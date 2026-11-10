Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cere reducerea TVA-ului la alimente de la 11% la 9%

10 nov. 2026, Agribusiness
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cere reducerea TVA-ului la alimente de la 11% la 9%
ALEXANDRA PANDREA/GMN via MEDIAFAX FOTO
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Cuprins
  1. Florin Barbu vrea TVA de 9% la alimente
  2. Barbu spune că i-a propus lui Alexandru Nazare „N măsuri”
  3. Se scumpesc alimentele de Crăciun? Ce spune ministrul Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cere reducerea TVA-ului la alimente de la 11% la 9% și susține că i-a transmis ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, mai multe propuneri pentru diminuarea costurilor din agricultură și stimularea consumului. Printre măsurile propuse se numără și posibilitatea ca fermierii să cumpere motorină fără acciză și TVA direct de la pompă. Barbu afirmă că propunerile nu au fost încă puse în aplicare, conform Antena 3.

Ministrul Agriculturii a criticat politica fiscală și a susținut că majorarea taxelor a afectat puterea de cumpărare a populației. În opinia sa, scăderea consumului se reflectă și în activitatea industriei alimentare, unde unele unități de procesare și-au redus activitatea.

Florin Barbu vrea TVA de 9% la alimente

Întrebat luni, la Antena 3 CNN, dacă susține reducerea TVA-ului la alimente, Florin Barbu a răspuns afirmativ. Ministrul consideră că taxa ar trebui să revină la nivelul anterior, de 9%, față de cota actuală de 11%.

„Da, din punctul meu de vedere, ar trebui scăzut și TVA-ul”, a declarat Florin Barbu, precizând că acesta ar trebui redus „măcar la 9%, așa cum a fost înainte”.

Ministrul a explicat că decizia aparține Ministerului Finanțelor, instituția responsabilă de politica fiscală. El consideră că reducerea taxării ar putea contribui la refacerea puterii de cumpărare și la relansarea consumului.

Barbu a criticat modul în care sunt analizate efectele majorărilor de taxe asupra economiei.

„Atunci când nu ai o creștere economică, atunci când timp de șase luni ești în recesiune economică, eu cred că un ministru de finanțe trebuie să se uite atent unde sunt acele găuri”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Barbu spune că i-a propus lui Alexandru Nazare „N măsuri”

Printre propunerile transmise Ministerului Finanțelor se află un mecanism prin care fermierii să poată cumpăra motorină fără acciză și TVA direct de la pompă.

În prezent, agricultorii plătesc aceste taxe la achiziție și recuperează ulterior sumele pentru care sunt eligibili, prin mecanismele de rambursare existente.

Florin Barbu consideră că procedura ar putea fi simplificată, astfel încât fermierii să nu mai fie nevoiți să avanseze banii.

„Noi plimbăm un TVA, fermierii plătesc la pompă și Ministerul de Finanțe îl rambursează”, a explicat ministrul.

Întrebat de ce Alexandru Nazare nu a aplicat propunerile sale, Barbu a insistat că Ministerul Finanțelor trebuie să găsească soluțiile fiscale necesare.

„Eu, ca economist, că sunt economist la bază și fiscalist, i-am dat N măsuri”, a declarat acesta.

Jurnalista Cătălina Porumbel l-a întrebat dacă ministrul Finanțelor nu dorește să pună în practică propunerile. Florin Barbu nu a confirmat existența unui refuz din partea lui Nazare, afirmând că decizia va fi luată în Guvern.

„Sigur că se va lua o decizie, până la urmă, în Guvernul României”, a răspuns ministrul Agriculturii.

Se scumpesc alimentele de Crăciun? Ce spune ministrul Agriculturii

În cadrul interviului, Florin Barbu a vorbit și despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură introdusă în 2023, care urmează să expire la 31 decembrie 2026.

Ministrul susține că plafonarea a contribuit la reducerea inflației alimentare și a cerut Consiliului Concurenței, ANAF și Institutului Național de Statistică să realizeze o analiză a efectelor acestei măsuri.

Rezultatele analizei ar urma să stea la baza unei decizii a Guvernului privind continuarea sau eliminarea mecanismului de plafonare.

Întrebat dacă românii ar trebui să se pregătească pentru scumpiri importante înainte de Crăciun, ministrul Agriculturii a spus că nu are date care să indice majorări de 10-20% ale prețurilor alimentelor.

Florin Barbu a afirmat că nu se așteaptă ca sărbătorile de iarnă să fie semnificativ mai scumpe și a invocat, printre argumente, prețul actual al cărnii de porc.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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