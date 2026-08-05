Lupta cu seceta și gestionarea eficientă a resurselor de apă aduc instituțiile din agricultură și mediu la aceeași masă. La inițiativa ministrului interimar al agriculturii, vicepremierul Tánczos Barna, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a avut loc o ședință de lucru condusă de secretarul de stat Emil Dumitru. La întâlnire au participat conducerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) și reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române”.

Principalul obiectiv al discuțiilor a fost analiza situației hidrologice actuale, evaluarea stării sistemului național de irigații și identificarea unor soluții rapide pentru sprijinirea fermierilor afectați de deficitul de apă.

Informarea fermierilor și inventarierea surselor de apă

Secretarul de stat Emil Dumitru a insistat pe importanța unei comunicări transparente și continue cu producătorii agricoli, astfel încât aceștia să cunoască în timp real capacitatea efectivă de irigare din teren și să își poată planifica eficient lucrările.

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La rândul lor, specialiștii de la „Apele Române” au prezentat debitul actual al cursurilor de apă și au propus inventarierea tuturor surselor alternative de apă care pot fi direcționate rapid către sectorul agricol.

„În contextul schimbărilor climatice și al perioadelor tot mai frecvente de secetă, gestionarea eficientă a resurselor de apă devine esențială pentru protejarea producției agricole. Fermierii trebuie să primească informații clare și actualizate despre posibilitățile de irigare, iar instituțiile responsabile trebuie să lucreze coordonat pentru identificarea și valorificarea fiecărei surse de apă disponibile. Avem nevoie atât de soluții imediate pentru zonele afectate, cât și de măsuri pe termen lung pentru consolidarea infrastructurii principale de irigații”, a declarat secretarul de stat Emil Dumitru.

Grup de lucru comun și plan de acțiune

În urma ședinței, autoritățile au decis înființarea unui grup de lucru interinstituțional care va elabora în cel mai scurt timp un plan integrat de măsuri. Acesta va cuprinde:

Harta și inventarul complet al surselor de apă disponibile pentru irigații.

Centralizarea și analiza tuturor solicitărilor depuse de Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI).

Măsuri operaționale de extremă urgență pentru alimentarea canalelor din zonele critice.

Prin acest parteneriat între MADR, ANIF și „Apele Române”, autoritățile își propun să optimizeze consumul de apă la nivel național și să crească reziliența agriculturii românești în fața fenomenelor meteorologice extreme.