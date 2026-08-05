Trucul simplu care te ajută să faci cumpărăturile mai repede și fără cheltuieli inutile. Metoda folosită de o familie ani la rând

05 aug. 2026, Retail
Trucul simplu care te ajută să faci cumpărăturile mai repede și fără cheltuieli inutile. Metoda folosită de o familie ani la rând
Foto Dreamstime
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O rutină simplă de organizare a listei de cumpărături poate reduce timpul petrecut în magazin, ajuta la evitarea cumpărăturilor impulsive și face despachetarea mai ușoară, potrivit unei mărturii publicate de The Spruce, transmite MEDIAFAX.

Bloggerul Brittany Huston povestește că mama sa nu întocmea lista de cumpărături în grabă, înainte de plecarea la magazin. Pe măsură ce un produs se termina în casă, acesta era trecut imediat pe o foaie, astfel încât nimic important să nu fie uitat. În plus, bifarea produselor cumpărate oferea o imagine clară asupra a ceea ce mai rămânea de achiziționat.

Un alt detaliu care făcea diferența era ordinea în care erau trecute produsele pe listă. Aceasta urma traseul din magazin, astfel încât cumpărăturile puteau fi făcute dintr-o singură trecere prin fiecare raion.

Articolele de igienă și cele pentru casă erau trecute primele, urmate de produsele pentru animale, iar alimentele apăreau la final. În această categorie, ordinea era aceeași ca în magazin: legume și fructe, produse de bază, apoi alimente congelate, pentru ca acestea să rămână cât mai puțin timp în afara vitrinelor frigorifice.

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Potrivit autoarei, metoda simplifică și organizarea cumpărăturilor după întoarcerea acasă. Produsele sunt așezate în pungi în funcție de destinația lor, iar despachetarea se face rapid, fără dezordine.

După mutarea la facultate, Brittany Huston a adaptat rutina la propriile obiceiuri. Pentru că își face cumpărăturile din două magazine diferite, folosește câte o listă separată pentru fiecare, într-un caiet cu foi detașabile.

Experiența arată că o listă de cumpărături organizată nu doar economisește timp, ci poate transforma un drum obișnuit la supermarket într-o activitate mai eficientă și mai puțin stresantă.

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