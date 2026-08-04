De ce roșiile merg cu ulei de măsline, iar spanacul cu lămâie. Combinațiile alimentare care ajută organismul să absoarbă mai mulți nutrienți

Nu contează doar ce alimente punem în farfurie, ci și cum le combinăm. Anumite asocieri pot ajuta organismul să absoarbă mai eficient vitaminele, mineralele și alți compuși benefici din mâncare, arată un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Missouri, potrivit MEDIAFAX.

Cercetătorii au analizat varza kale, bogată în carotenoizi, vitamine și alți compuși benefici. Aceștia au constatat însă că simpla prezență a nutrienților într-un aliment nu înseamnă că organismul îi și absoarbe eficient.

„Carotenoizii sunt liposolubili și nu se dizolvă bine în mediul apos al tractului digestiv, ceea ce limitează absorbția lor”, explică profesoara Ruojie (Vanessa) Zhang, coordonatoare a studiului.

Legumele și grăsimile sănătoase

O soluție este asocierea legumelor cu o sursă de grăsimi sănătoase.

Potrivit studiului, un dressing pe bază de ulei de măsline ajută la formarea unor structuri numite micele, care facilitează transportul carotenoizilor prin mucoasa intestinală și le cresc absorbția, notează Science Focus.

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Același mecanism este relevant și pentru vitaminele liposolubile A, D, E și K.

Roșii sau morcovi cu ulei de măsline ori avocado

Un alt exemplu oferit de cercetători este asocierea roșiilor și morcovilor cu surse de grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline sau avocado, pentru a favoriza absorbția unor carotenoizi, inclusiv a licopenului.

În cazul morcovilor, asocierea cu grăsimi sănătoase poate crește de până la șase ori absorbția beta-carotenului, potrivit sursei citate.

Și modul de preparare contează. Prepararea termică moderată poate îmbunătăți disponibilitatea licopenului din roșii.

Turmeric cu piper negru

O altă asociere cunoscută este cea dintre turmeric și piperul negru.

Adăugarea piperului negru în preparatele care conțin turmeric poate crește biodisponibilitatea curcuminei datorită piperinei, care încetinește metabolizarea acestui compus.

Astfel, organismul poate utiliza mai eficient curcumina prezentă în turmeric.

Spanac cu lămâie

Și absorbția fierului din alimente poate fi influențată de ceea ce punem lângă ele.

Spanacul, de exemplu, poate fi asociat cu alimente bogate în vitamina C, precum sucul de lămâie.

Acidul ascorbic favorizează absorbția fierului și îi crește solubilitatea la nivel intestinal, potrivit sursei citate.

Prin urmare, simplul gest de a adăuga suc de lămâie peste o salată cu spanac poate contribui la o mai bună utilizare a fierului din alimentație.

Și felul în care gătim alimentele contează

Cercetătorii atrag atenția că biodisponibilitatea nutrienților nu este influențată doar de combinațiile alimentare, ci și de modul de preparare.

Gătirea ușoară poate ajuta la eliberarea unor compuși benefici din structura legumelor, făcându-i mai accesibili organismului.

Nu înseamnă însă că mai multă căldură este întotdeauna mai bună.

Expunerea excesivă la temperaturi ridicate poate duce la pierderea unor vitamine sensibile la căldură, printre care vitamina C și unele vitamine din complexul B.

Concluzia cercetătorilor este simplă: mici schimbări în modul în care combinăm și preparăm alimentele pot ajuta organismul să profite mai bine de nutrienții deja existenți într-o alimentație sănătoasă, fără să fie nevoie să apelăm automat la suplimente alimentare.