Leguma banală pe care cercetătorii o studiază pentru posibilul rol în prevenirea cancerului / Ce au descoperit despre compusul care se formează atunci când mestecăm leguma

Broccoli este cunoscut pentru conținutul de fibre, vitamine și minerale, însă oamenii de știință sunt interesați în mod special de un compus care se formează atunci când leguma este tăiată, zdrobită sau mestecată. Este vorba despre sulforafan, o substanță bioactivă cercetată pentru modul în care ar putea influența anumite procese celulare implicate în dezvoltarea cancerului.

O nouă analiză sistematic, care a analizat 35 de studii realizate între 2009 și 2024, a urmărit efectele sulforafanului asupra mecanismelor epigenetice asociate cancerului. Rezultatele sunt promițătoare, însă specialiștii avertizează că nu există în prezent dovezi clinice care să demonstreze că simplul consum de broccoli poate preveni sau trata cancerul, potrivit Food & Wine.

Ce este sulforafanul și de ce îi interesează pe cercetători

Sulforafanul este un compus vegetal natural care se formează în legumele crucifere, printre care broccoli, varza de Bruxelles, varza și conopida.

Aceste legume conțin în mod natural glucorafanină. Atunci când planta este tăiată, zdrobită sau mestecată, glucorafanina intră în contact cu o enzimă numită mirozinază, iar în urma acestei reacții se formează sulforafanul, explică dieteticianul Jordan Langhough.

Cercetătorii sunt interesați de substanță deoarece aceasta ar putea influența mai multe procese asociate dezvoltării cancerului, inclusiv activitatea unor enzime care ajută organismul să elimine compuși nocivi și funcționarea genelor implicate în creșterea și moartea celulelor.

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Un domeniu important de cercetare este epigenetica.

„Epigenetica se referă la procesele care reglează dacă anumite gene sunt activate sau dezactivate, iar review-ul a arătat că sulforafanul poate afecta enzimele implicate în această reglare”, explică Krystle Zuniga, dietetician și specialist certificat în nutriție oncologică.

Astfel că, sulforafanul ar putea influența modul în care anumite gene sunt activate fără să modifice ADN-ul propriu-zis, cu posibile efecte asupra creșterii celulare, reparării ADN-ului și morții celulare.

Ar putea influența „comutatoarele” unor gene

Jordan Langhough compară mecanismele epigenetice cu niște „comutatoare” chimice care controlează activarea și dezactivarea genelor.

În cancer și în alte boli, unele dintre aceste mecanisme pot funcționa anormal, iar gene care în mod normal contribuie la oprirea creșterii tumorale pot fi „reduse la tăcere”.

Potrivit specialistei, sulforafanul pare să poată interveni asupra unor astfel de mecanisme și ar putea permite reactivarea unor gene cu rol în suprimarea tumorilor.

De asemenea, cercetările sugerează că ar putea contribui la restabilirea unor niveluri normale de microARN-uri, molecule foarte mici implicate în reglarea creșterii celulare.

„Împreună, aceste schimbări determină celulele canceroase să se autodistrugă și să înceteze să se multiplice”, explică Langhough.

Aceste mecanisme au fost însă investigate în mare măsură în laborator și pe animale, ceea ce înseamnă că rezultatele nu pot fi transpuse automat la oameni.

Poate broccoli să prevină cancerul?

Deocamdată, răspunsul științific este mult mai prudent.

„Nu aș spune că broccoli «luptă» împotriva cancerului”, avertizează Krystle Zuniga.

O formulare mai corectă, spune specialista, este aceea că broccoli furnizează nutrienți și compuși bioactivi care pot susține mecanismele naturale de apărare ale organismului împotriva proceselor implicate în dezvoltarea cancerului.

Analiza recentă a inclus tipuri foarte diferite de cercetări: experimente de laborator, studii pe animale, cercetări care au folosit germeni de broccoli, sulforafan purificat sau combinații ale acestuia cu alte substanțe.

Tocmai această diversitate face dificilă transformarea rezultatelor într-o recomandare concretă privind cantitatea de broccoli pe care ar trebui să o consume o persoană sau frecvența cu care ar trebui să îl includă în alimentație.

Stacy Roberts-Davis, dietetician și fondatoarea Flavorful Nutrition, subliniază că studiile realizate pe celule și animale sunt utile pentru înțelegerea mecanismelor biologice, însă rezultatele lor nu reflectă întotdeauna ceea ce se întâmplă în organismul uman.

