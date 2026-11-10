Două kiwi pe zi pot combate constipația. Ce arată cele mai recente cercetări și cum poți include fructele în dietă

10 nov. 2026, Nutriție
Două kiwi pe zi pot combate constipația. Ce arată cele mai recente cercetări și cum poți include fructele în dietă
Sursa foto: Pexels
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Cuprins
  1. Beneficii confirmate de studiile clinice
  2. Cum să consumi kiwi pentru un aport maxim de nutrienți

Consumul zilnic a două fructe de kiwi verde poate fi o soluție simplă și eficientă pentru persoanele care se confruntă cu tranzitul intestinal lent sau cu sindromul de intestin iritabil însoțit de constipație, scrie FoxNews.

Un nou studiu de sinteză publicat în revista Food, Nutrition and Health, care a analizat 33 de cercetări anterioare privind sănătatea digestivă, arată că includerea a două kiwi verzi în alimentația zilnică timp de patru săptămâni îmbunătățește considerabil confortul abdominal și frecvența scaunelor.

Beneficii confirmate de studiile clinice

Analiza datelor colectate la nivel internațional arată o îmbunătățire clară a simptomelor la pacienții afectați de constipație. Persoanele cu constipație cronică au înregistrat în medie cu 1,5 scaune complete în plus pe săptămână, în timp ce pacienții cu sindrom de intestin iritabil au avut cu 1,7 scaune complete în plus săptămânal.

Cercetătorii explică faptul că efectul benefic nu se datorează unui singur element, ci sinergiei dintre fibre (care adaugă volum și rețin apa), sorbitolul natural și conținutul ridicat de apă din fruct.

Un studiu realizat în SUA a comparat kiwi verde cu prunele uscate și suplimentele de fibre din psyllium. Deși toate cele trei opțiuni au ameliorat constipația, kiwi a fost cel mai bine tolerat de participanți, având cele mai puține efecte secundare (cum ar fi balonarea).

Cercetătorii subliniază și că cele mai puternice dovezi științifice privesc fructul proaspăt de kiwi verde. Tipurile de kiwi galben (gold) sau extractele și pulberile din comerț nu garantează deocamdată aceleași rezultate.

Cum să consumi kiwi pentru un aport maxim de nutrienți

Pe lângă conținutul generos de fibre, fructul de kiwi conține actinidină, o enzimă naturală proteolitică ce ajută la scindarea proteinelor și ușurează digestia.

Jason Heiselman, nutriționist certificat și bucătar profesionist din New York, oferă câteva recomandări practice pentru introducerea acestui fruct în rutina zilnică:

  • Combină-l cu grăsimi sănătoase. Asocierea fructului de kiwi cu semințe, nuci sau lactate grase facilitează absorbția nutrienților liposolubili de către organism.
  • Utilizează-l în preparate sărate. Pe lângă consumul ca atare sau în salate de fructe, kiwi funcționează excelent în preparate servite ca fel principal, alături de brânzeturi sărate, fistic copt și ceapă roșie feliată fin.
  • Include-l în sosuri. Fructul poate fi transformat cu ușurință în sosuri de tip chutney sau relish pentru fripturi și mâncăruri ușoare.

Deși studiul reprezintă o revizuire a unor cercetări anterioare cu metodologii diferite, concluzia experților rămâne fermă: adăugarea a două fructe de kiwi verde pe zi constituie o metodă naturală, accesibilă și fără riscuri pentru optimizarea sănătății digestive.

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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