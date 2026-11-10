Turcia a importat în 2025 aproximativ 510.000 de tone de deșeuri din plastic din Uniunea Europeană, iar o mare parte ajunge în provincia Adana, una dintre cele mai importante regiuni agricole ale țării. Localnicii și cercetătorii reclamă abandonarea și arderea deșeurilor, precum și răspândirea microplasticelor pe terenurile agricole și până în Marea Mediterană, potrivit Mediafax.

Adana produce peste o treime din citricele Turciei și găzduiește aproximativ 170 de companii de reciclare. Aproape 60% dintre deșeurile din plastic importate de Turcia ajung în această provincie.

Deșeuri printre livezile de mandarini

În unele zone agricole, resturile de plastic se acumulează în apropierea canalelor și a culturilor. Ibrahim Yildiz, un cioban în vârstă de 65 de ani, își paște oile într-o zonă mărginită de livezi de mandarini, unde deșeurile sunt prezente de aproximativ zece ani. „În zonă îi spunem «canalul mizeriei». Animalele mele nu mai produc lapte”, a declarat acesta.

Printre resturile găsite în zonă pot fi identificate ambalaje provenite din mai multe țări europene, de la pachete alimentare din Franța până la pungi de chipsuri din Austria sau plicuri de sos de roșii din Marea Britanie. Problema apare atunci când materialele care nu pot fi reciclate sunt abandonate sau arse în aer liber. Poluarea nu rămâne limitată la terenurile din jurul centrelor de reciclare. Potrivit biologului marin Sedat Gundogdu, din cadrul Grupului de Cercetare a Microplasticelor, particulele de plastic sunt transportate de râuri și de inundații din Adana până în Marea Mediterană.

„Am măsurat concentrații de microplastice în Marea Mediterană de până la 65 de ori mai mari decât nivelurile observate anterior”, a declarat cercetătorul pentru AFP. Potrivit acestuia, până la 93% dintre particulele analizate ar proveni din deșeurile mărunțite în centrele de reciclare. „Este un dezastru ecologic, pentru că este permanent. Odată ce ajunge în mare, întreaga Mediterană este poluată”, avertizează Gundogdu.

O regiune agricolă importantă pentru producția de citrice

Situația din Adana este cu atât mai sensibilă cu cât provincia are un rol major în agricultura Turciei. Regiunea furnizează peste o treime din producția națională de citrice, iar livezile și terenurile agricole coexistă în multe locuri cu activitățile de reciclare. Deșeurile abandonate și particulele de plastic pot ajunge în sol, în canalele de irigații și în cursurile de apă.

Relatările localnicilor indică și arderea deșeurilor nereciclabile, considerată una dintre cele mai ieftine modalități de eliminare a acestora.

În Kucukdikili, o suburbie a orașului Adana, oamenii spun că incendiile din apropierea centrelor de reciclare sunt frecvente. „Nu putem respira din cauza mirosului și a cenușii care acoperă totul”, spune Murat Esin, care locuiește în apropierea unei astfel de unități.

Grupul de Cercetare a Microplasticelor estimează că în Turcia sunt înregistrate anual aproape 200 de incendii la fabricile de reciclare. Activistul de mediu Yasar Gokoglu susține că arderea este folosită pentru eliminarea materialelor care nu mai pot fi valorificate. „Europenii își pot liniști conștiința sortându-și deșeurile. Dar trebuie să știe că deșeurile lor ajung să ne otrăvească”, afirmă acesta.

Autoritățile turce resping acuzațiile privind importurile de deșeuri

Ministrul turc al Mediului, Murat Kurum, susține însă că Turcia nu permite importul de deșeuri și că materialele aduse în țară sunt destinate reciclării și utilizării drept materie primă. „Nu permitem sub nicio formă importurile de deșeuri. Ce anume intră în țară? Material granular măcinat, care este folosit ca materie primă în producție”, a declarat ministrul. Acesta afirmă că firmele implicate în importuri ilegale au fost închise și sancționate. Cercetătorii și activiștii de mediu consideră însă că problema nu poate fi rezolvată doar prin amenzi și controale.

Pentru Adana, miza nu este doar gestionarea deșeurilor. Este și protejarea unei regiuni agricole importante, în care terenurile cultivate, animalele și cursurile de apă sunt expuse aceleiași surse de poluare.