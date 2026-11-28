În Japonia, legumele sălbatice cunoscute sub numele de „sansai” câștigă din nou popularitate, pe fondul interesului pentru alimentația sezonieră, produsele naturale și sănătatea digestivă. Culese din păduri și din zonele montane, aceste plante sunt folosite de generații în bucătăria japoneză, iar acum atrag inclusiv tinerii din Generația Z, turiștii și bucătarii restaurantelor de lux, conform CNN.

Sansai, termen care se traduce prin „legume de munte”, desemnează o categorie de plante comestibile sălbatice, recoltate în special primăvara, din pădurile și munții Japoniei. Potrivit britanicei Emily Conran, culegătoare de plante sălbatice și realizatoare de documentare stabilită în prefectura Nara, există peste 280 de varietăți.

Printre cele mai cunoscute se numără mugurii florali de butterbur (fuki no tō), feriga warabi și lăstarii tineri de ferigă ostrich (kogomi). Aceste plante au, în general, un gust ușor amar și sunt apreciate pentru prospețimea lor.

Conran s-a mutat în Japonia în 2024, după ce a decis să părăsească Marea Britanie pentru a se reconecta cu rădăcinile sale japoneze și cu tradițiile culinare ale strămoșilor.

O tradiție alimentară veche de mii de ani

Culesul plantelor sălbatice are o istorie îndelungată în Japonia, fiind practicat încă din perioada Jōmon, între aproximativ 14.000 î.Hr. și 300 î.Hr.

De-a lungul timpului, sansai au reprezentat o sursă importantă de hrană, mai ales în perioadele în care recoltele agricole erau afectate de fenomene meteorologice extreme sau dezastre naturale.

Treptat, însă, aceste plante au ajuns să fie asociate cu perioadele dificile, iar interesul pentru ele a scăzut, în special pe fondul depopulării zonelor rurale și al schimbărilor din stilul de viață de după Al Doilea Război Mondial.

În ultimii ani, interesul pentru alimentația organică, sănătatea intestinală și produsele locale a readus sansai în atenția consumatorilor.

Ce beneficii nutriționale au legumele sălbatice japoneze

Sansai cuprind numeroase specii, cu profiluri nutriționale și compuși bioactivi diferiți. Unele cercetări asupra plantelor din această categorie au identificat substanțe cu potențial antioxidant, antiinflamator sau neuroprotector.

De exemplu, compușii din planta japoneză butterbur (fuki) au demonstrat în studii proprietăți neuroprotectoare și antiinflamatoare. Kogomi, lăstarii tineri ai ferigii ostrich, conține compuși studiați pentru posibile efecte asupra sistemului gastrointestinal și hepatic.

Udo, o altă plantă sălbatică japoneză, a fost asociată cu reglarea glicemiei și susținerea metabolismului, precum și cu prezența unor compuși antioxidanți.

Totuși, există încă puține cercetări care să demonstreze în ce măsură aceste efecte se păstrează și se manifestă în organismul uman prin consumul obișnuit al plantelor.

În general, plantele sălbatice comestibile pot avea concentrații importante de vitamine, minerale și fitonutrienți, însă valorile diferă în funcție de specie, sol, climă și momentul recoltării.

Cum sunt preparate în bucătăria japoneză

Sansai sunt consumate în mai multe moduri. Pot fi fierte, prăjite în tempura sau fermentate, o metodă care permite păstrarea lor pentru perioade mai lungi.

În restaurantele japoneze, aceste ingrediente sunt integrate în meniurile sezoniere, inclusiv în bucătăria kaiseki, una dintre cele mai elaborate forme ale gastronomiei tradiționale japoneze.

Bucătarul Yuuki Tanaka, proprietarul restaurantului Ise Sueyoshi din Tokyo, spune că își amintește din copilărie experiențele de cules al plantelor alături de bunica sa. Mugurii de fuki no tō erau duși acasă și pregătiți de tatăl său în tempura.

Deschis în 2015, restaurantul folosește primăvara ingrediente sansai în meniurile sale. Tanaka colaborează cu culegători locali și le oferă clienților informații despre proveniența plantelor și tradițiile asociate acestora.

În opinia bucătarului, consumul ingredientelor de sezon îi ajută pe oameni să înțeleagă mai bine legătura dintre alimentație, climă și mediul natural.

De ce sunt atrași și tinerii japonezi de culesul plantelor sălbatice

Revenirea interesului pentru sansai nu se limitează la generațiile mai în vârstă. Tot mai mulți tineri japonezi participă la excursii organizate pentru culesul plantelor și ciupercilor sălbatice.

Kenji și Noe Sekiya, fondatorii companiei Daijiya, organizează excursii în natură în regiunea Nagawa. Primăvara, turiștii participă la sesiuni de identificare și cules al plantelor sansai, iar toamna, la activități dedicate ciupercilor.

Experiențele includ o lecție de identificare și siguranță, aproximativ două ore de cules în pădure și o masă în care sunt preparate ingredientele recoltate. Costul este de aproximativ 63 de dolari de persoană.

Kenji Sekiya spune că a fost surprins de numărul tot mai mare de participanți din Generația Z, inclusiv elevi de liceu și studenți care își plătesc singuri aceste experiențe.

Interesul lor pare să fie legat și de dorința de a petrece timp în natură, într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială ocupă tot mai mult spațiu în viața cotidiană.

Culesul plantelor sălbatice, o activitate cu efecte și asupra sănătății mintale

Dincolo de alimentație, practicarea culesului în natură are și o componentă socială. În comunitatea rurală în care locuiește Emily Conran, persoanele în vârstă își împart recolta, gătesc împreună și oferă plantele culese vecinilor.

Conran spune că această activitate contribuie la menținerea relațiilor sociale și stimulează activitatea intelectuală a persoanelor în vârstă.

Ea povestește că una dintre vecinele sale, în vârstă de 94 de ani, încă merge cu motocicleta să culeagă warabi și o invită frecvent în drumeții prin munți.

Popularitatea atelierelor de identificare și preparare a plantelor sălbatice arată că tot mai mulți japonezi caută modalități de a se reconecta cu natura și cu tradițiile alimentare locale.

Pentru sansai, revenirea în atenția publicului înseamnă și redescoperirea unei practici culinare care leagă alimentația de sezonalitate, biodiversitate și comunitate.