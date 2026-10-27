„Aurul alb” din oala de paste / Trucul bunicilor din Italia: cum poate fi refolosită apa pentru vase, plante și păr

27 oct. 2026, Articole / Reportaje
„Aurul alb” din oala de paste / Trucul bunicilor din Italia: cum poate fi refolosită apa pentru vase, plante și păr
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Apa în care au fiert pastele nu este doar un ingredient util pentru prepararea sosurilor, ci și o resursă care poate fi refolosită în mai multe moduri, de la curățarea vaselor până la îngrijirea plantelor și a părului.

Apa în care au fiert pastele este bogată în amidon, care acționează ca un agent natural de îngroșare, ideal pentru obținerea unor sosuri cremoase și a unor aluaturi moi. În plus, dacă este sărată, aceasta poate adăuga savoare și altor preparate, potrivit Mediafax Italia.

Amidonul din apa în care au fiert pastele poate fi folosit și la curățarea oalelor și a tigăilor murdare. În bucătăria italiană, apa rămasă după fierbere este turnată peste vasele murdare, amidonul contribuind la desprinderea resturilor de mâncare.

Apa de la paste poate fi folosită și la prepararea sosurilor. Adăugată în cantități mici, aceasta ajută la obținerea unei texturi mai cremoase și la legarea ingredientelor.

Același principiu poate fi aplicat și în cazul sosului pesto. Câteva linguri de apă în care au fiert pastele pot contribui la obținerea unei consistențe mai dense și la combinarea mai bună a ingredientelor.

Baie pentru picioare și mască pentru păr. La ce mai poate fi folosită apa de la paste

Apa în care au fiert pastele poate fi adăugată și în aluatul pentru pizza, contribuind la obținerea unei texturi specifice. De asemenea, unele legume pot fi înmuiate în această apă, iar în preparat pot fi adăugate și câteva frunze de dafin.

Apa de la paste poate fi folosită și în supe și ciorbe, unde amidonul și sarea contribuie la consistența și gustul preparatului.

Un alt mod de reutilizare este adăugarea apei în aluatul de pâine. Amidonul pe care îl conține poate contribui la procesul de fermentare, iar sarea poate oferi un plus de savoare. Cantitatea de sare trebuie însă luată în calcul atunci când este pregătit aluatul.

Apa în care au fiert pastele poate fi folosită și pentru udarea plantelor de interior, deoarece conține minerale care pot contribui la îmbogățirea solului. Este important ca apa să fie complet răcită și să nu conțină sare, pentru a evita afectarea plantelor.

După o zi lungă, o baie caldă pentru picioare poate fi relaxantă. Apa în care au fiert pastele este folosită uneori în acest scop, amidonul fiind asociat cu efecte de catifelare a pielii.

Apa poate fi reutilizată și pentru o mască de păr. Aceasta se aplică înainte de spălare, se masează ușor la rădăcini și se lasă să acționeze aproximativ zece minute. Ulterior, părul se clătește și se spală cu șamponul obișnuit.

Acest tratament este prezentat ca o posibilă metodă de îngrijire a părului și a scalpului, fiind asociat cu hidratarea, descurcarea firelor și obținerea unui plus de strălucire.

Apa în care au fiert pastele nu este considerată, în general, potabilă.

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