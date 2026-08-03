Renunțarea completă la carbohidrați, consumul unui număr mare de suplimente sau exercițiile fizice duse la extrem pot părea alegeri sănătoase. În anumite situații, aceste obiceiuri pot produce însă efecte nedorite.

Dr. Mitch Ghen, director medical al Access Medical Labs, a prezentat pentru New York Post cinci practici care ar trebui adaptate nevoilor fiecărei persoane. Principala sa recomandare este menținerea echilibrului și evitarea regulilor alimentare sau sportive prea stricte.

Eliminarea completă a carbohidraților

Reducerea anumitor carbohidrați poate contribui la scăderea în greutate și la controlarea glicemiei. Eliminarea lor completă nu este însă necesară pentru majoritatea persoanelor și poate limita aportul unor nutrienți importanți. Carbohidrații reprezintă una dintre principalele surse de energie ale organismului. Aceștia se găsesc inclusiv în fructe, legume, leguminoase și cereale integrale. Renunțarea la toate aceste alimente poate reduce aportul de fibre, vitamine și minerale.

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Medicul amintește că dieta mediteraneeană, unul dintre cele mai studiate modele alimentare, nu exclude carbohidrații. Diferența este dată de sursa lor. Alimentele integrale sunt preferabile produselor cu mult zahăr adăugat sau cerealelor intens procesate.

Administrarea unui număr mare de suplimente

Mai multe suplimente nu înseamnă automat o sănătate mai bună. Unele substanțe pot influența absorbția altora, iar anumite combinații pot interacționa cu medicamentele prescrise. Riscul poate fi mai mare în cazul persoanelor care iau anticoagulante sau suferă de afecțiuni ale ficatului și rinichilor. Dozele mari ale unor vitamine și minerale pot provoca reacții adverse sau se pot acumula în organism.

Institutul Național de Sănătate din SUA avertizează că suplimentele pot produce efecte adverse și interacțiuni cu medicamentele. Spre deosebire de medicamente, ele nu trebuie să obțină aceeași aprobare înainte de comercializare, potrivit Oficiului pentru Suplimente Alimentare.

Dr. Ghen recomandă ca suplimentele să fie alese în funcție de alimentație, analize și starea de sănătate, nu după sfaturile generale promovate pe rețelele sociale.

Exercițiile fizice duse la extrem

Mișcarea regulată are beneficii importante pentru inimă, mușchi și sănătatea mintală. Problemele pot apărea atunci când antrenamentele intense sunt repetate fără perioade suficiente de odihnă și recuperare. Scăderea performanței, oboseala persistentă, schimbările de dispoziție, accidentările și îmbolnăvirile mai frecvente pot indica suprasolicitarea organismului. În această situație, creșterea duratei sau intensității antrenamentelor poate agrava problema.

Medicul a amintit și un studiu din 2025 asupra a 100 de alergători de maraton și ultramaraton. Cercetătorii au identificat adenoame avansate, leziuni precanceroase, la 15% dintre participanți. Rezultatele arată doar o posibilă asociere și nu demonstrează că alergarea provoacă un cancer colorectal. Studiul a fost prezentat în cadrul Societății Americane de Oncologie Clinică.

Activitatea fizică moderată rămâne benefică. Avertismentul se referă la efortul extrem și repetat, în special atunci când apar simptome precum epuizarea, durerile persistente sau sângerările digestive.

Consumul exclusiv al albușurilor

Albușul este bogat în proteine și are puține calorii. Gălbenușul conține însă o mare parte dintre substanțele nutritive ale oului, printre care colină și vitaminele liposolubile A, D, E și K. Colina contribuie la menținerea structurii celulelor și la funcționarea creierului, a ficatului și a mușchilor. Un deficit sever poate favoriza afectarea musculară și hepatică, potrivit Institutului Național de Sănătate din SUA. Excluderea gălbenușului nu provoacă automat un deficit, deoarece acești nutrienți pot proveni și din alte alimente.

Articolul avertizează și că albușul poate împiedica absorbția biotinei. Această problemă se referă în special la consumul repetat de albușuri crude. Prepararea termică inactivează avidina, proteina care se leagă de biotină și îi împiedică absorbția.

Curele de „detoxifiere” cu sucuri

Ficatul, rinichii, intestinele și plămânii participă permanent la eliminarea produșilor rezultați din metabolism. Organismul nu are nevoie, în mod obișnuit, de cure cu sucuri pentru activarea acestor procese. O alimentație echilibrată, hidratarea, somnul și activitatea fizică susțin funcționarea normală a organelor. În schimb, curele restrictive pot furniza prea puține proteine, fibre și calorii.

Există puține dovezi clinice care să susțină eficiența programelor de „detoxifiere”, arată Centrul Național pentru Sănătate Complementară și Integrativă. Unele sucuri nepasteurizate pot conține microorganisme periculoase, iar băuturile bogate în oxalați pot crea probleme persoanelor predispuse la pietre la rinichi.