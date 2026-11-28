Punctul Gastronomic Local Fabrica de Pește din Băile Herculane a apărut în cadrul unei ferme de acvacultură. Povestea a început în 2012, odată cu înființarea păstrăvăriei, realizată cu ajutorul unei finanțări europene. În urmă cu aproximativ trei ani, administratorii au început să comercializeze și alte specii de pește, devenind și centru de colectare pentru pescarii de pe Dunăre.

Treptat, activitatea s-a diversificat: peștele este afumat, se prepară zacuscă și salată de icre, iar în ofertă au intrat și icrele sărate. Solicitările tot mai numeroase, în special din partea turiștilor, i-au determinat pe administratori să facă un pas mai departe și să înceapă să gătească peștele chiar la păstrăvărie.

„Prima experiență cu gătitul am avut-o cu Herculane Climbing Open, organizată de niște oameni frumoși din Timișoara, de la CS Alternative. Ei organizează anual la Herculane un concurs de cățărări libere. Cu ei ne-am împrietenit, au făcut la noi în zonă doi ani la rând evenimentul și noi le-am gătit. Ne-am descurcat onorabil și am zis: hai să încercăm și pe latura asta, chiar dacă nu aveam foarte multă experiență”, a declarat Puiu Roman, administratorul Fabrica de Pește.

Pentru că pentru deschiderea unui Punct Gastronomic Local procedura este mai simplă din punct de vedere juridic și fiscal și nu presupune investiții foarte mari în echipamente, cei de la Fabrica de Pește au decis să înceapă demersurile pentru autorizare. A fost necesar și un curs de pregătire, după care PGL-ul și-a început activitatea.

Pește proaspăt, în funcție de captura zilei

La Fabrica de Pește sunt produși în fermă, de la zero, păstrăvii. În același timp, de la alte ferme sau de la pescarii de pe Dunăre ajung sturioni, crap, raci, scoici, melci și creveți, care sunt comercializați către restaurante, pescării sau direct către populație.

„În funcție de ce avem, de captura zilei, în momentul în care ne apucăm de gătit stabilim și ce vom găti în zilele respective. Dacă nu avem pește pentru saramură, nu facem saramură. Facem ciorbă sau la cuptor, o știucă umplută sau altceva”, explică administratorul.

Principiul este ca peștele să fie cât mai proaspăt și să fie folosit în funcție de disponibilitatea zilei.

„Ne folosim de produsele proaspete din ziua respectivă, nu să le congelăm, să le punem la punguțe și să le încălzim la microunde. Unele se pretează și la chifteluțe. Facem salată de icre, pește afumat, zacuscă. Din pește avem măcar trei feluri de mâncare: un aperitiv, o ciorbă sau o saramură, iar felul doi, ceva la grătar sau la cuptor”, mai spune Puiu Roman.

Chifteluțe de somn, icre, zacuscă și pește la grătar

Punctul Gastronomic Local este deschis în special în weekend, iar meniul se schimbă în funcție de sezon și de peștele disponibil.

„Ultimele dăți am avut chifteluțe de somn, salată de icre de crap de captură, niște bruschete cu caviar de păstrăv, zacuscă din pește afumat și pește afumat. Toate astea pot forma un aperitiv. Avem saramură sau ciorbă de pește. La grătar alegem una-două specii mai căutate, să nu ne complicăm. Pește cu mămăligă și usturoi”, povestește administratorul.

O masă în mijlocul naturii

Regulile Punctelor Gastronomice Locale permit servirea unui număr limitat de persoane, iar la Fabrica de Pește nu pot fi primite mai mult de 15 persoane simultan.

„Avem anumite facilități. Nu trebuie să avem șapte frigidere, de șapte culori, dar avem și anumite restricții. Am făcut cursul pentru ANSVSA, e mai lejeră treaba. Noi gătim zilnic, pentru că mâncăm și noi. S-a întâmplat să împărțim masa cu turiștii înfometați. Se socializează cu oamenii, se leagă prietenii”, spune Puiu Roman.

Poziționarea în Băile Herculane, într-o zonă căutată de iubitorii de natură și aventură, îi aduce Punctului Gastronomic Local și numeroși turiști străini. Pentru mulți dintre clienți, experiența nu înseamnă doar mâncare, ci și o pauză de la aglomerația orașului.

„Oamenii care caută Puncte Gastronomice sunt oameni care s-au săturat de gălăgia din orașe, de chimicale, de stres. Punctele nu au lăutari, nu au muzică tare. La noi se aude apa de la păstrăvărie. Foarte mulți străini au aflat de noi și ne caută. Chiar foarte mulți. Băile Herculane este o stațiune turistică. Mai de aventură, sunt altfel de turiști. Nu vin pe tocuri, ci să admire natura, să mănânce sănătos. Sunt cățărători. Sunt 25 de trasee de cățărare. Mai vin să mănânce. Ei ne-au împins din spate”, afirmă Roman.

Aproximativ 30% dintre clienți sunt străini. Cei mai mulți provin din Cehia, dar ajung aici și turiști din Germania, Italia, Austria și Franța.

Gastronomia, o șansă pentru turismul din zonă

Administratorul Fabrica de Pește consideră că dezvoltarea gastronomiei locale poate contribui la creșterea atractivității turistice a zonei Băilor Herculane, însă acest lucru depinde și de infrastructură.

„Banat – Regiune Gastronomică Europeană ar putea să fie un boom. Atât că mai depinde de autorități, de infrastructură, de drumuri și așa mai departe. În schimb, au ce vedea aici. Avem o zonă frumoasă, au ce să viziteze”, a mai declarat Puiu Roman.