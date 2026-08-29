Îți place portokalopita, prăjitura-plăcintă a grecilor? Iată o „imitație” pe care am preparat-o rapid, pentru că îmi rămăseseră niște foi de plăcintă și nu vroiam să le arunc. Am improvizat această budincă garnisită cu bucăți de piersică.

Ingrediente pentru budincă

Foi subțiri de plăcintă

80 g unt topit (sau ulei)

2 piersici (proaspete sau din compot, tăiate feliuțe sau cuburi)

Crema de budincă

4 ouă

500 ml lapte

120 g zahăr (sau după gust)

1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract/păstaie de vanilie

1 praf de sare

Coajă rasă de lămâie (opțional)

Preparare pas cu pas

Scoate foile de plăcintă din ambalaj și rulează-le strâns pe lungime, ca pe un rulou. Cu un cuțit bine ascuțit, taie ruloul în fâșii subțiri (de 0,5 – 1 cm latime), obținând un fel de „tăieței” din aluat. Răsfiră fâșiile de aluat cu degetele pe o tavă tapetată cu hârtie de copt sau cu unt, astfel încât să se separe bine și să nu rămână grupate. Stropește-le ușor cu untul topit și introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 10 minute, până când se usucă și devin ușor aurii. Amestecă-le o dată la jumătatea timpului ca să se rumenească uniform. Într-un bol încăpător, bate cele 4 ouă împreună cu zahărul, zahărul vanilat și praful de sare până când zahărul se dizolvă complet și compoziția devine ușor spumoasă. Toarnă laptele și vanilia (plus coaja de lămâie), amestecând bine cu un tel până la omogenizare. Unge o formă termorezistentă cu puțin unt. Pune „tăiețeii” de plăcintă copți în tavă, distribuindu-i aerisit pe toată suprafața. Toarnă uniform crema de ou și lapte peste fâșiile de aluat. Apasă ușor cu o furculiță pentru ca toate foile uscate să fie bine îmbibate în lichid. Așază feliile de piersici deasupra, împingându-le ușor în crema de budincă. Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 40 de minute, până când crema se încheagă complet, iar suprafața este frumos rumenită.

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Servire

Lasă budinca să se răcească înainte de a o tăia, astfel încât crema să se așeze bine. Se presară cu zahăr pudră și se servește simplă sau alături de o cupă de înghețată de vanilie.

Poftă bună!