Prețurile legumelor au explodat în piețele și magazinele din Italia, unele dintre cele mai populare alimente din dieta mediteraneană înregistrând majorări spectaculoase într-un interval de doar 30 de zile. Roșiile, vinetele, dovleceii și castraveții se numără printre cele mai afectate produse, punând o presiune uriașă pe bugetele consumatorilor. Ca urmare a acestor scumpiri, mâncăruri tradiționale populare, cum este celebra parmigiana de vinete, riscă să devină adevărate delicatese de lux, potrivit Mediafax Italia.

Bursa Telematică de Mărfuri din Italia arată că prețul roșiilor pentru salată a înregistrat o creștere record de aproape 80% în luna septembrie comparativ cu luna august. Valul de scumpiri a lovit deopotrivă și alte legume de bază: vinetele s-au scumpit cu 39,6%, dovleceii au înregistrat un plus de 35,5%, iar castraveții s-au scumpit cu 20,9%.

Vremea nefavorabilă și transportul rutier, principalele cauze

Experții din piață pun aceste creșteri severe pe seama condițiilor meteorologice nefavorabile din timpul verii, care au compromis o parte semnificativă din recolte și au redus drastic producția internă. La această criză de volum s-au adăugat costurile tot mai mari de distribuție, alimentate de scumpirea combustibililor și de perturbările din sectorul transporturilor.

Dependența pieței italiene de transportul rutier este critică: aproximativ 80% dintre fructele și legumele comercializate pe piața peninsulară sunt livrate pe șosele. În consecință, orice blocaj sau scumpire pe lanțul de aprovizionare se reflectă imediat la raft. În medie, legumele au ajuns să coste în septembrie cu aproximativ 50% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cartofii și legumele de toamnă, tot mai scumpe

Tendința de creștere s-a extins și la alte legume esențiale din coșul zilnic. Conopida s-a scumpit cu 33,8% într-o singură lună, feniculul a înregistrat un salt de aproape 50%, iar țelina s-a scumpit cu 27,8%.

Nici cartofii nu au scăpat de valul inflaționist: deși creșterea de la o lună la alta a fost de 5,6%, prețul acestora este cu aproape 35% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Producția internă restrânsă și tarifele mari de transport continuă să mențină o presiune ridicată asupra pieței, transformând alimentele de bază în produse tot mai greu accesibile pentru familii.