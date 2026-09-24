Ziua Satului Românesc, sărbătorită la Muzeul Satului cu târg de pâine și spectacole de folclor

24 sept. 2026, Articole / Reportaje
Ziua Satului Românesc, sărbătorită la Muzeul Satului cu târg de pâine și spectacole de folclor
Foto: Suflet de România
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Cuprins
  1. Târgul Pâinii, pe 26 septembrie
  2. Festivalul Național de Folclor „Victoria Darvai”
  3. Ziua Satului Românesc, instituită prin lege în 2020

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, pe 26 și 27 septembrie, o serie de evenimente dedicate Zilei Satului Românesc. Programul include un Târg al Pâinii, demonstrații și tradiții culinare internaționale, concerte de muzică populară și prima ediție a Festivalului Național de Folclor „Victoria Darvai”.

Evenimentele sunt dedicate satului românesc și tradițiilor care s-au păstrat în comunitățile rurale, dar și diversității culturale reprezentate în România.

„Satul românesc este cheia înțelegerii noastre ca români în marele cor al națiunilor europene, este locul în care trecutul se întâlnește cu prezentul pentru a pregăti viitorul”, a declarat conf. univ. dr. Paula Popoiu, director general al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, potrivit Agerpres.

Târgul Pâinii, pe 26 septembrie

Prima zi a programului începe cu Târgul Pâinii, organizat pe 26 septembrie, între orele 10:00 și 13:00.

La eveniment vor participa brutari artizani și producători din București și din alte zone ale țării. Vor fi prezentate și tradiții legate de pâine din mai multe țări, prin participarea reprezentanților ambasadelor Algeriei, Lituaniei, Malaeziei, Macedoniei, Mexicului, Nigeriei, Sloveniei și Turciei.

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Vor fi reprezentate și mai multe comunități etnice din România, prin Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului, în parteneriat cu Uniunea Elenă din România, Asociația Italienilor din România, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Uniunea Sârbilor din România și Institutul Cultural Turc „Yunus Emre” din București.

Programul de la Scena Dumitra include un recital al Corului Muzeului în aer liber din Tallinn, Estonia, precum și un moment coregrafic susținut de Ansamblul de dansuri al Asociației Italienilor din România „Di nuovo insieme”.

Festivalul Național de Folclor „Victoria Darvai”

Tot pe 26 septembrie, începând cu ora 11:00, la Scena Dumitra va avea loc prima ediție a Festivalului Național de Folclor „Victoria Darvai”.

Evenimentul este organizat de Fundația pentru cultură și artă „Maria Tănase Marin” și marchează 100 de ani de la nașterea Victoriei Darvai, cunoscută pentru activitatea sa în muzica populară și la Radioul public.

Pe 27 septembrie, între orele 11:30 și 17:00, programul dedicat Zilei Satului Românesc va continua cu un spectacol de muzică populară românească. Pe scena muzeului vor urca rapsozi ai cântecului popular, atât reprezentanți ai generației tinere, cât și artiști consacrați.

Ziua Satului Românesc, instituită prin lege în 2020

Ziua Satului Românesc a fost instituită prin Legea nr. 44/2020. Manifestările organizate la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” pun accent pe tradițiile rurale, meșteșuguri, alimentație și patrimoniul cultural transmis între generații.

Accesul la evenimente se face pe baza biletului de intrare în muzeu. Tarifele sunt de 40 de lei pentru adulți, 20 de lei pentru pensionari și 10 lei pentru elevi și studenți.

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