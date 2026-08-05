Transporturi ilegale de animale, descoperite de ANSVSA. Zeci de miei fără acte, dispăruți în județul Alba

05 aug. 2026, Articole / Reportaje
Transporturi ilegale de animale, descoperite de ANSVSA. Zeci de miei fără acte, dispăruți în județul Alba
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Cuprins
  1.  Mieii s-au „evaporat” înainte de neutralizare
  2. Pericol de pestă a micilor rumegătoare
  3. Anchete în desfășurare și controale masive pe drumurile din țară

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) trage un semnal de alarmă cu privire la pericolele majore pe care le reprezintă mișcarea ilegală a animalelor neidentificate și lipsite de documente oficiale. Avertismentul vine pe fondul unei operațiuni recente din județul Alba, unde un transport ilegal de ovine a fost interceptat de autorități, anunță Agerpres.

 Mieii s-au „evaporat” înainte de neutralizare

În data de 1 august, polițiștii din cadrul IPJ Alba au oprit pentru control o autoutilitară care transporta 92 de miei. Șoferul nu a putut prezenta niciun act obligatoriu: formular de mișcare, certificat de sănătate sau alte documente care să dovedească proveniența și starea de sănătate a animalelor.

Echipa DSVSA Alba a fost chemată de urgență pentru a evalua riscurile de biosecuritate și pentru a lua măsurile legale. Având în vedere că animalele nu aveau crotalii și nu li se cunoștea istoricul sanitar, s-a decis aplicarea procedurilor de urgență pentru eliminarea pericolului epidemiologic.

Surpriza a apărut însă în momentul punerii în aplicare a deciziei de neutralizare:

  • Inspectorii au mai găsit la fața locului doar 51 de miei.

  • Restul de 41 de capete au dispărut înainte de punerea în aplicare a măsurilor, fiind în prezent de negăsit.

  • Cele 51 de animale prezente au fost ucise de urgență, iar cadavrele au fost trimise la o unitate autorizată de ecarisare.

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Pericol de pestă a micilor rumegătoare

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a catalogat transporturile ilegale drept un atac direct la adresa fermierilor români. Dispariția celor 41 de miei reprezintă o bombă cu ceas din punct de vedere sanitar-veterinar, existând riscul izbucnirii unor noi focare de boli grave, precum pesta micilor rumegătoare.

„Transportul ilegal de animale și mișcarea acestora fără elemente de identificare sau documente oficiale nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci un atac direct la adresa întregului sector zootehnic românesc… Cele 41 de animale de proveniență necunoscută sunt încă de negăsit, generând un risc epidemiologic major,” a declarat presedintele ANSVSA.

Anchete în desfășurare și controale masive pe drumurile din țară

Poliția efectuează în prezent cercetări extinse pentru a depista unde au fost ascunși cei 41 de miei lipsă și pentru a identifica ferma de origine a întregului lot.

Pentru a stopa aceste practici iresponsabile, ANSVSA a anunțat că filtrele rutiere mixte,  formate din echipaje de poliție și inspectori veterinari, vor fi intensificate zilnic pe toate arterele rutiere din România.

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