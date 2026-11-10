Postul intermitent s-a bucurat de o popularitate uriașă în ultimii ani ca strategie de scădere în greutate și îmbunătățire a sănătății metabolice. Cu toate acestea, restrângerea alimentării la o anumită fereastră orară din zi nu aduce beneficii speciale pentru sănătatea ficatului. Un nou studiu spaniol demonstrează că adăugarea postului intermitent la o dietă mediteraneană nu reduce mai mult grăsimea acumulată în ficat, indiferent dacă fereastra de masă este fixată dimineața, după-amiaza sau la alegerea fiecărui pacient.

Cercetarea, condusă de specialiști de la Universitatea din Granada și Universitatea Publică din Navarra și publicată în revista JHEP Reports, a inclus 197 de adulți cu vârste între 30 și 60 de ani, supraponderali sau cu obezitate. Principala concluzie arată că eliminarea grăsimii hepatice este direct legată de numărul total de kilograme pierdute, nu de orele din zi la care se consumă alimentele.

Experiența pe trei ferestre de post vs. dieta mediteraneană

Acumularea excesivă de grăsime în ficat (steatoza hepatică sau „ficatul gras”) poate provoca inflamație și poate evolua către fibroză și complicații grave. Pentru a testa dacă orarul meselor influențează sănătatea hepatică, cercetătorii au împărțit participanții în patru grupuri, toți urmând timp de 12 săptămâni recomandări nutriționale bazate pe dieta mediteraneană:

Grupul de control: A menținut orarul obișnuit de masă.

Post timpuriu: Mesele au fost concentrate într-o fereastră de 8 ore, aproximativ între 09:00 și 17:00.

Post târziu: Fereastră de alimentare între 14:00 și 22:00.

Post flexibil (autoselectat): Fereastră medie de masă stabilită de participanți între 12:20 și 20:00.

Măsurătorile realizate cu ajutorul imagisticii prin rezonanță magnetică (RMN) au arătat că grăsimea hepatică a scăzut la toți cei care au urmat postul intermitent. Cu toate acestea, reducerea nu a fost semnificativ mai mare comparativ cu grupul de control care a urmat doar ghidul dietei mediteraneene fără restricții de orar. De asemenea, nu s-au înregistrat diferențe semnificative între cele trei orare de post și nici îmbunătățiri suplimentare privind rigiditatea hepatică sau diversitatea microbiotei intestinale.

Scăderea în greutate face diferența

Subiectul determinant identificat de cercetători este procentul de greutate pierdut. Participanții care au reușit să slăbească cel puțin 5% din greutatea corporală au înregistrat cele mai mari reduceri ale grăsimii din ficat (pentru o persoană de 80 kg, 5% reprezintă o scădere de 4 kilograme).

Peste 40% din persoanele care au practicat postul intermitent au atins această țintă, iar scăderile cele mai vizibile s-au înregistrat la pacienții care sufereau deja de steatoză hepatică la debutul studiului.

„Rezultatele nu înseamnă că postul intermitent este inutil, ci că alegerea unei ferestre timpurii, târzii sau flexibile nu oferă un avantaj suplimentar direct asupra sănătății ficatului”, au explicat cercetătorii Manuel Dote Montero și Antonio Clavero Jimeno, notează La Razon.

Studiul reprezintă o analiză secundară a unui eseu extins publicat anterior în Nature Medicine, în care persoanele care au restricționat fereastra de hrănire au pierdut în medie cu 3-4 kilograme mai mult decât cele care au primit doar instrucțiuni nutriționale generale. Astfel, postul intermitent rămâne un instrument eficient pentru a genera deficit caloric și scădere în greutate, însă mecanismul protector pentru ficat depinde strict de pierderea kilogramelor în plus, nu de acesta.