem alege ce vrem. Dacă îmi doresc ca chipsurile să aibă gust de usturoi, pot adăuga pudră de usturoi. Fiecare poate face combinația preferată.”

2. Budincă de pâine și croissante cu praliné și zmeură

O rețetă clasică din cărțile de bucate ale secolelor XIX–XX, perfectă pentru resturile de pâine, croissante sau pain au chocolat uscate.

„Budinca de pâine este un fel de gratin dulce și, mai ales, o modalitate bună de a folosi resturile atunci când avem pâine, croissante sau chiar pain au chocolat care au rămas.”

Se rumenesc alune de pădure și migdale în tigaie, se caramelizează cu apă și zahăr, iar după răcire se mărunțesc pentru a obține un praliné crocant. Bucățile de pâine și patiserie se așază într-o formă de copt, se acoperă cu un amestec de ouă, smântână, lapte și zahăr vanilat, se presară zmeură și se coc 30–45 de minute la 185°C. La final, desertul se decorează cu praliné, fructe proaspete și frișcă aromată cu cardamom.

„Este minunat că putem face asemenea lucruri cu resturile. Chiar merită să încercați”, conchide Lucie Fischer-Chapalain.