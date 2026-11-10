Potasiul poate contribui la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase, în special prin reducerea efectelor excesului de sodiu. Pentru persoanele care încearcă să prevină sau să controleze hipertensiunea, American Heart Association recomandă un aport de 3.500-5.000 de miligrame de potasiu pe zi, obținut de preferință din alimente, potrivit Verywell Health.

Necesarul obișnuit diferă însă în funcție de vârstă, sex, starea de sănătate și medicamentele administrate. Specialiștii indică aproximativ 3.000 mg pe zi pentru un bărbat adult și 2.600 mg pentru o femeie adultă.

Cum ajută potasiul la controlul tensiunii

Potasiul este un mineral și un electrolit implicat în funcționarea nervilor și mușchilor, reglarea lichidelor din organism și activitatea inimii. Unul dintre efectele sale importante este relația cu sodiul. Potasiul ajută rinichii să elimine o cantitate mai mare de sodiu prin urină. De asemenea, contribuie la relaxarea pereților vaselor de sânge, mecanisme care pot favoriza scăderea tensiunii arteriale. Un aport redus de potasiu poate fi problematic mai ales atunci când dieta conține multă sare.

American Heart Association precizează că adulții cu tensiune crescută sau hipertensiune, dar fără probleme medicale care împiedică eliminarea potasiului, pot beneficia de creșterea aportului alimentar.

Nu doar bananele conțin potasiu

Banana este probabil alimentul cel mai des asociat cu potasiul, dar există numeroase alte surse. Fructele, legumele, lactatele, leguminoasele, nucile, peștele și unele tipuri de carne pot contribui la necesarul zilnic. Printre alimentele recomandate se numără cartofii, spanacul, roșiile, broccoli, caisele, portocalele, iaurtul și laptele.

American Heart Association oferă și câteva exemple concrete: o banană medie conține aproximativ 451 mg de potasiu, iar o jumătate de cană de cartof dulce gătit furnizează aproximativ 286 mg. O alimentație de tip DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension – include în mod natural multe asemenea surse. Modelul alimentar pune accent pe fructe, legume, cereale integrale, lactate cu puține grăsimi și pește.

Mai mult potasiu nu este întotdeauna mai bine

Creșterea aportului nu este recomandată tuturor. Persoanele cu afecțiuni renale pot avea dificultăți în eliminarea potasiului din sânge. În asemenea situații, mineralul se poate acumula și poate provoca hiperpotasemie, o creștere anormală a concentrației sale în sânge. Riscul poate exista și pentru persoanele care iau anumite medicamente ce influențează nivelul potasiului.

În forme severe, hiperpotasemia poate provoca slăbiciune musculară, greață, tulburări ale ritmului cardiac sau chiar pierderea stării de conștiență.

Alimentele sunt preferabile suplimentelor

Pentru majoritatea persoanelor, sursele alimentare reprezintă prima opțiune. American Heart Association recomandă obținerea celor 3.500-5.000 mg de potasiu din alimentație atunci când obiectivul este prevenirea sau controlul hipertensiunii. Suplimentele pot fi indicate în anumite situații, dar numai după evaluarea necesarului individual.

Același lucru este valabil și pentru înlocuitorii de sare pe bază de potasiu. Ei pot ajuta unele persoane să reducă aportul de sodiu, dar pot fi nepotriviți în afecțiuni renale sau în combinație cu anumite tratamente. Prin urmare, o dietă bogată în legume, fructe și alte alimente care conțin natural potasiu poate sprijini controlul tensiunii. Suplimentarea fără recomandare medicală nu este însă necesară și poate deveni periculoasă pentru unele persoane.