În acest moment, nu există dovezi clinice care să demonstreze că sulforafanul consumat prin alimentație previne sau tratează cancerul la oameni.

Cât broccoli ar trebui să mâncăm?

Nu există o cantitate de broccoli despre care cercetătorii să fi demonstrat că previne cancerul.

Un studiu a identificat potențiale beneficii în rândul persoanelor care consumau broccoli o dată sau de două ori pe săptămână, însă acest lucru nu înseamnă că aceasta reprezintă o „doză” terapeutică și nici că oferă protecție împotriva bolii.

„Tiparul alimentar general și consumul unei varietăți de legume contează mai mult decât concentrarea asupra unui singur superaliment”, explică Zuniga.

Specialista recomandă consumarea legumei ca aliment întreg, nu urmărirea exclusivă a sulforafanului sub forma unui compus izolat.

Broccoli furnizează simultan fitochimicale, fibre și micronutrienți esențiali care acționează prin mai multe mecanisme în organism.

Cum prepari broccoli pentru a păstra mai mult sulforafan

Modul în care broccoli este preparat poate influența cantitatea de sulforafan care se formează.

Mirozinaza, enzima necesară transformării glucorafaninei în sulforafan, este sensibilă la temperaturi ridicate.

Din acest motiv, prepararea ușoară la abur poate conserva o cantitate mai mare din această enzimă decât metodele care folosesc temperaturi foarte ridicate.

Asta nu înseamnă că broccoli copt, sotat, preparat la microunde sau congelat devine lipsit de valoare nutritivă. Indiferent de metoda de preparare, leguma continuă să furnizeze fibre, vitamine și minerale.

Există însă o diferență interesantă în cazul broccoliului congelat.

Studii mai vechi sugerează că acesta poate produce mai puțin sulforafan decât broccoli proaspăt. Motivul este procesul de opărire la temperatură ridicată folosit înaintea congelării, care poate distruge o parte din mirozinază.

„Dacă broccoli congelat este singura opțiune disponibilă, adăugarea pudrei de muștar sau a ridichii proaspete după gătire poate ajuta la restabilirea unei părți din formarea sulforafanului”, explică Langhough.

Nu doar broccoli conține precursorii sulforafanului

Broccoli este probabil cea mai cunoscută legumă asociată sulforafanului, dar nu este singura.

Germenii de broccoli, varza de Bruxelles, varza, conopida, kale și bok choy conțin, de asemenea, compuși care pot participa la formarea sulforafanului.

Cantitatea obținută diferă în funcție de legumă și de modul în care aceasta este tăiată, pregătită și gătită.

Din acest motiv, specialiștii recomandă mai degrabă diversificarea consumului de legume crucifere decât concentrarea asupra unui singur aliment.

Broccoli are și alte beneficii

Dincolo de cercetările privind sulforafanul și cancerul, broccoli este o sursă de fibre și furnizează nutrienți precum vitamina C, vitamina K, folat și potasiu.

Studiile observaționale au asociat consumul regulat de broccoli și alte crucifere cu rezultate mai bune pentru sănătate pe termen lung.

Într-un studiu observațional, consumul de broccoli de una-două ori pe săptămână a fost asociat cu un risc mai mic de deces din orice cauză, iar o altă cercetare de amploare a găsit o asociere între un consum mai ridicat de legume crucifere și un risc mai redus de mortalitate cardiovasculară.

Aceste rezultate arată însă asocieri, nu demonstrează că broccoli este în mod direct responsabil pentru reducerea riscului.

Sulforafanul este cercetat și pentru posibile efecte asupra sănătății intestinale, reglării glicemiei, recuperării musculare, protecției sistemului nervos și activității antimicrobiene. Și în aceste domenii, o mare parte dintre dovezile disponibile provin din cercetări pe celule sau animale, fiind necesare studii mai ample pe oameni.

Cine ar trebui să fie atent la consumul de broccoli

Pentru majoritatea oamenilor, broccoli poate fi consumat regulat în cadrul unei alimentații echilibrate.

Există însă câteva situații în care este necesară atenție.

Broccoli este bogat în vitamina K, nutrient implicat în coagularea sângelui. Persoanele care urmează tratamente cu anumite anticoagulante ar trebui să mențină un aport relativ constant de vitamina K și să evite modificările bruște și importante ale consumului fără recomandarea medicului.

Broccoli poate provoca, de asemenea, gaze și balonare, în special în cazul persoanelor cu anumite probleme digestive. Prepararea termică și introducerea treptată, în porții mai mici, pot îmbunătăți toleranța.