Ouăle fierte tari par simplu de pregătit, dar decojirea poate deveni rapid frustrantă. Uneori, coaja se desprinde greu și odată cu ea pleacă și bucăți din albuș. Momentul în care începi să cureți oul contează însă mai mult decât pare, arată Southern Living.

În cele mai multe cazuri, ouăle fierte tari ar trebui lăsate mai întâi să se răcească. Imediat după fierbere, albușul este încă foarte strâns lipit de membrana aflată sub coajă. Pe măsură ce oul se răcește, proteinele din albuș se întăresc ușor și se contractă, îndepărtându-se de coajă. Astfel, aceasta devine mai ușor de desprins. În plus, ouăle foarte fierbinți sunt dificil de manevrat și există riscul să fie deteriorate în timpul curățării.

Baia cu apă rece ajută

După fierbere, ouăle pot fi transferate pentru scurt timp într-un vas cu apă rece sau cu apă și gheață. Răcirea rapidă oprește procesul de gătire, întărește albușul și favorizează desprinderea cojii.

În același timp, poate reduce probabilitatea apariției acelui inel verzui în jurul gălbenușului, care apare atunci când ouăle sunt gătite prea mult. În schimb, specialiștii recomandă să nu lăsăm ouăle mult timp în apa fierbinte după ce s-au fiert. Albușul se poate întări prea mult, iar decojirea poate deveni și mai dificilă.

Ouăle proaspete se curăță mai greu

Și prospețimea oului contează. Ouăle foarte proaspete tind să se lipească mai puternic de membrana interioară a cojii. Cele care au aproximativ o săptămână se curăță, de regulă, mai ușor. După răcire, coaja poate fi crăpată ușor pe întreaga suprafață, rostogolind oul pe blatul de lucru.

Un alt truc este începerea decojirii de la capătul mai lat al oului. Acolo se află de obicei o mică pungă de aer, care creează un spațiu între coajă și albuș și poate ușura procesul.

Apa curentă poate desprinde membrana

Ouăle pot fi curățate și sub un jet slab de apă. Apa pătrunde între coajă, membrană și albuș și poate ajuta la desprinderea fragmentelor mici de coajă.

Mai există, de asemenea, metoda lingurii. După ce coaja a fost desfăcută într-un punct, o lingură poate fi introdusă cu grijă între aceasta și albuș, urmând forma oului.

Cum se păstrează corect ouăle fierte

Ouăle fierte ar trebui introduse în frigider în maximum două ore de la preparare. Dacă nu urmează să fie consumate imediat, este preferabil să fie păstrate în coajă. Aceasta le protejează de deshidratare și de absorbția mirosurilor din frigider. În condiții corespunzătoare, ouăle fierte tari pot fi păstrate aproximativ o săptămână.

Cele deja curățate trebuie puse într-un recipient etanș. Se recomandă așezarea unui prosop de hârtie ușor umed în recipient, pentru a împiedica uscarea lor.