Alimentele „rele” de la micul dejun la care nu trebuie să renunți când vrei să slăbești. Pâinea și untul de arahide sunt pe listă

Când vrei să slăbești, micul dejun ajunge uneori să arate ca o listă de interdicții: fără pâine, fără cereale, atenție la banane, iar untul de arahide „are prea multe calorii”. Numai că un aliment nu devine automat nepotrivit pentru slăbit doar pentru că are carbohidrați, grăsimi sau o densitate calorică mai mare. Specialiștii în nutriție spun că inclusiv alimente precum cerealele, smoothie-urile cu fructe sau pâinea prăjită cu unt de arahide își pot găsi locul într-o alimentație echilibrată atunci când obiectivul este scăderea în greutate, potrivit Eating Well.

Mai important decât eliminarea lor este modul în care construiești micul dejun în jurul lor. Proteinele, fibrele și grăsimile sănătoase pot transforma un aliment considerat adesea „interzis” într-o masă mult mai sățioasă.

Iar cercetările recente aduc o nuanță importantă într-o perioadă în care micul dejun este când declarat „cea mai importantă masă a zilei”, când eliminat complet în diverse strategii de slăbit.

Un studiu publicat în revista Obesity, care a analizat adulți cu suprapondere sau obezitate și diabet de tip 2 implicați într-o intervenție intensivă asupra stilului de viață, a găsit o asociere între consumul micului dejun și o scădere mai mare în greutate în grupul de intervenție. Autorii au precizat însă că studiile de intervenție existente nu demonstrează pur și simplu că a mânca micul dejun provoacă slăbirea.

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Un studiu randomizat publicat în 2026 în British Journal of Nutrition a analizat, la rândul său, modul în care compoziția unui mic dejun consistent – inclusiv variante cu mai multe proteine sau mai multe fibre – poate influența controlul apetitului și sănătatea intestinală la adulți cu suprapondere sau obezitate.

Astfel că, întrebarea nu este neapărat „am voie să mănânc pâine dacă vreau să slăbesc?”, ci „cu ce o mănânc și cum arată masa în ansamblu?”.

1. Pâinea nu trebuie eliminată doar pentru că are carbohidrați

Pâinea este unul dintre primele alimente la care multe persoane renunță atunci când vor să slăbească, în principal din cauza conținutului de carbohidrați. Dar simpla prezență a carbohidraților nu transformă pâinea într-un aliment incompatibil cu scăderea în greutate.

Mai importantă este alegerea tipului de pâine, porția și, mai ales, alimentele cu care o combinăm la micul dejun.

O variantă din cereale integrale, bogată în fibre, poate fi o alegere mai sățioasă decât pâinea din cereale rafinate și poate contribui la un răspuns glicemic mai echilibrat după masă.

În loc să fie privită drept un aliment care trebuie eliminat, pâinea poate reprezenta sursa de carbohidrați a unui mic dejun complet.

Diferența o poate face ceea ce pui lângă ea: ouă, somon afumat, brânză cottage sau unt de arahide pot aduce proteine și sațietate, iar legumele, semințele de cânepă sau semințele de in măcinate pot crește aportul de fibre.

De altfel, cercetările sugerează că înlocuirea cerealelor rafinate cu cereale integrale poate avea beneficii pentru sănătatea metabolică pe termen lung. Așadar, dacă vrei să slăbești, întrebarea nu trebuie să fie neapărat „scot pâinea?”, ci mai degrabă „ce pâine aleg, cât mănânc și cu ce o combin?”.

2. Cerealele nu sunt toate niște „bombe de zahăr”

Și cerealele pentru micul dejun sunt deseori puse toate în aceeași categorie. Unele produse sunt, într-adevăr, bogate în zahăr adăugat și cereale rafinate. Asta nu înseamnă însă că orice bol cu cereale trebuie să dispară atunci când vrei să slăbești.

Eticheta face diferența.

Dieteticienii recomandă alegerea cerealelor bogate în fibre – ideal, în jur de 4 grame sau mai mult per porție – și cu un conținut redus de zaharuri adăugate.

Apoi contează din nou combinația. Un bol de cereale mâncat simplu și unul în care ai adăugat lapte sau iaurt grecesc simplu, fructe, nuci ori semințe pot arăta foarte diferit din punct de vedere nutrițional.

Laptele sau iaurtul cresc aportul de proteine, ceea ce poate face masa mai sățioasă, în timp ce fructele, nucile și semințele pot aduce fibre și alți nutrienți.

Ideea nu este, așadar, că „cerealele slăbesc”, ci că un produs ales atent poate face parte dintr-un mic dejun compatibil cu obiectivul de scădere în greutate.

3. Smoothie-ul cu fructe: problema apare când este doar fruct

Smoothie-urile sunt un alt exemplu interesant. Pentru unii sunt imaginea micului dejun „healthy”, pentru alții sunt pur și simplu prea bogate în zaharuri pentru o dietă de slăbit.

