Celebrul restaurant Noma din Copenhaga, distins în trecut cu trei stele Michelin și desemnat de mai multe ori cel mai bun din lume, s-a redeschis miercuri după o perioadă de pauză marcată de scandaluri majore. Redeschiderea vine pe fondul unor acuzații grave privind violențe fizice și umilințe sistematice la care ar fi fost supuși angajații de-a lungul anilor, anunță Agerpres.

Acuzații grave de abuz fizic și psihologic

Potrivit unei anchete publicate de The New York Times, aproape trei duzini de foști angajați au mărturisit că, între anii 2009 și 2017, au fost supuși în mod regulat la abuzuri fizice și verbale de către René Redzepi, cofondator și chef Noma, precum și de alți membri din conducere.

Mărturiile foștilor salariați includ detalii șocante:

Redzepi este acuzat că își pălmuia angajații, îi împungea cu ustensile de bucătărie și îi izbea de pereți.

Tinerii bucătari erau amenințați că vor fi puși pe o „listă neagră” a restaurantelor la nivel mondial dacă protestează sau pleacă.

Redzepi ar fi recurs la șantaj psihologic, amenințând cu deportarea familiilor sau cu concedierea partenerilor de viață ai angajaților din alte localuri.

Reacția lui René Redzepi și noua structură de conducere

În urma valului de reacții, Redzepi a demisionat din funcția pe care o avea la Noma. Într-un interviu acordat presei, acesta a recunoscut că comportamentul său a fost greșit, declarând că a fost „un idiot”, dar susținând în același timp că „nu a făcut lucruri extreme”.

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În ciuda acuzațiilor, influența sa asupra afacerii rămâne uriașă:

René Redzepi își va păstra calitatea de acționar majoritar și va prelua rolul de director creativ.

Conducerea operativă și bucătăria vor fi preluate de o nouă echipă formată din daneza Mette Brink Søberg și bucătarul mexican Pablo Soto.

Povestea Noma de pe culmile succesului la închidere și redeschidere

Înființat în 2003, Noma a revoluționat gastronomia mondială prin promovarea noii bucătării nordice, fiind desemnat de mai multe ori cel mai bun restaurant din lume de către revista Restaurant.

După ce a obținut trei stele Michelin, restaurantul și-a sistat activitatea în anul 2024. Noua conducere speră ca odată cu această redeschidere să recâștige distincțiile gastronomice și încrederea clienților.