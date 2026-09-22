VIDEO FOTO | Aperitiv rapid cu brânză Brie și încă două ingrediente. Îl prepari în câteva minute și îl mănânci pe fondue

22 sept. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru aperitiv Brie
  2. Preparare rapidă
  3. Despre brânza Brie

Deliciul culinar suprem când ajungi în zona Alpilor, e fondue. O brânză care se topește și se întinde și pe care o mănânci băgând în ea tot felul de bucățele: de legume, pâine, carne, cartofi. Acasă putem prepara în 10 minute, fără niciun efort ceva similar, dintr-o bucată de brânză Brie pe care o găsim în orice magazin.

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Ingrediente pentru aperitiv Brie

  • 1 bucată întreagă de brânză Brie
  • 3-4 linguri de gem sau dulceață, eu am pus de smochine
  • Crackeri

Preparare rapidă

  1. Se pune brânza Brie într-un vas de cuptor nu mai mare decât bucata. Se taie carouri cu un cuțit.
  2. Se pune în friteuza cu aer cald  la 205 gr sau în cuptor la 220, pentru 10 minute. Vrem să se topească în interior, dar să rămână cu crustă deasupra.
  3. Puteți întinde gemul peste brânza scoasă din cuptor sau îl puteți pune pe crackeri.
  4. Cu cracker-ul sau un cuțit luăm din brânză, întindem pe feliuță și aperitivul e gata de mâncat.

Rapid, ușor și delicios. Poftă bună!

Despre brânza Brie

Cunoscută la nivel internațional drept una dintre cele mai rafinate brânzeturi franceze, brânza Brie își are originea în regiunea istorică cu același nume, situată la est de Paris. Caracterizată printr-o pastă moale și o crustă albă, catifelată și complet comestibilă obținută prin maturarea cu mucegaiuri nobile, această brânză se remarcă prin textura sa cremoasă și un gust delicat, cu note fine de unt și ciuperci, care devine mai pronunțat și complex pe măsură ce produsul se învechește.

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Versatilitatea sa culinară o face nelipsită de pe platourile gourmet, fiind ideală atât ca aperitiv, cât și ca desert. Se savurează cel mai bine la temperatura camerei, alături de o felie de pâine proaspătă sau prăjită, dar se asortează de minune și cu fructe, nuci ori vinuri roșii elegante, precum cele din soiul Pinot Noir.

Deși numele „Brie” a devenit un termen generic folosit pentru variante produse în întreaga lume, adevărata tradiție franceză este protejată strict prin denumiri de origine controlată. Soiurile celebre Brie de Meaux și Brie de Melun rămân reperele de aur ale acestui tip de brânză, fiind realizate exclusiv după metode artizanale din lapte crud, garantând autenticitatea și calitatea inconfundabilă a acestui simbol gastronomic.

 

 

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