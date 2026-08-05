Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) trage un semnal de alarmă cu privire la pericolele majore pe care le reprezintă mișcarea ilegală a animalelor neidentificate și lipsite de documente oficiale. Avertismentul vine pe fondul unei operațiuni recente din județul Alba, unde un transport ilegal de ovine a fost interceptat de autorități, anunță Agerpres.
În data de 1 august, polițiștii din cadrul IPJ Alba au oprit pentru control o autoutilitară care transporta 92 de miei. Șoferul nu a putut prezenta niciun act obligatoriu: formular de mișcare, certificat de sănătate sau alte documente care să dovedească proveniența și starea de sănătate a animalelor.
Echipa DSVSA Alba a fost chemată de urgență pentru a evalua riscurile de biosecuritate și pentru a lua măsurile legale. Având în vedere că animalele nu aveau crotalii și nu li se cunoștea istoricul sanitar, s-a decis aplicarea procedurilor de urgență pentru eliminarea pericolului epidemiologic.
Surpriza a apărut însă în momentul punerii în aplicare a deciziei de neutralizare:
Inspectorii au mai găsit la fața locului doar 51 de miei.
Restul de 41 de capete au dispărut înainte de punerea în aplicare a măsurilor, fiind în prezent de negăsit.
Cele 51 de animale prezente au fost ucise de urgență, iar cadavrele au fost trimise la o unitate autorizată de ecarisare.
Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a catalogat transporturile ilegale drept un atac direct la adresa fermierilor români. Dispariția celor 41 de miei reprezintă o bombă cu ceas din punct de vedere sanitar-veterinar, existând riscul izbucnirii unor noi focare de boli grave, precum pesta micilor rumegătoare.
„Transportul ilegal de animale și mișcarea acestora fără elemente de identificare sau documente oficiale nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci un atac direct la adresa întregului sector zootehnic românesc… Cele 41 de animale de proveniență necunoscută sunt încă de negăsit, generând un risc epidemiologic major,” a declarat presedintele ANSVSA.
Poliția efectuează în prezent cercetări extinse pentru a depista unde au fost ascunși cei 41 de miei lipsă și pentru a identifica ferma de origine a întregului lot.
Pentru a stopa aceste practici iresponsabile, ANSVSA a anunțat că filtrele rutiere mixte, formate din echipaje de poliție și inspectori veterinari, vor fi intensificate zilnic pe toate arterele rutiere din România.
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