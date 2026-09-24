Lidl obligat să retragă sandalele care imită Birkenstock

Un tribunal din Țările de Jos a decis că Lidl trebuie să oprească vânzarea unor sandale considerate copii ale modelelor Birkenstock. Retailerul german riscă o amendă de 5.000 de euro pe zi dacă nu respectă decizia și trebuie să furnizeze producătorului german date privind vânzările, conform BBC.

Instanța a stabilit că Lidl a încălcat drepturile Birkenstock prin comercializarea unor sandale care reproduc designul tălpilor modelelor cunoscute ale companiei germane. Decizia se aplică pe teritoriul Țărilor de Jos și poate fi contestată.

Lidl nu mai poate vinde modelele considerate imitații ale sandalelor Birkenstock Arizona, Madrid, Gizeh, Boston și Florida. Instanța a constatat că retailerul a încălcat marca înregistrată asociată designului „footbed”, elementul caracteristic al tălpii sandalelor Birkenstock.

Pe lângă oprirea vânzărilor, Lidl trebuie să îi furnizeze Birkenstock informații despre vânzările produselor respective. Compania germană trebuie, de asemenea, să primească despăgubiri, iar Lidl va suporta și costurile juridice. Valoarea acestora urmează să fie stabilită în proceduri separate.

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Birkenstock a salutat decizia și a transmis că aceasta arată că producătorii de imitații nu trebuie să beneficieze de investițiile în creativitate și inovație făcute de alte companii.

Hotărârea vine după o serie de dispute juridice privind protecția designului sandalelor Birkenstock. În noiembrie 2025, un tribunal olandez a dispus ca retailerul Scapino să oprească vânzarea unor produse similare. Și această decizie este contestată.

În decembrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că și produsele comerciale obișnuite pot beneficia de protecție prin drepturi de autor atunci când designul lor reflectă alegeri creative. Birkenstock a considerat că hotărârea este relevantă pentru modelele sale de sandale.

Compania germană a avut însă și un rezultat nefavorabil în această dispută. În 2025, cea mai înaltă instanță din Germania a decis că sandalele Birkenstock sunt produse practice și nu opere de artă, astfel că nu beneficiază de protecția drepturilor de autor în baza legislației respective.

Birkenstock a anunțat după noua hotărâre că va continua să își apere drepturile și să ia măsuri împotriva produselor care îi imită modelele.

Disputele privind imitarea designului nu sunt o situație izolată în industria modei. Producători precum Dr. Martens au deschis procese împotriva unor retaileri care au comercializat modele similare de încălțăminte, în timp ce Christian Louboutin a purtat mai multe litigii internaționale pentru protejarea celebrelor sale tălpi roșii.