Realitatea depinde, din nou, de ceea ce ajunge în blender.

„Smoothie-urile cu fructe pot fi percepute drept o alegere «proastă» la micul dejun din cauza potențialului de a avea un conținut mai mare de zaharuri, dar un smoothie bine echilibrat poate fi, de fapt, o opțiune nutritivă care susține gestionarea greutății”, explică dieteticiana Sheila Patterson.

Fructele furnizează carbohidrați, fibre, vitamine, minerale, micronutrienți și antioxidanți.

Cheia este ca smoothie-ul să nu fie alcătuit exclusiv din fructe și suc.

Pentru mai multe fibre, Patterson recomandă fructul întreg în locul sucului, la care pot fi adăugate semințe de chia, semințe de in măcinate, spanac sau chiar conopidă congelată mărunțită.

Apoi vine proteina: iaurt grecesc sau skyr, brânză cottage, pudră proteică ori unt de arahide.

Rezultatul este un smoothie mai consistent și mai sățios decât simpla combinație dintre mai multe fructe și suc.

4. Pâinea cu unt de arahide nu trebuie scoasă din meniu pentru că „îngrașă”

Pâinea este probabil unul dintre primele alimente eliminate atunci când cineva încearcă să slăbească. Dacă mai adaugi și unt de arahide – un aliment cu densitate calorică ridicată –, combinația poate părea exact opusul unui mic dejun „de dietă”.

Dieteticienii spun însă că lucrurile sunt mai nuanțate.

„Lucrez cu foarte multe femei care au rămas cu frica de grăsimi din anii ’80 și ’90, dar știm acum că nu toate grăsimile sunt la fel”, spune dieteticiana Carrie Gabriel.

„Da, untul de arahide este dens caloric, dar conține și proteine, grăsimi mono- și polinesaturate și fibre, care te ajută să rămâi sătul și mulțumit până la prânz”, explică ea.

Trebuie să mănânci imediat după ce te trezești?

Nici aici nu există o oră magică valabilă pentru toată lumea.

„Nu există un singur «cel mai bun moment» pentru a mânca dimineața, dar multe persoane pot beneficia dacă mănâncă în prima oră sau în primele două ore după trezire și evită perioadele foarte lungi fără mâncare”, spune Patterson.

Pentru cineva care știe că diminețile devin rapid aglomerate, un mic dejun luat mai devreme poate preveni pur și simplu situația în care masa este omisă complet.

Și cercetarea privind relația dintre micul dejun și greutate trebuie interpretată cu nuanță.

Studiul publicat în Obesity în 2022 a constatat că, într-o intervenție intensivă de schimbare a stilului de viață, consumul micului dejun a fost asociat cu o scădere mai mare în greutate. Cercetătorii au sugerat că o parte a relației ar putea fi mediată de un nivel mai ridicat de activitate fizică.

Asta nu înseamnă că simplul fapt că mănânci dimineața produce automat slăbire.

Nici carbohidrații de dimineață nu trebuie demonizați

Ideea că trebuie să eliminăm carbohidrații de la micul dejun pentru a slăbi este pusă și ea sub semnul întrebării.

„Cercetările sugerează că, în general, suntem mai sensibili la insulină în prima parte a zilei, ceea ce înseamnă că organismul este mai bine pregătit să proceseze carbohidrații dimineața decât seara târziu”, spune Follador.

Un studiu publicat în Journal of Diabetes Investigation a comparat răspunsurile metabolice dimineața și seara la persoane fără diabet și a găsit o toleranță mai bună la glucoză la ora 08:00, asociată cu o secreție de insulină mai mare la o oră după administrarea glucozei și cu o sensibilitate mai bună la insulină la nivelul musculaturii scheletice.

Studiul a fost însă unul de dimensiuni mici și nu trebuie tradus prin regula simplistă „carbohidrații dimineața slăbesc”.

Cafeaua poate schimba discret ecuația micului dejun

Cafeaua simplă nu trebuie nici ea eliminată dintr-o alimentație pentru slăbit.

Problema poate apărea atunci când ceea ce numim „o cafea” devine o băutură mare cu siropuri aromate, frișcă, creme îndulcite și alte adaosuri.

Acestea pot aduce o cantitate semnificativă de zahăr și calorii fără ca băutura să fie percepută neapărat ca o masă.

Dacă îți plac astfel de cafele, recomandarea dieteticienilor nu este neapărat să renunți complet la ele, ci să alegi o porție mai mică sau mai puțin sirop.

Un mic dejun bun nu trebuie să arate „de dietă”

Există și o problemă foarte practică: poți avea cele mai bune intenții alimentare din lume, dar dacă dimineața nu ai timp să pregătești nimic, ajungi fie să sari peste masă, fie să iei primul lucru disponibil.

Pregătirea în avans poate ajuta.

Ovăzul lăsat peste noapte la frigider, budinca de chia sau ingredientele pregătite pentru un smoothie sunt câteva dintre variantele recomandate de specialiști.