Produsele românești de nișă nu sunt ieftine, iar restaurantele trebuie să țină cont de costuri, spune chef Alexandru Dumitru. El explică de ce continuă să aleagă anumiți furnizori locali, într-o piață în care importurile sunt atractive.

Declarațiile au fost făcute la „Disputandum”, podcastul moderat de Cosmin Dragomir, jurnalist gastronomic și colaborator G4Food. Discuția pornește de la diversificarea ingredientelor românești disponibile pentru bucătari. „Piața de produs românesc nu e ieftină”, afirmă Alex Dumitru. El restrânge apoi observația la produsele locale de nișă, despre care spune că nu sunt „deloc ieftine”.

Oferta mai bogată nu rezolvă problema prețului

Bucătarul remarcă progresele furnizorilor de lactate, brânzeturi, legume și pește. În experiența sa, ingredientele locale sunt mai ușor de găsit decât în urmă cu aproximativ zece ani. Această evoluție nu înseamnă însă că decizia de cumpărare a devenit simplă. Invitatul amintește condițiile dificile din industria restaurantelor și atenția acordată cheltuielilor.

În același context, Alex Dumitru spune că și oferta de import este atractivă. El nu oferă o comparație numerică între prețuri, ci descrie opțiunile pe care le cântărește un restaurant.

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Pentru produsele locale pe care le alege, contează și particularitățile furnizorului. Cosmin Dragomir introduce în discuție rolul poveștii unui aliment, iar bucătarul spune că o caută în mod deliberat.

Vizita la producător face parte din alegere

„Trebuie ajutat cu o poveste și de multe ori o are”, afirmă Alex Dumitru despre produsul local. Exemplele sale sunt furnizorii de pește din Marea Neagră și un producător de jambon de mangaliță. Pe cel din urmă l-a descoperit în apropierea orașului Sovata, în timpul unei călătorii în Transilvania. Bucătarul precizează că l-a vizitat pentru a vedea cum își realizează produsul.

Pentru el, informațiile despre omul din spatele alimentului și despre preparare influențează colaborarea. Spune că a început să folosească jambonul respectiv în bucătăria de la Singureni. „Pentru unii contează, pentru alții nu. Pentru mine contează”, explică invitatul. Declarația descrie criteriul său personal de selecție, alături de interesul pentru un produs cu particularități proprii.

Cosmin Dragomir readuce conversația și la rezultatul din farfurie, printr-o observație despre cantitatea potrivită de sare. Discuția leagă astfel povestea furnizorului de evaluarea concretă a produsului. Alex Dumitru consideră că oferta românească a crescut vizibil, dar recunoaște presiunea costurilor asupra restaurantelor. El nu prezintă prețuri, marje comerciale sau o explicație generală a costurilor de producție.